الطريقة الروسية لتنظيف البشرة لكل الفتيات الجميلات: لعام 2021 المميز

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الطريقة الروسية لتنظيف البشرة هي طريقة لا يتم القيام بعملها دائماً مرة واحدة أو مرتين كل شهر، وتعد من أجمل الطرق التي تعمل على تنظيف البشرة ونضارتها بعد القيام بتجربتها مباشرة، ولهذه الطريقة مجموعة من الأدوات الموجودة في كل مكان ومن استخدامات المنزل منها الفوطة وإبرة التنظيف وبطاقة بنكية، ويجب الالتزام بالخطوات التي سوف نعرضها حتى تحصلي على نتيجة رائعة في المنزل بدلاً من الذهاب إلى مراكز التجميل وصرف مبالغ باهظة على هذه الأشياء، والآن سوف نعرض لكم الأدوات المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة في المنزل بدون تعب ولا أموال.الأشياء المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة
تعد الأشياء المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة موجودة في المنزل ولا نحتاج إليها وهي كالتالي:
- بطاقة بنك بلاستيكية.
- علبة كريم بيبانثين او كريم بانثينول.
- فوطة نظيفة.
- ورق نايلون شفاف ( المستخدم في تغليف الأطعمة ).
- قليل من زيت جوز الهند أو زيت الجليسرين.
- إبرة خاصة بتنظيف البشرة أو دبابيس الشعر المعدنية.
- زجاجة من الكحول ( لتعقيم جميع الأدوات المستخدمة ).
تعتبر خطوات طريقة تنظيف البشرة بسيطة وغير محيرة سوف نعرضها على حضراتكم الآن وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بغسل الوجه جيداً باستخدام الغسول المخصص لديك.
- نقوم بدهن الوجه بزيت جوز الهند لكي تتشربه البشرة بسرعة.
- نضع إناء به ماء على النار ونتركه حتى يصبح دافئ ولا نتركه لدرجة الغليان.
- نحضر ورق النايلون ونقصه على حجم الوجه مع مراعاة فتحات للأنف والفم والعينين ( ومن الأفضل عمل طبقتين منه حتى يكون أكثر ثباتاً ).
- نلف الوجه بورق النايلون ونبلل الفوطة في الماء الدافئ ونضعها على الوجه فوق الورق بعد عصرها من الماء، ونتركها لمدة نصف ساعة.
- عندما تصبح الفوطة باردة نضعها في المايكرويف لمدة ثوان حتى تصبح مثل الأول.
- بعد ذلك نقوم بالضغط على البشرة برفق باستخدام إبرة التنظيف ثم نرفع النايلون تدريجياً ولا نستعجل حتى تخرج الرؤوس السوداء معه والحبوب الموجودة تحت الجلد.
- استخدام البطاقة البلاستيكية بعد الانتهاء من التنظيف ونضغط به برفق حتى نتخلص من جميع الأوساخ.
- ثم نغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم نقوم بدهن طبقة كثيفة من كريم بيبانثين أو كريم بانثينول ونتركه لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه من الكريم ونضع قطعة من الثلج على البشرة حتى نغلق المسام المفتوحة.
الوسوم
الطريقة الروسية لتنظيف البشرة هي طريقة لا يتم القيام بعملها دائماً مرة واحدة أو مرتين كل شهر، وتعد من أجمل الطرق التي تعمل على تنظيف البشرة ونضارتها بعد القيام بتجربتها مباشرة، ولهذه الطريقة مجموعة من الأدوات الموجودة في كل مكان ومن استخدامات المنزل منها الفوطة وإبرة التنظيف وبطاقة بنكية، ويجب الالتزام بالخطوات التي سوف نعرضها حتى تحصلي على نتيجة رائعة في المنزل بدلاً من الذهاب إلى مراكز التجميل وصرف مبالغ باهظة على هذه الأشياء، والآن سوف نعرض لكم الأدوات المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة في المنزل بدون تعب ولا أموال.الأشياء المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة
تعد الأشياء المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة موجودة في المنزل ولا نحتاج إليها وهي كالتالي:
- بطاقة بنك بلاستيكية.
- علبة كريم بيبانثين او كريم بانثينول.
- فوطة نظيفة.
- ورق نايلون شفاف ( المستخدم في تغليف الأطعمة ).
- قليل من زيت جوز الهند أو زيت الجليسرين.
- إبرة خاصة بتنظيف البشرة أو دبابيس الشعر المعدنية.
- زجاجة من الكحول ( لتعقيم جميع الأدوات المستخدمة ).
تعتبر خطوات طريقة تنظيف البشرة بسيطة وغير محيرة سوف نعرضها على حضراتكم الآن وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بغسل الوجه جيداً باستخدام الغسول المخصص لديك.
- نقوم بدهن الوجه بزيت جوز الهند لكي تتشربه البشرة بسرعة.
- نضع إناء به ماء على النار ونتركه حتى يصبح دافئ ولا نتركه لدرجة الغليان.
- نحضر ورق النايلون ونقصه على حجم الوجه مع مراعاة فتحات للأنف والفم والعينين ( ومن الأفضل عمل طبقتين منه حتى يكون أكثر ثباتاً ).
- نلف الوجه بورق النايلون ونبلل الفوطة في الماء الدافئ ونضعها على الوجه فوق الورق بعد عصرها من الماء، ونتركها لمدة نصف ساعة.
- عندما تصبح الفوطة باردة نضعها في المايكرويف لمدة ثوان حتى تصبح مثل الأول.
- بعد ذلك نقوم بالضغط على البشرة برفق باستخدام إبرة التنظيف ثم نرفع النايلون تدريجياً ولا نستعجل حتى تخرج الرؤوس السوداء معه والحبوب الموجودة تحت الجلد.
- استخدام البطاقة البلاستيكية بعد الانتهاء من التنظيف ونضغط به برفق حتى نتخلص من جميع الأوساخ.
- ثم نغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم نقوم بدهن طبقة كثيفة من كريم بيبانثين أو كريم بانثينول ونتركه لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه من الكريم ونضع قطعة من الثلج على البشرة حتى نغلق المسام المفتوحة.
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