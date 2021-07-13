الطريقة الروسية لتنظيف البشرة لكل الفتيات الجميلات: لعام 2021 المميز

الطريقة الروسية لتنظيف البشرة هي طريقة لا يتم القيام بعملها دائماً مرة واحدة أو مرتين كل شهر، وتعد من أجمل الطرق التي تعمل على تنظيف البشرة ونضارتها بعد القيام بتجربتها مباشرة، ولهذه الطريقة مجموعة من الأدوات الموجودة في كل مكان ومن استخدامات المنزل منها الفوطة وإبرة التنظيف وبطاقة بنكية، ويجب الالتزام بالخطوات التي سوف نعرضها حتى تحصلي على نتيجة رائعة في المنزل بدلاً من الذهاب إلى مراكز التجميل وصرف مبالغ باهظة على هذه الأشياء، والآن سوف نعرض لكم الأدوات المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة في المنزل بدون تعب ولا أموال.

الأشياء المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة

تعد الأشياء المستخدمة لعمل الطريقة الروسية لتنظيف البشرة موجودة في المنزل ولا نحتاج إليها وهي كالتالي:

بطاقة بنك بلاستيكية.

علبة كريم بيبانثين او كريم بانثينول.

فوطة نظيفة.

ورق نايلون شفاف ( المستخدم في تغليف الأطعمة ).

قليل من زيت جوز الهند أو زيت الجليسرين.

إبرة خاصة بتنظيف البشرة أو دبابيس الشعر المعدنية.

زجاجة من الكحول ( لتعقيم جميع الأدوات المستخدمة ).

الخطوات وطريقة التنظيف

تعتبر خطوات طريقة تنظيف البشرة بسيطة وغير محيرة سوف نعرضها على حضراتكم الآن وهي كما يلي: