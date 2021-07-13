طريقة عمل فتة اللحم المحمر اللذيذة بالخل والثوم على الطريقة المصرية

فتة اللحم من الأكلات المشهورة فى المطبخ المصرى، وهى ارتبطت بتقديمها فى العديد من المناسبات وخصوصاً فى عيد الأضحى المبارك، والذى اشتهر فيه عمل هذا النوع من الأكلات لكثرة لحوم الأضاحى والعزائم التى تتم فى هذا العيد، وأيضاً تقدم فى الافراح وفى العقيقة التى يتم عملها للمولود الجديد نظراً لما تتميز به هذه الأكلة من الطعم المختلف والمميز عن الأكلات الأخرى، حيث أنها تتكون من أكثر من طبقة وتسقى بالخل والثوم الذى يجعل طعمها مختلف وأيضاً بها العيش المحمص والذى يعطيها طعم ونكهة جميلة، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تزيد التساؤلات عن كيفية عمل الفتة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء مقادير وطريقة تحضير فتة اللحم المحمر اللذيذة بالخل والثوم بالتفصيل. مقادير فتة اللحم مقادير فتة اللحم تتكون فتة اللحم من مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة بالمنزل وهى كما يلي: ٢ كيلو من اللحمة.

١٢ كوب من الماء.

كيلو من الأرز الأبيض.

٤ فص من الثوم.

لتر من عصير الطماطم.

٤ أرغفة من العيش البلدى.

١/٢ كوب من الخل.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٤ ملعقة كبيرة من السمنة.

٢ ورقة من اللورا.

٣ فص من الحبهان. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل فتة اللحم بسيطة ولكن لها بعض الخطوات فى تحضيرها ثم عمل الفتة وهى كالتالي: نقوم اولاً بتقطيع اللحمة إلى قطع متوسطة الحجم ونغسله جيدا بالماء ونصفيها. ثم نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء لسلق اللحمة ونضعها على النار ونتركها حتى تغلى. وبعد ذلك نضيف إليها اللحمة وأول متباعدة تغلي نتخلص من الريمة الموجودة فوق اللحمة. ثم نضيف البصل وفص من الثوم المقطع والبصل المقطعة أرباع ورشة من الفلفل الأسود وورق اللورا والحبهان. ونتركها حتى تكمل نصف مدة السواء ثم نضع الملح حتى تأخذ اللحمة الطعم الجميل وتكون شوربة. وبعد تمام النضج نرفعها من على النار ونطلع اللحمة فى طبق جانبى وتحتفظ الشوربة. ونقوم بإحضار حلة ونضعها على النار ونضع بها شوية من الزيت أو السمنة حسب الرغبة ونضيف عليها الأرز المغسول جيداً. ونقلبهم شوية ثم نضيف الماء الماء والملح وتغطيه وأول ما يغلى ويشرب ميته نهدى النار ونتركه حتى يستوي. وبعد ذلك نقوم بتحضير الصلصة. ونحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها شوية من الزيت أو السمنة ونضيف إليها الثوم المفروم ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبى. ثم نضيف اليه الخل وعصير الطماطم والملح والفلفل ونتركه حتى يتسبك تماماً. ونقطع العيش مكعبات صغيرة ونحمصه فى الفرن أو فى الزيت. وبعد أن اكتملت مكونات الفتة نقوم برصها فى الطبق أو الصينية. ونحضر طبق أو صينية ونضع بها العيش المحمص وعليه ٣ ملاعق من الصلصة وشوية شوربة. ثم نضع طبقة الأرز ونفردها فى الطبق . وبعدها نضع طبقة الصلصة وعليها نصر اللحمة المحمرة بشكل جمالى. ويمكننا أن نضع اللحمة مسلوقة أو نحمرها بالثوم والسمنة. وبكده تكون جاهزة للتقديم وبالف صحة وعافية. الوسوم

فتة اللحم من الأكلات المشهورة فى المطبخ المصرى، وهى ارتبطت بتقديمها فى العديد من المناسبات وخصوصاً فى عيد الأضحى المبارك، والذى اشتهر فيه عمل هذا النوع من الأكلات لكثرة لحوم الأضاحى والعزائم التى تتم فى هذا العيد، وأيضاً تقدم فى الافراح وفى العقيقة التى يتم عملها للمولود الجديد نظراً لما تتميز به هذه الأكلة من الطعم المختلف والمميز عن الأكلات الأخرى، حيث أنها تتكون من أكثر من طبقة وتسقى بالخل والثوم الذى يجعل طعمها مختلف وأيضاً بها العيش المحمص والذى يعطيها طعم ونكهة جميلة، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تزيد التساؤلات عن كيفية عمل الفتة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء مقادير وطريقة تحضير فتة اللحم المحمر اللذيذة بالخل والثوم بالتفصيل. مقادير فتة اللحم مقادير فتة اللحم تتكون فتة اللحم من مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة بالمنزل وهى كما يلي: ٢ كيلو من اللحمة.

١٢ كوب من الماء.

كيلو من الأرز الأبيض.

٤ فص من الثوم.

لتر من عصير الطماطم.

٤ أرغفة من العيش البلدى.

١/٢ كوب من الخل.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٤ ملعقة كبيرة من السمنة.

٢ ورقة من اللورا.

٣ فص من الحبهان. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل فتة اللحم بسيطة ولكن لها بعض الخطوات فى تحضيرها ثم عمل الفتة وهى كالتالي: نقوم اولاً بتقطيع اللحمة إلى قطع متوسطة الحجم ونغسله جيدا بالماء ونصفيها. ثم نحضر حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء لسلق اللحمة ونضعها على النار ونتركها حتى تغلى. وبعد ذلك نضيف إليها اللحمة وأول متباعدة تغلي نتخلص من الريمة الموجودة فوق اللحمة. ثم نضيف البصل وفص من الثوم المقطع والبصل المقطعة أرباع ورشة من الفلفل الأسود وورق اللورا والحبهان. ونتركها حتى تكمل نصف مدة السواء ثم نضع الملح حتى تأخذ اللحمة الطعم الجميل وتكون شوربة. وبعد تمام النضج نرفعها من على النار ونطلع اللحمة فى طبق جانبى وتحتفظ الشوربة. ونقوم بإحضار حلة ونضعها على النار ونضع بها شوية من الزيت أو السمنة حسب الرغبة ونضيف عليها الأرز المغسول جيداً. ونقلبهم شوية ثم نضيف الماء الماء والملح وتغطيه وأول ما يغلى ويشرب ميته نهدى النار ونتركه حتى يستوي. وبعد ذلك نقوم بتحضير الصلصة. ونحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها شوية من الزيت أو السمنة ونضيف إليها الثوم المفروم ونقلب حتى يأخذ اللون الذهبى. ثم نضيف اليه الخل وعصير الطماطم والملح والفلفل ونتركه حتى يتسبك تماماً. ونقطع العيش مكعبات صغيرة ونحمصه فى الفرن أو فى الزيت. وبعد أن اكتملت مكونات الفتة نقوم برصها فى الطبق أو الصينية. ونحضر طبق أو صينية ونضع بها العيش المحمص وعليه ٣ ملاعق من الصلصة وشوية شوربة. ثم نضع طبقة الأرز ونفردها فى الطبق . وبعدها نضع طبقة الصلصة وعليها نصر اللحمة المحمرة بشكل جمالى. ويمكننا أن نضع اللحمة مسلوقة أو نحمرها بالثوم والسمنة. وبكده تكون جاهزة للتقديم وبالف صحة وعافية.

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