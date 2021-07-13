كفتة الحاتي بالتتبيلة الأصلية على الفحم بدون شواية وبدون دخان كالمحترفين.. وصفة مظبوطة 100%

كفتة الحاتي الأصلية من أكثر الوصفات التي يبحث عنها العديد من السيدات مع اقتراب حلول موعد عيد الأضحى المبارك، حيث تود كل ربة منزل أن تبهر أسرتها وضيوفها بطعم مميز مثل كفتة الكبابجي لأن الكفتة الجاهزة لها طعم لذيذ وقوام مميز، وفيما يلي سنتعرف على أهم أسرارها وطريقة إعدادها بالتفصيل.

كيلو لحم مفروم ناعم مرتين، وهذا أول سر من أسرار الكبابجي.

250 جرام من الدهن أو لية الخروف المفرومة.

بصلة كبيرة مبشورة ولابد من تصفيتها من الماء لأن وجود الماء في الكفتة يفسد قوامها وهذا هو ثاني سر.

ملعقة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق من البرغل المطحون، ويمكن استبداله بالبقسماط المطحون أو بثلاث ملاعق من الأرز المجروش.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ربع ملعقة من بشر جوزة الطيب.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

ثلاث أعواد من البقدونس المفروم.

قومي بمزج جميع المكونات السابقة جيداً، واعجنيهم حتى تحصلي على قوام مميز.

يتم ترك الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل مع تغطيته، كي تحصل الكفتة على نكهة الكفتة الجاهزة.

قومي بتشكيل الكفتة باستخدام ماء البصل وبشر ثمرة طماطم وملعقة من الزيت، ويتم تشكيلها على سيخ أو ملعقة أو أسياخ الشيش طاووق، لابد أن تكون مجوفة من المنتصف.

ضعي الكفتة في صينية على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

في تلك الأثناء ضعي قطعة من الفحم على عين البوتجاز حتى تحمر، وقومي بالتهوية عليها باستخدام ريشة الشواء او غطاء حلة صغيرة حتى تحمر أكثر.

بعد إخراج كفتة المحلات من الفرن، قومي بوضع قطعة الفحم مع قطعة من الدهن أو ملعقة من الزيت في قطعة من ورق الفويل، ويغطى عليها جيداً، وستحصلين على كفتة على الفحم.

يتم تقديمها مع البصل المقطع شرائح رفيعة جداً، والقليل من البقدونس.

كفتة الحاتيطريقة عمل كفتة المحلاتالكفتة المشوية على الفحم

بعد أن تحدثنا عن تتبيله الكفتة المشوية على الفحم يمكن الاحتفاظ بالكفتة في الفريزر في أطباق من الفوم، مع مراعاة وضع ورق زبدة بين أصابع كفتة الحاتي أو أكياس، حتى لا تلتصق، ويمكن قليها في الزيت أو عمل كفتة مشوية في الفرن كوجبة غذاء سريعة ولذيذة وموفرة في الوقت وفي نفس الوقت صحية ومعدة منزلياً.