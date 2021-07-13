طريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس ألذ صدور دجاج مشوية بالفرن

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس ، أو طريقة عمل تبسي الدجاج العراقي، هي وجبة وأكلة عراقية الأصل، وانتقلت بعد ذلك إلى العديد من الدول العربية، نقلها الوافدون إلى كل الدول العربية، سواء للعلم أو العمل أو السياحة، ونالت تلك الوجبة استحسانًا كبيرًا، لدى كل من جربها، وهي تتميز بأنها وجبة غنية بكل أنواع التوابل والبهارات، بالإضافة إلى كونها صحية جدًا، نظرًا لأنها تُطهى بالفرن، ما يجعلها وجبة مميزة وتناسب أيضًا عشاق الرياضة، ومن يقومون باتباع أنظمة غذائية صحية لإنقاص الوزن، خاصة وأنها غنية بالبروتين الحيواني وكذلك النشويات، ومع تقديمها إلى جوار السلطات والمقبلات، ينال الجسم كل ما يشاء من عناصر غذائية بالفعل.طريقة تبسي دجاج بالكاري
في طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالفرن، يمكنك استخدام صدور الدجاج، أو يمكنك تنفيذ الوصفة باستخدام أفخاذ الدجاج أيضًا، ولكن يفضل الجميع استخدام صدور الدجاج، لأنها تكون أقل دسامة من الأفخاذ، بالإضافة إلى أن تلك الوصفة الشهية، يمكنك طهيها بأكثر من طريقة مثل؛ تبسي دجاج بالباذنجان والبطاطا، وتبسي دجاج بدون فرن، وتبسي دجاج أصفر، وتبسي دجاج بالخضروات، وتبسي دجاج بدبس الرمان، وطريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس، تبسي دجاج بالكاري، وأشهر طريقة عمل تبسي الدجاج العراقي، هي طريقة تبسي دجاج شيف شاهين. كما توجد طرق أخرى لطهي الدجاج في الفرن مثل؛ طريقة بروستد دجاج بالفرن، وطريقة جوانح الدجاج بالفرن، وطريقة عمل دجاج تكا بالفرن، وكلها وصفات شهية تستحق التجربة بالفعل.طريقة عمل تبسي الدجاج بالفرن
- كيلو أو أكثر صدور دجاج مقطعة، حسب عدد أفراد أسرتك.
- حبتان بصل مقطعتان إلى شرائح.
- 2 حبة بطاطس كبيرة ومقطعة إلى شرائح.
- حبتان من الجزر مقطعتان إلى شرائح.
- 2 حبة بنادور كبيرة الحجم ومقطعتان إلى شرائح.
- ملعقتان معجون طماطم (بنادورا) جاهزة.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- 3 فصوص من الثوم واهرسيهم جيدًا.
- بابريكا بمقدار ملعقة صغيرة.
- ربع كوب عصير ليمون طازج.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- كوب مياه.
- ملعقة كبيرة ملح.
- اصنعي صوص تبسي الدجاج الأصلي أولا، وذلك بخلط كلا من الثوم والزنجبيل والملح والبابريكا، ومعهم معجون البنادورا.
- ثم ضعي فوقهم دبس الرمان وعصير الليمون، وامزجيهم سويًا جيدًا حتى تمتزج كل المكونات.
- وعقب ذلك أضيفي المياه إلى صوص تبسي صدور الدجاج، واخلطي ثانية حتى تمام الامتزاج.
- ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وضعي بها قطع الدجاج المقطعة.
- وبعد ذلك ضعي فوقها شرائح البطاطاس والبنادورا والبصل والجزر.
- ثم اسكبي صوص التبسي فوق الدجاج.
- وبعد ذلك أدخلي صينية تبسي الدجاج بالبطاطس ودبس الرمان، إلى الفرن المسخن عند درجة حرارة 220 درجة مئوية.
- واتركي صينية تبسي الدجاج والبطاطا، حتى تنضج خلال 15 دقيقة.
- ثم أخرجيها وقدميها ساخنة، إلى جوار أرز بخاري والسلطة وألف هناء.
الوسوم
طريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس ، أو طريقة عمل تبسي الدجاج العراقي، هي وجبة وأكلة عراقية الأصل، وانتقلت بعد ذلك إلى العديد من الدول العربية، نقلها الوافدون إلى كل الدول العربية، سواء للعلم أو العمل أو السياحة، ونالت تلك الوجبة استحسانًا كبيرًا، لدى كل من جربها، وهي تتميز بأنها وجبة غنية بكل أنواع التوابل والبهارات، بالإضافة إلى كونها صحية جدًا، نظرًا لأنها تُطهى بالفرن، ما يجعلها وجبة مميزة وتناسب أيضًا عشاق الرياضة، ومن يقومون باتباع أنظمة غذائية صحية لإنقاص الوزن، خاصة وأنها غنية بالبروتين الحيواني وكذلك النشويات، ومع تقديمها إلى جوار السلطات والمقبلات، ينال الجسم كل ما يشاء من عناصر غذائية بالفعل.طريقة تبسي دجاج بالكاري
في طريقة عمل صدور الدجاج المشوية بالفرن، يمكنك استخدام صدور الدجاج، أو يمكنك تنفيذ الوصفة باستخدام أفخاذ الدجاج أيضًا، ولكن يفضل الجميع استخدام صدور الدجاج، لأنها تكون أقل دسامة من الأفخاذ، بالإضافة إلى أن تلك الوصفة الشهية، يمكنك طهيها بأكثر من طريقة مثل؛ تبسي دجاج بالباذنجان والبطاطا، وتبسي دجاج بدون فرن، وتبسي دجاج أصفر، وتبسي دجاج بالخضروات، وتبسي دجاج بدبس الرمان، وطريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس، تبسي دجاج بالكاري، وأشهر طريقة عمل تبسي الدجاج العراقي، هي طريقة تبسي دجاج شيف شاهين. كما توجد طرق أخرى لطهي الدجاج في الفرن مثل؛ طريقة بروستد دجاج بالفرن، وطريقة جوانح الدجاج بالفرن، وطريقة عمل دجاج تكا بالفرن، وكلها وصفات شهية تستحق التجربة بالفعل.طريقة عمل تبسي الدجاج بالفرن
- كيلو أو أكثر صدور دجاج مقطعة، حسب عدد أفراد أسرتك.
- حبتان بصل مقطعتان إلى شرائح.
- 2 حبة بطاطس كبيرة ومقطعة إلى شرائح.
- حبتان من الجزر مقطعتان إلى شرائح.
- 2 حبة بنادور كبيرة الحجم ومقطعتان إلى شرائح.
- ملعقتان معجون طماطم (بنادورا) جاهزة.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- 3 فصوص من الثوم واهرسيهم جيدًا.
- بابريكا بمقدار ملعقة صغيرة.
- ربع كوب عصير ليمون طازج.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- كوب مياه.
- ملعقة كبيرة ملح.
- اصنعي صوص تبسي الدجاج الأصلي أولا، وذلك بخلط كلا من الثوم والزنجبيل والملح والبابريكا، ومعهم معجون البنادورا.
- ثم ضعي فوقهم دبس الرمان وعصير الليمون، وامزجيهم سويًا جيدًا حتى تمتزج كل المكونات.
- وعقب ذلك أضيفي المياه إلى صوص تبسي صدور الدجاج، واخلطي ثانية حتى تمام الامتزاج.
- ثم أحضري صينية الخبز في الفرن، وضعي بها قطع الدجاج المقطعة.
- وبعد ذلك ضعي فوقها شرائح البطاطاس والبنادورا والبصل والجزر.
- ثم اسكبي صوص التبسي فوق الدجاج.
- وبعد ذلك أدخلي صينية تبسي الدجاج بالبطاطس ودبس الرمان، إلى الفرن المسخن عند درجة حرارة 220 درجة مئوية.
- واتركي صينية تبسي الدجاج والبطاطا، حتى تنضج خلال 15 دقيقة.
- ثم أخرجيها وقدميها ساخنة، إلى جوار أرز بخاري والسلطة وألف هناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل تبسي الدجاج بالبطاطس ألذ صدور دجاج مشوية بالفرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.