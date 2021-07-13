طريقة شوي اللحم الضأن علي الفحم بخطوات سهلة وبمذاق شهي ومميز، يعد اللحم الضأن الوجبة الرئيسية في عيد الأضحى المبارك حيث أنه يتميز بمذاق خاص كما يحتوي علي نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والبروتينات الهامة لصحة الجسم.

كما يعتبر من الأصناف اللذيذة والتي تضفي نوع من التغيير علي المائدة ويمكن إعداد اللحم الضأن بأكثر من طريقة مثل الشوي أو في طبق الفتة.

ولكن يظل الشوي من أفضل الخيارات وذلك لأن اللحم يكون بطعم ورائحة شهية حيث يمكنك إضافة العديد من المكونات والنكهات والتي تجعل اللحم بمذاق رائع.

أسهل طريقة لشوي اللحم الضأن علي الفحم في المنزل بنكهة رائعة

شوي اللحم الضأن علي الفحم من أكثر الطرق التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص مما يجعله وجبة هامة لمن يتبعون حمية غذائية.

ولكن ترغب الكثير من السيدات في شواء اللحمة وتناول اللحم المشوي مما يجعلها تقوم بشراؤه من الخارج أو إرساله إلي المحلات للقيام بعملية الشوي.

إلا أن هذه الطرق تعد مكلفة للغاية كما أنه يمكنك عمل ذلك في المنزل وبخطوات سهلة وسريعة مما تستطيعين التمتع بوجبة شهية ولذيذة.

كيلو من اللحم الضأن.

الضأن. 2 حبة بصل كبيرة الحجم ومبشورة.

ثمرة طماطم مبشورة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

عصير ليمون.

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

أسياخ للشوي.

مكونات تتبيلة شوي اللحم الضأن علي الفحم

أولاً قومي بغسل اللحم الضأن بالماء والخل جيداً للتخلص من أي روائح. ثم في وعاء ضعي البصل والطماطم والتوابل السابقة واخلطيهم حتي تتجانس. وبعد ذلك ضعي اللحم في التتبيلة واتركيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات. ثم توضع في أسياخ الشوي علي أن يتم تسخين الفحم جيداً لضمان التسوية والنضج. تترك علي الفحم مع التقليب كل فترة حتي تنضج من كل الجوانب. كما يمكنك عمل بضع فتحات صغيرة في اللحم الضأن لتسريع التسوية. وعند تمام النضج يتم تقديمها مع الأرز الأبيض أو البسمتي والسلطات وبالهناء والشفاء.

طريقة شوي اللحم الضأن علي الفحم في المنزل