7 نصائح لتجنب الإصابة بالانتفاخ بعد تناول لحم العيد، نشرها موقع "الكونسلتو" الطبي وتتمحور النصائح حول نوعيات الأطعمة المتناولة بجانب اللحوم ومواعيد تناول اللحوم، وبعض العادات والأمور الصحية التي تساهم في الوقاية من اضطرابات الهضم الشائعة بعد تناول اللحوم، وهي في التالي.

7 نصائح لتجنب الإصابة بالانتفاخ بعد تناول لحم العيد:

عدم الإفراط في تناول اللحوم أو التركيز على وجبة رئيسية واحد دسمة، ويمكن من خلال تقسيم الوجبات مساعدة الجهاز الهضمي على هضم اللحوم بشكل جيد دون التعرض لاضطرابات الهضم ومنها عسر الهضم والانتفاخ. أهم ما يمكن عمله لتفادي الإصابة بالانتفاخ بعد تناول لحم العيد هو الأكل ببطء ومضغ الطعام جيدا، حتى تبدأ عملية هضم اللحوم في الفم من خلال تكسير الألياف به بالمضغ الجيد وإتاحة الوقت لإفراز اللعاب الكافي للمساعدة في ذلك وتحفيز المعدة والبنكرياس على إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد على إتمام عملية الهضم بشكل سلس وسريع. من المهم تجنب شرب المشروبات الغازية أثناء تناول الوجبات الدسمة ومنها اللحوم، كونها مسبب رئيسي للغازات والانتفاخ في المعدة، ويمكن شرب المشروبات العشبية التي تساعد على الهضم بعد الانتهاء من الطعام بنصف ساعة على الأقل. التدخين بأنواعه خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة ومنها اللحوم، يعد مسبب رئيسي لحدوث الانتفاخ والغازات في البطن، وينصح بالتوقف عنه. من المهم تناول اللحوم مع الخضروات أو تناول الفواكه الملينة بعدها، وذلك لتحسين عملية الهضم وتفادي حدوث اضطرابات هضمية وعسر في الهضم. ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام خاصة الأطعمة الدسمة ومنها اللحوم، يجب أن يكون بعد ثلاث ساعات على الأقل، حتى لا تكون الرياضة سبب في عسر الهضم و الانتفاخ. ينصح بتجنب النوم مباشرة بعد تناول اللحم في العيد، لأن النوم يعيق ويؤخر عملية الهضم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.