طريقة عمل طبق الباذنجان السريع شهي ولذيذ جداً وسهل التحضير

يعد طبق الباذنجان السريع ، طبق سهل وسريع التحضير يتم إعداده بخطوات سهلة، وهو يندرج تحت الأكلات السريعة وهو طبق مفيد جداً يحتوي على مجموعة من الخضروات المغذية مع مجموعة من البهارات التي تميز الطبق بنكهة لذيذة ورائحة جميلة، وهذا ما تبحث عنه كثير من السيدات وهو عمل أطباق سريعة بمكونات بسيطة وفي متناول الجميع وفي نفس الوقت مغذية ومفيدة، ويعد الباذنجان من الخضروات رخيصة الثمن ويمكن عمل أطباق مختلفة منه ومتعددة باستخدام اللحوم أو من غيرها، فيمكن استخدامه لعمل الباذنجان المخلل أو لعمل صينية المسقعة باللحمة المفرومة وغيرها من الأطباق الشهية، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيد جداً للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل طبق الباذنجان السريع بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل طبق الباذنجان السريع

يحتوي هذا الطبق على كثير من المكونات المهمة والمفيدة وهي كما يلي:ـ

حبة باذنجان متوسطة الحجم.

حبة بطاطس متوسطة الحجم.

1 حبة طماطم كبيرة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

معلقتين كبيرتين من الكزبرة الخضراء المقطعة إلي أجزاء صغيرة.

نصف ملعقة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة من الزعتر.

طريقة التحضير

لعمل طبق الباذنجان السريع والشهي بخطوات مضبوطة ونكهة لذيذة يمكننا اتباع الآتي:ـ

يتم غسل كلاً من الطماطم والباذنجان والبطاطس جيداً، ثم يتم تقطيعهم إلي مكعبات متوسطة الحجم وليست صغيرة. ثم يتم قلي كلاً من الباذنجان والبطاطس في زيت وفير، حتي تحمر وتأخذ اللون الذهبي. ثم نخرجهم من الزيت ونتركهم جانباً علي ورق الطبخ، لكي نتخلص من الزيت الزائد.

طريقة التسوية

بخطوات سهلة يمكننا إعداد الطبق وتسويته بنكهة لذيذة هي كالآتي:ـ