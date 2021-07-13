طريقة تتبيلة شاورما اللحم في المنزل بخطوات على طريقة المطاعم

من السهل جدًا عمل تتبيلة شاورما اللحم منزليًا فهي من ال أكلات السهلة التي تفضلها رباب المنازل والمحببة للأطفال، وتتبيلة الشاورما هي السر وراء الطعم ونجاح الطبخ في الخطوات الآتية سوف نوضح طريقة تتبيله شاورما اللحم مثل المطاعم. طريقة تتبيلة شاورما اللحم طريقة تتبيلة شاورما اللحم المقادير لتتبيلة شاورما اللحم: أربع فصوص ثوم مهروس ناعم.

ربع كوب زيت زيتون.

ثلث كوب خل.

ملعقة كبيرة بهار لحم مشكل.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة ملح.

حبة طماطم مفرومة متوسطة الحجم. مكونات الطحينة: كوب من الطحينة.

ثلاث أرباع كوب ماء.

ربع كوب حامض.

ملعقتين كبيرتين خل.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون صغيرة. للتقديم: كوب بقدونس مفري.

نصف كوب خل تفاح.

حبة بصل.

3 ملاعق سماق. طريقة إعداد تتبيلة الشاورما باللحم ضعي الثوم والبهار والخل والملح والفلفل والكزبرة والقرفة والكركم بوعاء زجاجي عميق وقلبي المكونات جيدًا حتى تمام الامتزاج ثم ضيفي عليهم قطع اللحم المقطع لشرائح طويلة وغطي الوعاء بالنايلون واتركيه بالثلاجة لمدة يوم بليلة.

جهزي مقلاة وضعي قطع اللحم بدون التتبيلة وقلبي جيدًا باستمرار حتى لا يجف اللحم.

وبعد جفاف الماء ضيفي شرائح الطماطم والفلفل والبصل وقلبي على نار قوية واتركي الشاورما جانبًا.

بطبق عميق اضربي الطحينة مع باقي المكونات حتى تتكون سلطة الطحينة.

احضري الخبز وضيفي طبقة الطحينة ثم الشاورما وقدمي الوجبة. طريقة عمل فتة الشاورما طريقة إعداد تتبيلة الشاورما باللحمطريقة عمل فتة الشاورما المكونات لفتة الشاوما: 2 ملعقة زيت زيتون.

3 أكواب أرز طويل الحبة بسمتي.

3 أكواب ونصف ماء.

ملعقة فلفل أسود، وملعقة كاري، وملعقة بهار، وملعقة ملح صغيرة. مكونات شاورما اللحم: نصف كيلو صدور دجاج مقطعة لشرائح طويلة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فصين ثوم مفري ناعم.

ربع ملعقة قرفة.

نصف ملعقة فلفل أسود ونصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة بهارات مشكل.

ملعقة زبادي كبيرة.

ملعقة كاتشاب أو صلصة طماطم حارة كبيرة. طريقة الإعداد: في وعاء على النار ضعي ملعقتين زيت الزيتون وضيفي الأرز وحركي المزيج ثم تبليهم بالملح والفلفل والكاري والبهار ثم ضيفي الماء وعود قرنفل.

اتركي الأرز على نار هادئة.

بنفس طريقة الشاورما السابقة مع الدجاج مع إضافة الزبادي.

بعد نضج الأرز أخرجيه في طبق التقديم وعليه الشاورما والطحينة والكاتشاب والحمص ورقائق الخبز المحمصة. الوسوم

من السهل جدًا عمل تتبيلة شاورما اللحم منزليًا فهي من ال أكلات السهلة التي تفضلها رباب المنازل والمحببة للأطفال، وتتبيلة الشاورما هي السر وراء الطعم ونجاح الطبخ في الخطوات الآتية سوف نوضح طريقة تتبيله شاورما اللحم مثل المطاعم. طريقة تتبيلة شاورما اللحم طريقة تتبيلة شاورما اللحم المقادير لتتبيلة شاورما اللحم: أربع فصوص ثوم مهروس ناعم.

ربع كوب زيت زيتون.

ثلث كوب خل.

ملعقة كبيرة بهار لحم مشكل.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة ملح.

حبة طماطم مفرومة متوسطة الحجم. مكونات الطحينة: كوب من الطحينة.

ثلاث أرباع كوب ماء.

ربع كوب حامض.

ملعقتين كبيرتين خل.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون صغيرة. للتقديم: كوب بقدونس مفري.

نصف كوب خل تفاح.

حبة بصل.

3 ملاعق سماق. طريقة إعداد تتبيلة الشاورما باللحم ضعي الثوم والبهار والخل والملح والفلفل والكزبرة والقرفة والكركم بوعاء زجاجي عميق وقلبي المكونات جيدًا حتى تمام الامتزاج ثم ضيفي عليهم قطع اللحم المقطع لشرائح طويلة وغطي الوعاء بالنايلون واتركيه بالثلاجة لمدة يوم بليلة.

جهزي مقلاة وضعي قطع اللحم بدون التتبيلة وقلبي جيدًا باستمرار حتى لا يجف اللحم.

وبعد جفاف الماء ضيفي شرائح الطماطم والفلفل والبصل وقلبي على نار قوية واتركي الشاورما جانبًا.

بطبق عميق اضربي الطحينة مع باقي المكونات حتى تتكون سلطة الطحينة.

احضري الخبز وضيفي طبقة الطحينة ثم الشاورما وقدمي الوجبة. طريقة عمل فتة الشاورما طريقة إعداد تتبيلة الشاورما باللحمطريقة عمل فتة الشاورما المكونات لفتة الشاوما: 2 ملعقة زيت زيتون.

3 أكواب أرز طويل الحبة بسمتي.

3 أكواب ونصف ماء.

ملعقة فلفل أسود، وملعقة كاري، وملعقة بهار، وملعقة ملح صغيرة. مكونات شاورما اللحم: نصف كيلو صدور دجاج مقطعة لشرائح طويلة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فصين ثوم مفري ناعم.

ربع ملعقة قرفة.

نصف ملعقة فلفل أسود ونصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة بهارات مشكل.

ملعقة زبادي كبيرة.

ملعقة كاتشاب أو صلصة طماطم حارة كبيرة. طريقة الإعداد: في وعاء على النار ضعي ملعقتين زيت الزيتون وضيفي الأرز وحركي المزيج ثم تبليهم بالملح والفلفل والكاري والبهار ثم ضيفي الماء وعود قرنفل.

اتركي الأرز على نار هادئة.

بنفس طريقة الشاورما السابقة مع الدجاج مع إضافة الزبادي.

بعد نضج الأرز أخرجيه في طبق التقديم وعليه الشاورما والطحينة والكاتشاب والحمص ورقائق الخبز المحمصة.

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