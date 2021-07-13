طريقة عمل كريم البقدونس والنشا ضعيه على وجهك وتمتعي ببشرة بيضاء وخالية من التجاعيد

كريم البقدونس والنشا ، كريم سحري يحل جميع مشاكل البشرة، ويحافظ على نضارتها ويحميها من عوامل الطبيعة الضارة، وهو من الكريمات التي تحتوي على كمية كبيرة من الكولاجين الطبيعة الذي يشد البشرة ويعيد لها شبابها، ويمنحها النعومة والملمس الناعم مثل بشرة الأطفال، ويساعد على تقشير الوجه من الخلايا الميتة ويعيد أصلحها من جديد، ويعمل على إزالة التجاعيد بشكل جيد، ويزيد من نضارة البشرة ويجعلها ناصعة البياض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا السحري لتنظيف الوجه من الشوائب والدهون والتجاعيد المزعجة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات كريم البقدونس والنشا السحري لتفتيح البشرة

سوف نتعرف معكم على بعض المكونات البسيطة التي تعطي الوجه نضارة وتفتيح وهى كما يلي:-

طبق كبيرة من البقدونس المقطع. ملعقة كبيرة من زيت اللوز. مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين. ملعقتين من النشا. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا السحري لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع على النار ونضع به البقدونس والماء ونتركهم على نار عالية حتى يغلي جيدًا.

نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به مغلي البقدونس، وعصير الليمون ونخفقهم جيدًا.

ثم نحضر وعاء فارغ ونصفي الخليط جيدًا من الماء، ثم نضع على ماء البقدونس، و النشا ونقلبهم حتى يذوب النشا تماماً.

نقوم بوضع الوعاء مرة ثانية على النار ونتركه على نار هادئة حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضيف عيه زيت اللوز، والفازلين ونقلبهم مع بعض حتى يصبح مثل الكريم تماماً.

طريقة استخدام كريم البقدونس والنشا على الوجه

سوف نتعرف على طريقة وضع الكريم على الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-