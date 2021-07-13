أكلات العيد أسهل طريقة لعمل ممبار محشي بأقل مجهود

من أبرز أكلات العيد طريقة عمل ممبار محشي حيث يعتبر الممبار من ألذ الأكلات الشعبية التي تحظى بجماهيرة عالية وخاصة في موسم عيد الأضحى هو من الأكلات المصرية الشعبية والتي تتسم بالطعم الشهي ويتم حشوه بالأرز واللحم المفروم وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة عمل ممبار سهل بخطوات سريعة. أكلات العيد طريقة عمل ممبار سهل أكلات العيد طريقة عمل ممبار سهل مقادير الممبار: كيلو ممبار مغسول ومنقوع في ماء وخل.

5 أكواب أرز مصري.

كيلو ونصف طماطم معصورة.

بصلتين مفرومتين.

ملعقتين من صلصة الطماطم الجاهزة.

2 حزمة كزبرة خضراء طازج.

2 حزمة بقدونس أخضر طازج.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة ونصف ملح.

ملعقة ونصف كمون.

ملعقة من التوابل كبيرة.

فصين ثوم.

ملعقتين كبيرتين زيت. طريقة تحضير ممبار محشي بالخطوات قومي بغسل الممبار جيدًا وتنظيفه من الدهون الزائدة ونقعه بالماء والخل لمدة يوم قبل الإعداد.

اغسليه مرة أخرى بالماء والملح والدقيق واتركيه بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة.

اعصري الطماطم وضعيها في وعاء على النار وعليها ملعقتين صلصة الطماطم مع التقليب.

ضيفي إليهم البصل والثوم المفري وقلبي الخليط جيدًا حتى تتسبك.

ثم ضعي 2 حبة طماطم مقطعة لمكعبات وتُترك على النار.

من ثم ضيفي الكزبرة والبقدونس ويمكن إضافة قليل من النعناع المفري الناشف مع التقليب جيدًا.

ضيفي التوابل والملح والفلفل والكمون للخليط واستمري في التقليب جيدًا من ثم ضيفي للخليط الأرز الأبيض المصري بعد غسله جيدًا وتصفيته من الماء وقلبي المكونات جيدًا ثم ضيفي الزيت.

ارفعي المكونات واتركيها جانبًا حتى تبرد.

ثم ابدئي في تقطيع الممبار إلى الحجم المناسب لك.

وابدئي بحشو الممبار بالخليط ولكن احرصي ألا يمتلء بالأرز حتى لا يخرج أثناء السلق.

في وعاء كبير عميق ضعي الماء والملح والفلفل وبصلة كاملة وورق لوري واتركيهم على النار حتى تمام الغليان.

واسقطي فيهم قطع الممبار المحشوة ثم هدئي النار واتركيهم لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

ثم صفي الممبار من الماء تمامًا واتركيه حتى يبرد.

في مقلاة عميقة سخني الزيت وحمري قطع الممبار من الجانبين ثم ارفعيهم على المناشف حتى يتخلص من الزيت.

وقدميه في طبق التقديم واعصري عليه عصير الليمون. طريقة تحضير ممبار محشي بالخطوات ملاحظة يمكنك إضافة اللحم المفروم في الخلطة حسب التفضيل بعد التعصيج ضفيه مع خطوة الأرز. الوسوم

من أبرز أكلات العيد طريقة عمل ممبار محشي حيث يعتبر الممبار من ألذ الأكلات الشعبية التي تحظى بجماهيرة عالية وخاصة في موسم عيد الأضحى هو من الأكلات المصرية الشعبية والتي تتسم بالطعم الشهي ويتم حشوه بالأرز واللحم المفروم وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على طريقة عمل ممبار سهل بخطوات سريعة. أكلات العيد طريقة عمل ممبار سهل أكلات العيد طريقة عمل ممبار سهل مقادير الممبار: كيلو ممبار مغسول ومنقوع في ماء وخل.

5 أكواب أرز مصري.

كيلو ونصف طماطم معصورة.

بصلتين مفرومتين.

ملعقتين من صلصة الطماطم الجاهزة.

2 حزمة كزبرة خضراء طازج.

2 حزمة بقدونس أخضر طازج.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة ونصف ملح.

ملعقة ونصف كمون.

ملعقة من التوابل كبيرة.

فصين ثوم.

ملعقتين كبيرتين زيت. طريقة تحضير ممبار محشي بالخطوات قومي بغسل الممبار جيدًا وتنظيفه من الدهون الزائدة ونقعه بالماء والخل لمدة يوم قبل الإعداد.

اغسليه مرة أخرى بالماء والملح والدقيق واتركيه بالماء الفاتر لمدة نصف ساعة.

اعصري الطماطم وضعيها في وعاء على النار وعليها ملعقتين صلصة الطماطم مع التقليب.

ضيفي إليهم البصل والثوم المفري وقلبي الخليط جيدًا حتى تتسبك.

ثم ضعي 2 حبة طماطم مقطعة لمكعبات وتُترك على النار.

من ثم ضيفي الكزبرة والبقدونس ويمكن إضافة قليل من النعناع المفري الناشف مع التقليب جيدًا.

ضيفي التوابل والملح والفلفل والكمون للخليط واستمري في التقليب جيدًا من ثم ضيفي للخليط الأرز الأبيض المصري بعد غسله جيدًا وتصفيته من الماء وقلبي المكونات جيدًا ثم ضيفي الزيت.

ارفعي المكونات واتركيها جانبًا حتى تبرد.

ثم ابدئي في تقطيع الممبار إلى الحجم المناسب لك.

وابدئي بحشو الممبار بالخليط ولكن احرصي ألا يمتلء بالأرز حتى لا يخرج أثناء السلق.

في وعاء كبير عميق ضعي الماء والملح والفلفل وبصلة كاملة وورق لوري واتركيهم على النار حتى تمام الغليان.

واسقطي فيهم قطع الممبار المحشوة ثم هدئي النار واتركيهم لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

ثم صفي الممبار من الماء تمامًا واتركيه حتى يبرد.

في مقلاة عميقة سخني الزيت وحمري قطع الممبار من الجانبين ثم ارفعيهم على المناشف حتى يتخلص من الزيت.

وقدميه في طبق التقديم واعصري عليه عصير الليمون. طريقة تحضير ممبار محشي بالخطوات ملاحظة يمكنك إضافة اللحم المفروم في الخلطة حسب التفضيل بعد التعصيج ضفيه مع خطوة الأرز.

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