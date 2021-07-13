معجزة كريم الخميرة لتسمين وتبيض البشرة والقضاء على التجاعيد في وقت قياسي

معجزة كريم الخميرة السحري لحل مشاكل البشرة، الكثيرون من السيدات يعرفون جيداً أهمية الخميرة لعلاج مشاكل البشرة، ومن أهمها علاج نحافة الوجه التي تسبب الكثير من القلق والتوتر والازعاج للفتيات المقبلات على الزواج، ولا سيما يقتصر نفع الخميرة على المأكولات وتسمين الوجه، ولكنها تعالج أيضاً ظهور التجاعيد المبكرة وتقضي على النحافة العامة، وتعمل على تبيض الوجه، لذلك يبحثون الكثيرين من النساء عن طريقة عمل كريم الخميرة الكي يحل كل مشاكل البشرة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على معجزة كريم الخميرة للبشرة.

معجزة كريم الخميرة للبشرة

يعمل كريم الخميرة السحري على تنظيف البشرة من الشوائب وكذلك يعمل على تفتيح البشرة الدهنية وإزالة البثور وذلك من خلال فاعليتها على قتل البكتريا والجراثيم التي نتعرض لها يومياً من الأتربة وأشعة الشمس الضارة، أيضاً الخميرة قادرة على حماية البشرة من ظهور التجاعيد المبكرة، وحمايتها من الشيخوخة وذلك بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في الخميرة، ومعجزة كريم الخميرة كثيرة وسوف نتعرف على طريقة عمله.

كريم الخميرة السحري لتسمين الوجه

يمكنك عمل كريم الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود بسرعة خيالية من خلال المكونات التالية :

ملعقة كبيره زبادي.

ملعقة صغيره عسل أبيض.

ملعقة صغيرة خميرة طازحة.

في إناء زجاجي نقوم بمزج الزبادي مع قطع الخميرة حتى تذوب تماماً أضيفي العسل حتى يتكون لديكي خليط كريمي متماسك ومتجانس تماماً. يتم توزيع الخليط على الوجه و الخدين ومنطقة الرقبة بواسطة فرشاة ناعمة. اتركي الخليط على المنطقة المراد تبيضها وتسمينها لمدة نصف ساعة. ثم استخدمي أطراف الأصابع لفرك القناع بحركات دائرية، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر. استخدامي القناع مرتين بالأسبوع للحصول على تبيض وتسمين فعال للبشرة خلال وقت قصير.

طريقة تحضير واستعمال القناعكريم الخميرة بديل البوتكس لشد البشرة

يخلصك هذا القناع من مشكلة ترهل البشرة وخاصة منطقة الخدين حيث يعمل على شد التجاعيد والتخلص منها في وقت قياسي من خلال إتباع الآتي :

معلقه خميرة طازجة.

معلقه صغيرة عسل أبيض.

عصير ليمونة.

معلقه صغيرة زبادي.

طريقة التحضير والاستعمال،