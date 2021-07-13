بدون ما تمتص نقطة زيت نهائي اقلي البطاطس المقرمشة بطعم لذيذ زي المطاعم

تعتبر البطاطس المقلية هي عشق الصغار والكبار أيضًا، فيحبها الجميع لان طعمها يكون لذيذ جدًا وبالأخص عندما لا تحتوي على أي كمية من الزيت على الإطلاق، واليوم سيدتي سوف نقدم لكِ طريقة جديدة لإعداد البطاطس المقلية مثل الشيبسي وبدون أي زيوت زائدة يعشقها الجميع، وذلك من خلال استخدام الفرن، لنتعرف الآن على طريقة البطاطس المقرمشة في الفرن.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في الفرن

تعد البطاطس المقرمشة من أحب وأشهر الأطباق الجانبية مع بعض الأكلات، وسوف نقوم بعملها بدون أي زيوت كثيرة في الفرن وإليكم المكونات والطريقة بالتفصيل.

مكونات الوصفة

2 حبة كبيرة الحجم من البطاطس.

1 ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

1 ملعقة صغيرة من البصل البودر.

1 ملعقة صغيرة من الببريكا.

1 ملعقة صغيرة من الزعتر.

1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

في البداية يتم غسل البطاطس جيدًا للتخلص من أي رمال عالقة بها.

يتم تقشير البطاطس بواسطة سكين حاد أو بواسطة مقشرة البطاطس، ويتم غسلها مرة أخرى.

بعد ذلك يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع أو مكعبات حسب رغبتك، ويتم غسلها مرة أخرى.

يتم وضع البطاطس في مصفاة عميقة، وذلك للتخلص من أي كمية مياه موجودة بها.

في غضون ذلك يتم إحضار وعاء عميق، يتم وضع زيت الزيتون، البصل البودر، الثوم البودر، البابريكا، الزعتر، بالإضافة إلى ذلك ملح الطعام الأبيض.

يتم تقليب البهارات جيدًا حتى تمتزج مع زيت الزيتون.

بعدها يتم وضع البطاطس في الخليط، وتقليبها جيدًا وتركها لمدة 10 دقائق في الخليط.

في غضون ذلك يتم إحضار صينية مصنوعة من الألمنيوم ويتم تغطية أرضيتها بورق الزبدة.

بعدها يتم رص البطاطس المتبلة في الصينية بجوار بعضها البعض.

يتم وضع القالب في فرن مسبق التسخين، على الرف الأوسط وعلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

تترك البطاطس في الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تمام النضج والحصول على لون ذهبي.

بعد ذلك يتم إخراج البطاطس من الفرن ووضعها في طبق تقديم مسطح مع أي طعام مفضل ومع الكاتشب والمايونيز.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة في الفرن