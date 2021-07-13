بمقادير تذوب ذوب طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش في المنزل بطعم هش ولذيذ

إن امتلاك دقيق وبيض في منزلك فأنت بذلك تمتلك مكونات اسهل واسرع وجبة على الإطلاق ألا وهي بسكويت الشاي يمكنك تحضيره في مطبخك في غضون دقائق، وتقديمه مع الشاي كوجبة عشاء سريعة، ومغذية واقتصادية للغاية، ويمكن تناول البسكويت كوجبة افطار مشبعة، وغنية بالكثير من المعادن بجوار اللبن. طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة إقتصادية طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة إقتصادية المكونات: كيلو من الدقيق.

أربع بيضات.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: نقوم بتوصيل العجان بالتيار الكهربائي ونضع كيلو من الدقيق وأربع بيضات، وكوب من الحليب، وملعقة كبيرة من البيكينج باودر، وملعقة كبيرة من الفانيليا، ونقوم بتشغيل العجان لمدة ثلاث دقائق منفصلة لكي نحصل على قوام كريمي لعجينة بسكويت الشاي.

نترك العجينة تستريح لمدة خمس دقائق قبل البدء في تشكيلها لكي نحصل على أشكال متماسكة.

نشكل البسكويت ونضعه في صينية ثم نضعه في الفرن لمدة خمس دقائق لكي ينضج.

نضع البسكويت في طبق التقديم.

نحضر كوبا من الشاي بجوار البسكويت. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل على طريقة الشيف حسن طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل على طريقة الشيف حسن المكونات: كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من دقيق الشيكولاته.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ثلاث معالق كبيرة من الزبادي. طريقة التحضير: نخلط المكونات في الخلاط لكي نحصل على قوام كريمي نضع كوب من الدقيق الأبيض، وكوب من دقيق الشيكولاته، وبيضة واحدة، وملعقة كبيرة من الحليب، وثلاث معالق كبيرة من الزبادي ونقوم بتشغيل الخلاط عليهم.

نحضر شوكة ونقوم بعمل قطع من عجينة البسكويت ثم نفردها الى دوائر صغيرة ثم نضع الشوكة في البسكويت ونعمل دوائر صغيرة.

نترك البسكويت لمدة خمس دقائق لكي قبل وضعه في الفرن.

نشعل النار في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه لمدة خمس دقائق لكي تتوزع الحرارة في جميع أنحاء الفرن قبل وضع البسكويت.

نضع صينية البسكويت في الفرن لمدة سبعة دقائق حتى تتم عملية التسوية.

نغلق النار ونقوم بوضع البسكويت في طبق التقديم.

ينصح جميع الأطباء في جميع أنحاء العالم بتحضير البسكويت في المنزل حفاظا على سلامة جميع أفراد الأسرة من الأمراض المعدية. الوسوم

إن امتلاك دقيق وبيض في منزلك فأنت بذلك تمتلك مكونات اسهل واسرع وجبة على الإطلاق ألا وهي بسكويت الشاي يمكنك تحضيره في مطبخك في غضون دقائق، وتقديمه مع الشاي كوجبة عشاء سريعة، ومغذية واقتصادية للغاية، ويمكن تناول البسكويت كوجبة افطار مشبعة، وغنية بالكثير من المعادن بجوار اللبن. طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة إقتصادية طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة إقتصادية المكونات: كيلو من الدقيق.

أربع بيضات.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: نقوم بتوصيل العجان بالتيار الكهربائي ونضع كيلو من الدقيق وأربع بيضات، وكوب من الحليب، وملعقة كبيرة من البيكينج باودر، وملعقة كبيرة من الفانيليا، ونقوم بتشغيل العجان لمدة ثلاث دقائق منفصلة لكي نحصل على قوام كريمي لعجينة بسكويت الشاي.

نترك العجينة تستريح لمدة خمس دقائق قبل البدء في تشكيلها لكي نحصل على أشكال متماسكة.

نشكل البسكويت ونضعه في صينية ثم نضعه في الفرن لمدة خمس دقائق لكي ينضج.

نضع البسكويت في طبق التقديم.

نحضر كوبا من الشاي بجوار البسكويت. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل على طريقة الشيف حسن طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل على طريقة الشيف حسن المكونات: كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من دقيق الشيكولاته.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ثلاث معالق كبيرة من الزبادي. طريقة التحضير: نخلط المكونات في الخلاط لكي نحصل على قوام كريمي نضع كوب من الدقيق الأبيض، وكوب من دقيق الشيكولاته، وبيضة واحدة، وملعقة كبيرة من الحليب، وثلاث معالق كبيرة من الزبادي ونقوم بتشغيل الخلاط عليهم.

نحضر شوكة ونقوم بعمل قطع من عجينة البسكويت ثم نفردها الى دوائر صغيرة ثم نضع الشوكة في البسكويت ونعمل دوائر صغيرة.

نترك البسكويت لمدة خمس دقائق لكي قبل وضعه في الفرن.

نشعل النار في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه لمدة خمس دقائق لكي تتوزع الحرارة في جميع أنحاء الفرن قبل وضع البسكويت.

نضع صينية البسكويت في الفرن لمدة سبعة دقائق حتى تتم عملية التسوية.

نغلق النار ونقوم بوضع البسكويت في طبق التقديم.

ينصح جميع الأطباء في جميع أنحاء العالم بتحضير البسكويت في المنزل حفاظا على سلامة جميع أفراد الأسرة من الأمراض المعدية.

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