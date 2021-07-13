للعرايس كنز كريم نيفيا والنشا الرهيب لشد تجاعيد البشرة وتفتيح العانة والابط وازالة سواد السنين

للعرايس كنز كريم نيفيا والنشا الرهيب لشد تجاعيد البشرة ، تبحث الفتيات بصفة دائمة على وصفا وكريمات لكي تحصل على بشرة نقية وصافية، ليست بها أي التهابات أو اسمرار وتجعل البشرة نضرة، ولهذا السبب نحضر كريم النشا ونيفا من افضل الكريمات التي يجب أن نستخدمها بشكل دائم لمواجهة جميع مشاكل البشرة من الشيخوخة المبكرة أو من التجاعيد التي تظهر في البشرة فهي من ضمن، وايضا هو من المنتجات الغير مكلفة والتي لديها عدد كبير من الفوائد فتابعونا من خلال موقع ثقفنى للتعرف على الطريقة.

كريم نيفيا يساعد على تنعيم البشرة والتخلص من خشونة الجلد.

النشا لديها عدد كبير من الفوائد لاحتوائها على الفيتامينات والبروتينات التي تساعد على تجديد خلايا الجلد.

التخلص من تجاعيد البشرة يأتي عند استخدام ماسك النشا مع نيفيا.

بالإضافة إلى ذلك ماسك نيفيا مع النشا يساعد على تحفيز الكولاجين الطبيعي في الجلد وزيادة من إشراق البشرة.

يمتلك هذا الماسك المعادن الهائلة، والتخلص من الرؤوس السوداء.

يقتل هذا الماسك البكتيريا الضارة التي تتواجد في الجلد والتي تسبب بعض الامراض الشائعة عند استخدامها.

هذا الماسك يساعد على تنظيف البشرة الجافة وترطيبها.

والتخلص من الزيوت التي تتواجد في البشرة الدهنية.

خمس ملاعق من الحليب البودر.

2 ملعقة من كريم نيفيا.

ملعقتين من النشا.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

أولا يجب أن نقوم بأضافة الحليب البودر مع النشا ثم نضيف اليها كريم نيفيا مع اضافه زيت الزيتون.

اخلطي عزيزتي كافة المكونات جيدا وابدأى بتطبيق هذه الوصفة على البشرة، وفي منطقة العانة وتحت الإبطين، و في اليدين والقدمين.

انتظري يا عزيزتي لمدة من 20 دقيقة الى 40 دقيقة.

ثم قومي بغسيل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد.

يتم تجفيف البشرة جيدا حتى لا تحدث أي التهابات في الجلد.

هذا الماسك يتم تكراره مرة واحدة في الأسبوع ولكن استمري على هذا الماسك لمدة شهر كامل لكي نحصل على النتائج المرغوب فيها من تفتيح الجلد.

للعرايس كنز كريم نيفيا والنشا الرهيب لشد تجاعيد البشرة