خطوات عمل بطاطس هاش براونز بأسهل طريقة مثل ماكدونالدز

خطوات عمل بطاطس هاش براونز بأسهل طريقة، بطاطس هاش براونز واحدة من طرق تحضير البطاطس المتنوعة والتي لا حصر لها وتقدم في الكثير من المطاعم الشهيرة مثل ماكدونالدز لهذا فإن لها شعبية كبيرة بين محبي البطاطس ونقدم لكم طرق مختلفة لتحضير بطاطس هاش براونز بكل سهولة. أسهل طريقة لتحضير بطاطس هاش براونز مقادير بطاطس هاش براونز أسهل طريقة لتحضير بطاطس هاش براونز مقادير بطاطس هاش براونز 4 ملاعق طعام دقيق مخبوزات.

ملعقة طعام من الزبدة.

6 حبات بطاطس حجم صغير.

بيضة واحدة كاملة مخفوقة.

ملعقة طعام بصل بودرة.

½ ملعقة شاي فلفل أسمر.

ملعقة طعام نشا.

2 ملعقة طعام سكر.

مقدار من الزيت للقلي. كيفية تجهيز بطاطس هاش براونز تقشر البطاطس وتُبشر ومن ثم تغسل بالماء وتوضع في وعاء عميق للنقع ساعتين.

يوضع إناء به ماء مضاف له السكر والملح ويترك لكي يغلي وحينها تضاف البطاطس المنقوعة.

وتترك البطاطس على النار خمس دقائق فقط وبعدها تصفى من الماء الساخن تمامًا.

نضيف البطاطس الدقيق والبيض والتوابل والنشا والزبدة ونخلط البطاطس بتلك المكونات جيدًا حتى تتشرب الخليط.

تشكل البطاطس مثل الدوائر متوسطة الحجم ونجعلها بسمك مناسب.

يوضع الزيت الغزير على النار حتى يغلي وبعدها نضيف له دوائر بطاطس هاش براونز.

يجب تسخين البطاطس على كلا الجانبين لتصير ذهبية اللون. طريقة بطاطس هاش براونز بالموتزاريلا مقادير بطاطس هاش براونز زبدة: ملعقة ذات حجم كبير.

جبن موتزاريلا: ¼ كوب.

بطاطس: 4 حبات حجمها كبير.

دقيق مخبوزات: أربعة ملاعق طعام.

بيض: بيضة كاملة مخفوقة.

فلفل أسمر: ½ ملعقة شاي.

نشا: ملعقة ذات حجم كبير. خطوات عمل بطاطس هاش براونز بالموتزاريلا نبدأ بغسل وتقشير البطاطس ومن ثم بشرها جيدًا.

توضع في ماء بارد ساعتين كاملتين.

بعد ذلك نحضر إناء به ماء غزير على النار وعندما يغلي نضع البطاطس المبشورة مع ملعقة سكر وملح.

أربع دقائق ونرفع البطاطس من الماء لتصفيتها جيدًا وتوضع في قدر آخر.

يضاف لذلك القدر المكونات المتبقية وهي البيض والدقيق والملح وبودرة البصل والفلفل الأسود والزبدة ومقدار الجبن الموتزاريلا.

تشكل البطاطس على هيئة دوائر بحجم حسب الرغبة ولكن يفضل الصغير.

وتوضع في الزيت لقليها على كلا الجانبين. كيفية تجهيز بطاطس هاش براونزطريقة بطاطس هاش براونز بالموتزاريلا مقادير بطاطس هاش براونزخطوات عمل بطاطس هاش براونز بالموتزاريلا الوسوم

خطوات عمل بطاطس هاش براونز بأسهل طريقة، بطاطس هاش براونز واحدة من طرق تحضير البطاطس المتنوعة والتي لا حصر لها وتقدم في الكثير من المطاعم الشهيرة مثل ماكدونالدز لهذا فإن لها شعبية كبيرة بين محبي البطاطس ونقدم لكم طرق مختلفة لتحضير بطاطس هاش براونز بكل سهولة. أسهل طريقة لتحضير بطاطس هاش براونز مقادير بطاطس هاش براونز أسهل طريقة لتحضير بطاطس هاش براونز مقادير بطاطس هاش براونز 4 ملاعق طعام دقيق مخبوزات.

ملعقة طعام من الزبدة.

6 حبات بطاطس حجم صغير.

بيضة واحدة كاملة مخفوقة.

ملعقة طعام بصل بودرة.

½ ملعقة شاي فلفل أسمر.

ملعقة طعام نشا.

2 ملعقة طعام سكر.

مقدار من الزيت للقلي. كيفية تجهيز بطاطس هاش براونز تقشر البطاطس وتُبشر ومن ثم تغسل بالماء وتوضع في وعاء عميق للنقع ساعتين.

يوضع إناء به ماء مضاف له السكر والملح ويترك لكي يغلي وحينها تضاف البطاطس المنقوعة.

وتترك البطاطس على النار خمس دقائق فقط وبعدها تصفى من الماء الساخن تمامًا.

نضيف البطاطس الدقيق والبيض والتوابل والنشا والزبدة ونخلط البطاطس بتلك المكونات جيدًا حتى تتشرب الخليط.

تشكل البطاطس مثل الدوائر متوسطة الحجم ونجعلها بسمك مناسب.

يوضع الزيت الغزير على النار حتى يغلي وبعدها نضيف له دوائر بطاطس هاش براونز.

يجب تسخين البطاطس على كلا الجانبين لتصير ذهبية اللون. طريقة بطاطس هاش براونز بالموتزاريلا مقادير بطاطس هاش براونز زبدة: ملعقة ذات حجم كبير.

جبن موتزاريلا: ¼ كوب.

بطاطس: 4 حبات حجمها كبير.

دقيق مخبوزات: أربعة ملاعق طعام.

بيض: بيضة كاملة مخفوقة.

فلفل أسمر: ½ ملعقة شاي.

نشا: ملعقة ذات حجم كبير. خطوات عمل بطاطس هاش براونز بالموتزاريلا نبدأ بغسل وتقشير البطاطس ومن ثم بشرها جيدًا.

توضع في ماء بارد ساعتين كاملتين.

بعد ذلك نحضر إناء به ماء غزير على النار وعندما يغلي نضع البطاطس المبشورة مع ملعقة سكر وملح.

أربع دقائق ونرفع البطاطس من الماء لتصفيتها جيدًا وتوضع في قدر آخر.

يضاف لذلك القدر المكونات المتبقية وهي البيض والدقيق والملح وبودرة البصل والفلفل الأسود والزبدة ومقدار الجبن الموتزاريلا.

تشكل البطاطس على هيئة دوائر بحجم حسب الرغبة ولكن يفضل الصغير.

وتوضع في الزيت لقليها على كلا الجانبين. كيفية تجهيز بطاطس هاش براونزطريقة بطاطس هاش براونز بالموتزاريلا مقادير بطاطس هاش براونزخطوات عمل بطاطس هاش براونز بالموتزاريلا

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