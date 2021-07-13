طريقة عمل الكانيلوني سهلة وسريعة في المنزل

يبحث عدد كبير من السيدات عن طريقة عمل الكانيلوني فهي واحدة من أشهر الوصفات الشائعة. وتعد الكانيلوني من الوصفات المفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص في العديد من الدول أبرزها هي السعودية. ونقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الكانيلوني خطوة بخطوة في المنزل بأسهل طريقة. مقادير عمل الكانيلوني كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من الحليب.

4 بيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. مقادير عمل الكانيلوني مقادير الحشوة: نصف كيلو لحم بقري مفروم.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن علي حسب الرغبة.

2 بصلة مبشورة. مقادير التزيين: 3 ملاعق من صلصة الطماطم.

1 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كيلو من جبنة شيدر أو موتزاريلا. طريقة عمل الكانيلوني لعمل عجين الكانيلوني قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها بشكل جيد وخلطها يدويا أو بالخلاط. بعد ذلك قومي بتصفيتها بمصفاة سلك.

بعد ذلك قومي بطهي اللحم المفروم مع البصل والبهارات وضعي زيت قبل ذلك.

احضري مقلاة وضعيها على النار، وقومي بوضع مغرفتين من العجين واتركيها حتى يصبح لون القرص ذهبي.

يمكنك وضع عجين اخر اذا اردتي زيادة في الكمية المطلوبة.

بعد ذلك قومي بفرد قرص الكانيلوني وضعي بة حشو اللحم المفروم وقومي بلف القرص.

ضعي لفائف الكانيلوني في صينية مدهونة بالزيت أو السمن.

ادهني لفائف الكانيلوني بالصلصة وبعد ذلك قومي برش الجبن عليها.

قومي بادخال الصينية الي الفرن واتركيها علي درجة حرارة 140. طريقة عمل الكانيلوني فاطمة ابو حاتي طريقة عمل الكانيلونيطريقة عمل الكانيلوني فاطمة ابو حاتي فاطمة ابو حاتي واحدة توفر طريقة مميزة للغاية تساعد في عمل الكانيلوني في المنزل بأسهل الخطوات وسوف تحصلين عليها رائعة والمكونات الخاصة بها هي: 2 كوب من الحليب.

2 كوب من الدقيق.

القليل من الملح.

2 بيضة.

القليل من السكر (رشة).

1 ملعقة صغيرة من الخل.

جبن مشكلة أو شيدر.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

فراخ معصجة أو (لحم مفروم). يمكنك أتباع الخطوات التي تم شرحها في الأعلى وذلك لكي تقومي بتحضير الكانيلوني بطريقة صحيحة. وكانت هذه أفضل الطرق التي يمكنك عمل الكانيلوني في المنزل مثل المطاعم خطوة بخطوة وبأقل التكاليف. الوسوم

يبحث عدد كبير من السيدات عن طريقة عمل الكانيلوني فهي واحدة من أشهر الوصفات الشائعة. وتعد الكانيلوني من الوصفات المفضلة لدي عدد كبير من الأشخاص في العديد من الدول أبرزها هي السعودية. ونقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الكانيلوني خطوة بخطوة في المنزل بأسهل طريقة. مقادير عمل الكانيلوني كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من الحليب.

4 بيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. مقادير عمل الكانيلوني مقادير الحشوة: نصف كيلو لحم بقري مفروم.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن علي حسب الرغبة.

2 بصلة مبشورة. مقادير التزيين: 3 ملاعق من صلصة الطماطم.

1 ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كيلو من جبنة شيدر أو موتزاريلا. طريقة عمل الكانيلوني لعمل عجين الكانيلوني قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها بشكل جيد وخلطها يدويا أو بالخلاط. بعد ذلك قومي بتصفيتها بمصفاة سلك.

بعد ذلك قومي بطهي اللحم المفروم مع البصل والبهارات وضعي زيت قبل ذلك.

احضري مقلاة وضعيها على النار، وقومي بوضع مغرفتين من العجين واتركيها حتى يصبح لون القرص ذهبي.

يمكنك وضع عجين اخر اذا اردتي زيادة في الكمية المطلوبة.

بعد ذلك قومي بفرد قرص الكانيلوني وضعي بة حشو اللحم المفروم وقومي بلف القرص.

ضعي لفائف الكانيلوني في صينية مدهونة بالزيت أو السمن.

ادهني لفائف الكانيلوني بالصلصة وبعد ذلك قومي برش الجبن عليها.

قومي بادخال الصينية الي الفرن واتركيها علي درجة حرارة 140. طريقة عمل الكانيلوني فاطمة ابو حاتي طريقة عمل الكانيلونيطريقة عمل الكانيلوني فاطمة ابو حاتي فاطمة ابو حاتي واحدة توفر طريقة مميزة للغاية تساعد في عمل الكانيلوني في المنزل بأسهل الخطوات وسوف تحصلين عليها رائعة والمكونات الخاصة بها هي: 2 كوب من الحليب.

2 كوب من الدقيق.

القليل من الملح.

2 بيضة.

القليل من السكر (رشة).

1 ملعقة صغيرة من الخل.

جبن مشكلة أو شيدر.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

فراخ معصجة أو (لحم مفروم). يمكنك أتباع الخطوات التي تم شرحها في الأعلى وذلك لكي تقومي بتحضير الكانيلوني بطريقة صحيحة. وكانت هذه أفضل الطرق التي يمكنك عمل الكانيلوني في المنزل مثل المطاعم خطوة بخطوة وبأقل التكاليف.

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