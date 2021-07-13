طريقة عمل الفاصوليا البيضاء الخطيرة بمختلف الطرق بطعم لذيذ وشهي

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء هي نوع من أنواع البقوليات ولها لون أخر وهي الفاصوليا الحمراء يمكن تخزين الفاصوليا البيضاء كحبوب جافه في مطبخك لأستخدمها في أي وقت وهي أكلة ليست محددة بأي موسم متوفرة في كل الأوقات ويمكن تقديمها باللحمة والفراخ، اللحمة المفرومة وتتميز بمذاق خاص ومختلف عندما تقدم بأي طريقة تفضلينها.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

تعد الفاصوليا البيضاء من أهم البقوليات لجسم الأنسان التي تمده بفوائد عديدة منها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسن قدرات المخ، تحافظ على صحة العيون، تقلل من ظهور علامات الشيخوخة التي تظهر على الجسم، تحتوي على ألياف غذائية عاليه لتحسن صحة الهضم، تساعد الجسم في تنظيف نفسة من السموم الضارة به، تساعد الجسم في خسارته لنسبة كبيرة من الدهون.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة

المكونات

نصف كيلو فاصوليا بيضاء.

كيلو ونصف لحمة.

كيلو طماطم معصورة.

ملعقتان كبيرة صلصة.

بصلتان كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ثلاث ورقات لوري.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

طريقة التحضير

ننقع الفاصوليا ليله كاملة.

نسلق الفاصوليا نصف سلقة وتصفي.

نضع حلة على نار.

نضع ملعقتان زيت نباتي.

نضيف البصله مفرومة.

نشوحها حتى تذبل.

نضيف الفاصوليا وتشوح مع البصل.

نضيف معجون الصلصة.

يقلب مع الفاصوليا.

نصب عصير الطماطم.

نضيف الملح والتوابل .

نترك الفاصوليا على النار حتي النضج.

نضيف اللحمة إلى الفاصوليا عندما تنضج.

طريقة عمل الشوربة الضاني

نشوح اللحم الضاني مع الدهن قبل السلق.

نضيف البصل ونشوحه مع اللحمة.

نضيف لتر ونصف ماء ساخن.

نضيف الورق اللوري، الحبهان، بهارات لحمة.

نتركها على النار حتى تتم تسويتها.

نضيف الملح عندما تنضج.

تقدم الفاصوليا باللحمة والشوربة ساخنة.

يقدم بجانبهم الأرز بشعرية، سلطات.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالفراخ

المكونات

ربع كيلو فاصوليا.

فرخة مقطعة حسب الرغبة.

كيلو طماطم معصورة.

بصلتان متوسطة مفرومة.

ورق لوري.

مكعب مرق دجاج.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة معجون طماطم.

ربع لسان عصفور.

سمن.

زيت للقلي.

حبتان جزر مقطعه حلقات.

طريقة تحضير الفاصوليا

ننقع الفاصوليا ليله كامله.

نسلقها جيداًََ، وتصفي.

نضع حلة على النار.

نضع ملعقة سمن وملعقة زيت.

نضع البصل المفروم في الحله.

نقلب البصل، حتى يصفر لونه.

نضيف عصير الطماطم.

نغلق الحله بغطاء محكم.

نترك الصلصلة على النار حتى تسبك.

نضيف التوابل، الفاصوليا.

نتركها على النار لمدة خمس دقائق.

طريقة عمل شوربه الفراخ

نغسل الفراخ بالملح والدقيق، وتصفى.

نضع البصل المفروم في طبق عميق.

نضيف الملح والفلفل الأسود.

ندعك البصل جيداً.

نضع حلة مناسبه على النارهادئة.

نضيف الفراخ المقطعه الي الحلة.

نشوح الفراخ لتأخذ صدمة.

نضيف لتر من الماء الساخن.

نضيف حلقات الجزر، التوابل.

نضيف البصل المبهر بالفلفل الأسود.

نضيف مكعب الماجي، الملح.

نترك الفراخ على النار حتي تنضج.

نضع طاسة على النار.

نضيف زيت وسمن في الطاسة

نضيف لسان العصفور.

نقلب لسان العصفور حتي يصبح لونه ذهبي.

نحضر حلة صغيرة، نضيف كوبان من الشوربة.

نرفع الحلة على النار، نضيف لسان العصفور.

نترك شوربة لسان العصفور على النار حتي النضج.

تقدم الفاصوليا والشوربة ساخنين.

يقدم بجانبهم الأرز المصري، السلطات.

طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالفراخ