طريقة تحضير حلي الكاسات بالنوتيلا ب 3 مكونات وبدون استخدام الفرن

تعرفي علي طريقة عمل أسرع نوع من الحلويات وهي حلي الكاسات، هناك الكثير من الوصفات والطرق الجديدة لعمل حلي الكاسات السريعة، كما تعد حلي الكاسات هذه من أسهل وأسرع أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها، كما ان هذه الحلي يحبها كل من يتناولها وذلك يرجع لتنوع طابقتها التي تتكون منها وبسبب طعمها الحلو. حلي الكاسات حلي الكاسات هناك وصفات كثيرة لعمل حلي الكاسات لذلك تعرفي معنا علي أسهل تلك الوصفات وطريقة تحضيرها. حلي النوتيلا المكونات نصف كوب من شكولاته النوتيلا

كوب من بسكويت الاوريو المكسر

كوبين من كريمة الخفق

خمس ملاعق كبيرة من النوتيلا طريقة التحضير احضري الخفاقة الكهربائية وضعي فيها كريمة الخفق وشغليها علي أعلي سرعة، حتي تصبح كريمة الخفق كثيفة.

قومي بوضع ملاعق النوتيلا في طبق وضعيها في المايكرويف لمدة 40 ثانية، حتي تصبح النوتيلا كريميا.

ضعي بعد ذلك النوتيلا الكريميا علي كريمة الخفق وقومي بتقلبيهم معا.

احضري الكاسات وقومي بوضع الاوريو في الأسفل وضعي بعد ذلك كريمة النوتيلا.

قومي بعد ذلك بتقسيم كوب النوتيلا علي وجهة الكاسات، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم. طريقة عمل كاسات الاوريو طريقة عمل كاسات الاوريو المكونات اربعه أكوب من الحليب

كوبين من كريمة الخفق

8 قطع من بسكويت الاوريو

علبة من الجبنة الكريمي

ملعقة كبيرة من الزبدة طريقة الإعداد احضري وعاء وضعي فيه بسكوت الاوريو وقومى بطحنه جيدا.

ضيفي بعد ذلك الزبدة الي البسكويت وقومي بتقلبيهم معا حتي يصبحون متجانسين.

احضري وعاء أخر وضعي فيه كريمة الخفق والحليب مع الجبنة، وقومي بتقلبيهم معا حتي يصبح القوام كريميا.

قومي بإحضار كاس متوسط الحجم وضعي فيه طبقة من الاوريو وطبقة من الكريمة.

كرري وضع الطبقات حتي تحصلين علي ثلاثة طبقات من الخليط، ثم يتم تقديمه. حلي القهوة بالشكولاتة حلي القهوة بالشكولاتة المكونات نصف كوب من الشكولاتة المذابة

عبوة من كيكة الشكولاتة المخبوزة

نصف كوب من الحليب المكثف

كوب ونصف من الكريمة السائلة

ملعقة كبيرة من مربي الفراولة

علبة صغيرة من القشطة طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الكيك المخبوز المفتت مع أضافه مربى الفراولة اليه، وقومي بتقليبهم جيدا مع بعض.

ضعي كمية من الخليط السابق في وعاء بايريكس وقومي برصه لعمل طبقة منه.

قومي بخفق الكريمة السائلة بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوام الكريمة كثيفا.

ضيفي بعد ذلك الحليب المكثف المحلى وأيضا القشطة الي الكريمة، ثم قومي بالخفق جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

قومي بعد ذلك بإضافة طبقة من الكريمة فوق طبقة الكيك الأخر التي حضرنها، ثم قومي بوضع طبقة كيك أخرى فوقهم.

نقوم بعد ذلك بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم قومي بتقديمه ووزعي الشوكولاتة المذوبة على وجه الكيك ويقدم. الوسوم

تعرفي علي طريقة عمل أسرع نوع من الحلويات وهي حلي الكاسات، هناك الكثير من الوصفات والطرق الجديدة لعمل حلي الكاسات السريعة، كما تعد حلي الكاسات هذه من أسهل وأسرع أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها، كما ان هذه الحلي يحبها كل من يتناولها وذلك يرجع لتنوع طابقتها التي تتكون منها وبسبب طعمها الحلو. حلي الكاسات حلي الكاسات هناك وصفات كثيرة لعمل حلي الكاسات لذلك تعرفي معنا علي أسهل تلك الوصفات وطريقة تحضيرها. حلي النوتيلا المكونات نصف كوب من شكولاته النوتيلا

كوب من بسكويت الاوريو المكسر

كوبين من كريمة الخفق

خمس ملاعق كبيرة من النوتيلا طريقة التحضير احضري الخفاقة الكهربائية وضعي فيها كريمة الخفق وشغليها علي أعلي سرعة، حتي تصبح كريمة الخفق كثيفة.

قومي بوضع ملاعق النوتيلا في طبق وضعيها في المايكرويف لمدة 40 ثانية، حتي تصبح النوتيلا كريميا.

ضعي بعد ذلك النوتيلا الكريميا علي كريمة الخفق وقومي بتقلبيهم معا.

احضري الكاسات وقومي بوضع الاوريو في الأسفل وضعي بعد ذلك كريمة النوتيلا.

قومي بعد ذلك بتقسيم كوب النوتيلا علي وجهة الكاسات، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم. طريقة عمل كاسات الاوريو طريقة عمل كاسات الاوريو المكونات اربعه أكوب من الحليب

كوبين من كريمة الخفق

8 قطع من بسكويت الاوريو

علبة من الجبنة الكريمي

ملعقة كبيرة من الزبدة طريقة الإعداد احضري وعاء وضعي فيه بسكوت الاوريو وقومى بطحنه جيدا.

ضيفي بعد ذلك الزبدة الي البسكويت وقومي بتقلبيهم معا حتي يصبحون متجانسين.

احضري وعاء أخر وضعي فيه كريمة الخفق والحليب مع الجبنة، وقومي بتقلبيهم معا حتي يصبح القوام كريميا.

قومي بإحضار كاس متوسط الحجم وضعي فيه طبقة من الاوريو وطبقة من الكريمة.

كرري وضع الطبقات حتي تحصلين علي ثلاثة طبقات من الخليط، ثم يتم تقديمه. حلي القهوة بالشكولاتة حلي القهوة بالشكولاتة المكونات نصف كوب من الشكولاتة المذابة

عبوة من كيكة الشكولاتة المخبوزة

نصف كوب من الحليب المكثف

كوب ونصف من الكريمة السائلة

ملعقة كبيرة من مربي الفراولة

علبة صغيرة من القشطة طريقة التحضير قومي بإحضار وعاء وضعي فيه الكيك المخبوز المفتت مع أضافه مربى الفراولة اليه، وقومي بتقليبهم جيدا مع بعض.

ضعي كمية من الخليط السابق في وعاء بايريكس وقومي برصه لعمل طبقة منه.

قومي بخفق الكريمة السائلة بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوام الكريمة كثيفا.

ضيفي بعد ذلك الحليب المكثف المحلى وأيضا القشطة الي الكريمة، ثم قومي بالخفق جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

قومي بعد ذلك بإضافة طبقة من الكريمة فوق طبقة الكيك الأخر التي حضرنها، ثم قومي بوضع طبقة كيك أخرى فوقهم.

نقوم بعد ذلك بوضع الوعاء في الثلاجة لمدة يوم كامل، ثم قومي بتقديمه ووزعي الشوكولاتة المذوبة على وجه الكيك ويقدم.

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