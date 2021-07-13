طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين وأفضل بمكون واحد في البيت

طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين أو البروتين بل وقد تتفوق عليه نقدمها لك في هذا المقال لتنفيذها على الفور في المنزل وبيان نتائجها الهائلة، طرق فرد الشعر متنوعة وكثيرة ولكن النتائج المبهرة لا يمكن أن يوفرها أي مكون عادي، فمعظم خلطات فرد الشعر تحتاج إلى فترة طويلة لكي تحقق النتائج المرغوب بها، وقد يعود الشعر لطبيعته سريعاً في خلال يوم أو يومين بعد استخدام وصفات فرد الشعر، ولكن بعض الوصفات قد تترك تأثيراً إيجابياً رائعاً على الشعر ومنها تلك الوصفة والتي تعتبر كراتين منزلي لتنعيم الشعر من الاستعمال الأول له، تابعونا للنهاية للتعرف على أفضل وصفات الكيراتين الطبيعي للشعر المجعد والجاف.

طريقة طبيعية لفرد الشعر مثل الكيراتين

استخدام بذر الكتان من الخطوات المهمة للحصول على شعر ناعم خالي من الهيشان، حيث يستخدم بذر الكتان كثيراً في وصفات تنعيم الشعر، يمكنكم تجربة تلك الوصفة الرائعة لبذر الكتان في تنعيم الشعر:

نأخذ مقدار قبضة يد من بذور الكتان ثم نغسلها ونضعها في وعاء.

نضيف ثلاثة أكواب من الماء ثم نرفع الخليط على النار حتى يغلي.

بعد الغليان نهدئ النار وننتظر لمدة عشر دقائق حتى يثقل قوام المياه ويتحول إلى چل.

نطفئ النار ثم نضفي البذور ونأخذ الچل ثم نخلطه بزيت جوز الهند للحصول على رائحة جيدة للشعر وهي خطوة اختيارية ولكنها تمنح للشعر الكثير من الفوائد.

نستخدم بذر الكتان كقناع قبل غسيل الشعر أو كدهان للشعر بعد الغسيل وقبل استخدام كريم التصفيف وهو يستخدم للشعر المجعد للحصول على تجعيدة أفضل وذات شكل رائع.

يساعد بذر الكتان على تنعيم الشعر مع تكرار الاستخدام.

يخلصك من هيشان الشعر.

يساعد على التخلص من تقصف الشعر.

يعمل بذر الكتان على تغذية الشعر.

يترك الشعر لامعاً وذو مظهر أفضل.

يمكن خلطه بكريم تصفيف الشعر للحصول على المزيد من الفائدة وكذلك الرائحة الجيدة.

لكل من يحبون تصفيف الشعر وتسريحات الكيرلي، يوفر بذر الكتان للشعر تفاصيل دقيقة ورائعة للشعر الكيرلي وخصلات أفضل.

له دور كبير في زيادة نمو وطول الشعر خاصة إذا تم خلطه مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

فوائد بذر الكتان للشعركيراتين طبيعي للشعر بمكون واحد من المنزل

مكون واحد موجود بالمنزل يساعدك على تغذية شعرك وتنعيمه بشكل طبيعي وهو البيض، حيث يحتوي البيض على بروتين طبيعي يغذي الشعر ويعمل على تنعيمه وفرده بشكل طبيعي مع استمرار الاستخدام، إليك هذه الوصفة بالبيض لتنعيم الشعر:

نخلط بيضة كاملة مع ملعقتين كبيرتين من الروز ماري المطحون مع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

نفرد الوصفة على خصلات الشعر كالحناء ونتركها لمدة ساعتين.

نغسل الشعر جيداً بالشامبو ونعطره بالمخمرية لإزالة بقايا رائحة البيض.

نكرر العمل كل أسبوع وسوف تلاحظين فرقاً كبيراً في ملمس الشعر، يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة، كما يمكنك أيضاً خلطه مع كريم التصفيف الخاص بك.

هل فرد الكيراتين مضر للشعر

فرد الشعر بالكيراتين هو أحد وسائل فرد وتنعيم الشعر بشكل كيميائي، يعرف الفرد الكيميائي على أنه إضافة أي مادة كيميائية على الشعر، بهدف تنعيمه وإصلاح ملمسه، والكيراتين هو عبارة عن بروتين طبيعي يفرز في بصيلات الشعر، ولكن المستخدم في الفرد ليس طبيعياً بشكل كامل، وإنما مضاف إليه بعض المواد الكيميائية لحفظه، وبالتالي يماثل ضرره نفس أضرار كريمات فرد الشعر الأخرى.