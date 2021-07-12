كيفية العناية بالوجه يومياً بدون تكاليف ودون إستخدام منتجات تجميلية

للبشرة أنواع متعددة، منها البشرة العادية وتمتاز بأنها بشرة غير جافة وغير دهنية وعيوبها قليلة بالنسبة لأنواع البشرة الأخري، كما تعرف بلمعانها وعدم رؤية مسماتها، وهناك أيضا نوع بشرة يُعرف بالبشرة المركبة فهي خليط بين البشرة العادية والبشرة الجافة وتُعرف بلمعانها ووجود الرؤوس السوداء بها.

البشرة الجافة، تُعرف البشرة الجافة بخشونة جلدها وبها بقع حمراء وخطوط واضحة بها، كما تلتهب البشرة الجافة أسرع من أي بشرة أخري مع وجود الحكة، وهي قريبة نوعاً ما من البشرة الحساسة، وذلك لأن البشرة الحساسة تكون نتيجة الجفاف الزائد وتبدو كأنها محمرة ومحترقة.

البشرة الدهنية، وتعتبر أشهر أنواع البشرة، حيث تٌعرف بسهولة لاتساع مسامها ولكونها مليئة بالبثور والرؤوس السوداء، كما تكون مظهرها لامع وباهت.

لابد من معرفة نوع بشرتك حتي تتمكن من المحافظة عليها عبر الوصفات الطبيعية التي تقوم بصنعها في منزلك أو من خلال المنتجات التي تقوم بشرائها من أجل العناية بالبشرة، فهناك أنواع من المكونات الطبيعية لا تصلح لكل أنواع البشرة فعلي سبيل المثال الليمون الحامض لا يصلح للبشرة الحساسة، حيث يسبب تهيجها والحكة بها.

لابد من تنظيف البشرة بشكل يومي، وتنظيفها بعمق علي الأقل مرة كل أسبوع، فتراكم الأوساخ بها يؤدي الي انسداد المسام والتي ينتج عنه جميع أنواع مشاكل البشرة كحب الشباب والرؤوس السوداء، وظهور التجاعيد المبكرة، والكثير من المشاكل الأخري.

يجب أن تكون بشرتك مرطبه بشكل أساسي، فقلة ترطيب البشرة يؤدي الي جفافها مما ينتج عنه ظهور خطوط دقيقة في الوجه وأيضاً ظهور التجاعيد المبكرة.

لابد من معالجة المشاكل الموجودة في البشرة وعدم إهمالها، فيجب العمل علي التخلص من حب الشباب المتواجد بالبشرة وأخذ مضادت حيوية للتخلص منها نهائياً، وأيضاً حل مشاكل الجفاف بها وعدم تركها، ويمكن معالجتها بالوصفات الطبيعية كعصير الليمون والعسل، الزبادي والعسل.

يجب شرب كمية كافية من الماء يومياً، وذلك لن الماء يساعد علي حل جميع مشاكل الجسم وليس البشرة فقط، ولهذا يجب شرب علي الأقل 8 أكواب من الماء يومياً ويُفضل ان يكون اكثر من ذلك.

العناية بالبشرة وبكافة أنواعها