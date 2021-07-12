5 حيل لتنظيف المنزل قبل العيد للكسالى فقط وبدون وقت أو جهد، حيث يمكنك جعل عملية التنظيف أسهل بكثير بواسطة بعض الأفكار المنزلية البسيطة التي سوف نقدمها لك اليوم. فمع اقتراب دخول أيام عيد الأضحى تتجه كل السيدات إلى العملية الروتينية المملة وهي تنظيف وتنظيم المنزل، مما يجعل كثير منهن تبحث عن حيل للتنظيف يمكنها من خلالها حل مشاكل التنظيف بمجهود أقل لتجعل بيتها نظيفاً بشكل أسرع، واليوم نقدم لكم حيل تناسب الكسالى لتنظيف المنزل وإظهاره بمظهر لائق في خلال دقائق معدودة وباستخدامات من المطبخ فقط.

5 حيل لتنظيف المنزل بدون وقت أو جهد

عندما تقومين بإعداد الطعام على البوتاجاز وفي حال تناثر بعض الطعام على عيون البوتاجاز، أو غليان اللبن وسكبه عليها ليتحول إلى بقع لاصقة، في هذه الحالة يمكنك وضع Shaving Foam على المكان المتضرر وتركه لمدة 15 دقيقة، وبعد مرور هذا الوقت يتم إستخدام منشفة وإزالته بها ليتحول إلى نظيف ولامع. وعند إستخدام المكنسة ذو العصا نلاحظ تراكم الكثير من الشعر بها، وللتخلص من تلك المشكلة يتم الاستعانة بلاصق Double Face يلصق من الجهتان، ووضعه على الجزء السفلي بالمكنسة ثم الكنس حتى يتم إلصاق الشعر والرواسب بها، ثم يمكنك التخلص منها وترك المكنسة نظيفة كما هي.

حيل لتنظيف المطبخ تجعل حياتك أسهل

والكثير من السيدات تعاني من عملية تنظيف الأواني المحترقة وترغب في استرجاعها إلى حالتها الأصلية بدون جهد، ولكي تتمكني من حل تلك المشكلة يتم وضع القليل من الزيت داخل الأواني المحترقة، ووضعها داخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 5 دقائق فقط، وبإستخدام مناديل ورقية يمكنك نزع تلك الحروق المتراكمة فوراً.

ولتنظيف الميكرويف من الدهون المتراكمة وبواقي الطعام، يمكنك الإستعانة بحبة واحدة من البرتقال واستخدام القشر المُستخرج منها ووضعه داخل الميكرويف لمدة 3 دقائق فقط، وبعد مرور الوقت يتم استخراج قشر البرتقال وبإستخدام مناديل ورقية تلاحظين التخلص تماماً من الدهون المتراكمة وبواقي الطعام ليتركه نظيف تماماً.

يقف أيضا أمام كثير من السيدات عائق شائع للغاية في عملية تنظيف الحمام، وهو تراكم الإتساخات على خلاط المرحاض والمرحاض ذاته، ولا يمكنك التخلص من تلك الرواسب ذات المظهر السئ عن طريق الليف والصابون، لذا يمكنك الاستعانة بنصف حبة من الليمون الحامض وتمريرها على كافة أنحاء الخلاط أو المرحاض، ثم بعدها يمكنك إستخدام مناديل ورقية حتى تجديها تحولت إلى نظيفة ولامعة على الفور.