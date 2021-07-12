عمل الممبار المحشي بالأرز أحلى تتبيلة وخلطة محشي ممبار هتعمليها زي المطاعم

الممبار المحشي بالأرز أحلى تتبيلة وخلطة محشي ممبار هتعمليها زي المطاعم، يعتبر الممبار من الأكلات المفضلة والمميزة خصوصا في عيد الأضحى المبارك حيث يتم أكله مع الكرشة والفشة ويتم حشو الممبار ( العصبان ) بأرز الخلطة أو يتم حشوة بالفريك وممبار الغنم يتم حشوه باللحم المفروم ونحن في هذا المقال سوف نعرض على حضرتكم طريقة عمل الممبار ( العصبان ) المحشي بأرز الخلطة بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يعد من الأكلات المميزة والتي يجب تناولها الكبار والصغار لذلك نقدم لكم خلطة الممبار المحشي المضبوطة على الطريقة المصرية وطريقة المطاعم ومكونات متوفرة في كل منزل وبسيطة والطعم سوف يحبه عائلتك ويطلبون دومًا عمل تلك الخلطة للممبار باستمرار وسوف تكون الخلطة مضاف إليها البهارات التي تنكه الخلطة وتعطي لها رائحة ومذاق طيب.

نصف كيلو جرام من الممبار النظيف نظافة تامة والتأكد منها.

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم فرما ناعما.

بصلتان كبيرتان مفرومتان فرما ناعما.

كوب من صلصة الطماطم الجاهزة أو التي يتم عملها في البيت.

نصف كوب من البقدونس والشبت والكزبرة ويتم فرمهم معا فرما ناعما.

ملعقة صغيرة من كل من الملح والقرفة والفلفل الأسود والكمون والبهارات المشكلة.

ملعقة كبيرة من السمن.

5 فصوص من الثوم المفروم فرما جيدا.

5 حبات من بهار الحبهان ( الهيل ).

10حبات من القرنفل.

10حبات من الفلفل الأسود الحصى الغير مطحون.

كمية من الزيت كافية للقلي.

3 ورقات من اللوري.

نحضر طاسة ونضع بها السمن ونسخن السمن على النار ونضع البصل واللحم المفروم حتى يتغير لونهما. ثم نضيف إليهما مجموعة البهارات المطحونة والملح ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ونتأكد من نضج اللحم. بعد التأكد من نضج اللحم ننزله من على النار ونتركه جانبا. ثم نقوم بعمل الخلطة وهى البقدونس والكزبرة والشبت مع معجون الطماطم ونقوم بالتقليب جيدا حتى تختلط المكونات ثم نقوم بإضافة اللحم ويتم التقليب وتكوين الخلطة. بعد ذلك نضيف الأرز المنقوع في الماء إلى الخلطة ونقلب المكونات جيدا حتى يتجانس الأرز مع الخلطة. نقوم الآن بقص الممبار حسب الطول الذي نختاره ويفضل ألا يزيد طوله عن 20 سم حتى نتحكم في الحشوة جيدا. لا يتم ملأ الممبار كله بالخلطة لأن حجم الأرز يزداد وبالتالي لا بد أن نترك فراغا بسيطا. ثم نحضر وعاء ونضع به كمية من الماء ونقوم بغليانها ونضع معها البهارات الصحيحة الغير مطحونة. ننزل الممبار فى الماء المغلي بأن نمسكها من الطرفين وسوف يغلق الطرفين بفعل حرارة الماء. بعد ذلك نقوم بتغطية الممبار بغطاء ونتركه على النار لمدة نصف الساعة حتى يتم نضجه تماما. نخرج الممبار من الماء بعد نضجه ونبدأ في عملية التحمير. نحضر طاسة التحمير وبها كمية من الزيت وبعد أن يسخن الزيت نسقط الممبار في الزيت لمدة دقيقتين حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نخرجه ونضعه على ورق نشاف لامتصاص الزيت الذي به. يتم وضع الممبار في أطباق التقديم ويزين بأوراق النعناع وبألف هنا وشفا.

عمل الممبار المحشي بالأرزطريقة تحضير الممبارفوائد الممبار للجسم

يعد الممبار من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص وفضلاً عن مذاقه الطيب والشهي إلا أنه مفيد جدًا للجسم حيث يحتوي على الفسفور والزنك وأيضًا يعمل على تقوية المناعة لدى الإنسان مما يساعد الجسم على مكافحة الأمراض المختلفة، كما أن الممبار قليل الدهون والسعرات الحرارية وينصح أطباء القلب المرضى المصابون بالقلب بتناوله لأنه قليل الدهون، كما أنه يحتوي على نسبة ممتازة من فيتامين B12 والمعروف أن هذا الفيتامين ممتاز للشعر وصحته وللبشرة والجلد أيضًا ويساعد في حماية العين والشبكية والمحافظة على النظر كما يعمل تناول الممبار على التخلص من الأنيميا.