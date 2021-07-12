طريقة تحضير صلصة الثومية البيضاء السورية بدون إضافة بيض أو مايونيز أول حليب مثل المطاعم

تحضير سلطة الثومية البيضاء السورية بدون إضافة البيض أو مايونيز أو حليب. تعدي من المواصفات المطلوبة يبحث عنها ربات البيوت لتقديمها على المائدة بجانب الأطباق الأخري المختلفة. كما أن صلصلة الثومية البيضاء السورية تتميز بمذاقه مشهي يفتح الشهية لأنها تقدم مع العديد من الوصفات منها الشاورمة بالدجاج و طواجن البطاطس باللحوم والدجاج.لكي تكون صلصة الثومية ناجحة من أول مرة يجب أن تتميز بقوام كريمي لونه ابيض يشبه قوام المايونيز أو كريمة اللبنة برائحة جميلة ونفاذة.

طريقة عمل صلصة الثومية السورية

المكونات..

1 كوب من فصوص الثوم المقشر.

يجب أحضار 2 ملعقة ملح كوشير.

يفضل أحضار زيت نباتي مثل(زيت الكانولا أوعباد الشمس) بمقدار ثلاثة أكواب.

ربع كوب من عصير الليمون.

نبدأ بتقطيع فصوص الثوم على شكل طولي مع قطع جميع البراعم الخضراء. نضع فصوص الثوم في المطحنة الكهربائية ونضيف عليهم ملح كوشير. ثم نقوم بعملية الطحن لمدة من الزمن حوالي دقيقة لكي يصبح الثوم المفروم ناعم جدا. التأكد من أنزال الثوم من جوانب المطحنة حتى لا تبقى به أي تكتلات من الثوم ثم يتم تشغيل المطحنة مرة اخرى. ثم يضاف الزيت يبطئ بإضافة ملعقة أو ملعقتين ونستمر في الخفق حتى يصير قوام الثوم كريمي. بعد ذلك نضع باقي الزيت بسرعه حتى يتم مزج ثلاثة أكواب من الزيت لمدة 15 دقيقة. ثم يتم إضافة عصير الليمون إلي صلصة الثوم. تكسب الصلصة في وعاء زجاجي نظيف ثم تغطى بمناشف ورقية من الصباح حتى المساء. يأتي اليوم التالي وتغطى الصلصة بغطاء محكم ويتم حفظها حتى يتم تناولها بجانب الوجبات الأخري المفضلة لديكم.

طريقة تحضير المايونيز السوريتخزين صلصة الثومية

لكي يتم تخزين صلصة الثومية السورية بطريقة صحيحة وحفظها من التلف يجب أحضار بطرمان زجاجي محكم الأغلاق ثم توضع في الثلاجة لمدة لا تقل من 4 الى 5 أسابيع من هنا سوف يصبح طعم ونكهه وريحه الثومية السورية لذيذة وطازجة.

قدمنا لكم زوار موقع ثقفني الإخباري طريقة عمل الثومية البيضاء السورية بدون إضافة بيض أو حليب أو مايونيز أتمني أن تكون لاقت إعجابكم واليكم المزيد من الطرق المختلفة لعمل الثومية في المقالات القادمة.