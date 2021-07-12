أفضل زيت لتنعيم الشعر الخشن والجاف حرير من أول استخدام بدون كيراتين

أفضل زيت لتنعيم الشعر الخشن الجاف حرير من أول استخدام بدون كيراتين، تنعيم الشعر هي مسألة ضرورية وهامة لأصحاب الشعر الخشن والجاف وهذا لأن نعومة الشعر تمنح الوجه مظهر جذاب ومتألق، كما أن الزيوت الطبيعية تعد من أفضل الحلول الفعالة والمضمونة في تمليس الشعر وترطيبه.

كما أن الكثير من الفتيات تبحث عن الطرق الصحية والسليمة للعناية بالشعر بعيداً عن الذهاب إلي صالون التجميل لعمل كيراتين أو بروتين.

خاصةً وأن هذه الوسائل تسبب ضرر كبير لفروة الرأس كما أنها مكلفة وتجعل الشعر أكثر خشونة وجفاف وهذا ما لا ترغب به.

حيث أنها تريد الحصول علي شعر ناعم وأملس بدون أي آثار جانبية علي الشعر أو فروة الرأس.

زيت طبيعي لتنعيم الشعر الخشن والجاف في وقت قياسي ونتائجه مضمونة

تنعيم الشعر الخشن والجاف من الأمور التي تشغل العديد من النساء وهذا لأن هذا النوع من الشعر يعاني من عدة عوامل تتسبب في تلف فروة الرأس.

ومنها عوامل الطقس السيئة أو كثرة استخدام أدوات تصفيف الشعر الحرارية ولكن يمكنك التخلص من كل مشاكل الشعر.

وهذا من خلال استخدام أفضل الزيوت الطبيعية والتي تعالج جفاف وخشونة الشعر نهائياً.

زيت اللوز الحلو لتنعيم الشعر الخشن والجاف في أسرع وقت

يعد زيت اللوز من أفضل الزيوت الطبيعية التي تمنح الشعر النعومة والترطيب كما يضيف اللمعان للشعر.

يحتوي زيت اللوز علي أحماض دهنية كما يعد من المصادر الغنية بالبروتين والذي يحافظ علي ملمس الشعر.

كما يقوم بعلاج التلف والتقصف في أطراف الشعر والتغلغل داخل الجذور لحماية الشعر.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

غطاء للشعر.

قومي بتدفئة الزيوت فقط بدون تسخينها حتي لا تتسببي في تلف فروة الرأس.

يتم تقسيم الشعر ووضع الزيت علي الشعر بالكامل وفروة الرأس من الجذور حتي الأطراف.

يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ثم بمنشفة ساخنة لتغلغل الزيت داخل فروة الرأس.

يترك علي الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي ثم يترك ليجف.

يمشط الشعر ويستخدم الزيت مرتين في الأسبوع لنعومة ولمعان من أول استخدام.

مكونات وصفة زيت اللوز الحلو لتنعيم الشعر الخشن والجاف بدون كيراتينطريقة استخدام زيت اللوز الحلو لتنعيم الشعر الخشن والجافزيت الأرغان لتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول استعمال

يعد زيت الأرغان من أفضل الزيوت لتنعيم الشعر الجاف والخشن حيث يقوم بحماية الشعر من الجفاف والعوامل الخارجية المسببة الضرر للشعر.

وهذا لاحتوائه علي مضادات أكسدة وأحماض دهنية تساعد في ترطيب الشعر مما تعطيه بريق ولمعان.

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

صفار بيضة.

بضع قطرات من عصير الليمون.

قومي بخفق صفار البيض في وعاء صغير لبضع دقائق ثم أضيفي باقي المكونات.

امزجي المكونات جيداً حتي تختلط وتحصلي علي قوام متجانس.

توضع الوصفة علي شعر نظيف وجاف ثم تمشط بمشط ذو أسنان واسعة حتي تتغلغل داخل الشعر.

يلف الشعر ويغطي بكيس بلاستيكي ثم منشفة ساخنة وتترك لمدة 20 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو بالطريقة العادية.

يتم تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لضمان الحصول علي شعر ناعم حرير.

مكونات وصفة زيت الأرغان لتنعيم الشعر الجاف والخشن بديل الكيراتينطريقة استخدام زيت الأرغان لتنعيم الشعر الجاف والخشنزيت الزيتون لتنعيم الشعر الخشن والجاف من أول مرة

يعد زيت الزيتون من أفضل العلاجات لتنعيم الشعر حيث يعتبر مرطب طبيعي لاحتوائه علي مضادات أكسدة وفيتامينات.

كما يساعد علي التخلص من جفاف الشعر وزيادة ترطيبه ولمعانه من خلال التغلغل داخل بصيلات الشعر.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثمرة موز ناضجة.

في وعاء عميق قومي بهرس الموزة جيداً حتي تصبح ناعمة بدون أي تكتلات.

ثم أضيفي زيت الزيتون والعسل وتمزج المكونات حتي تحصلي علي خليط متجانس.

يتم وضع الوصفة علي الشعر بالكامل مع التركيز علي أطراف ونهايات الشعر.

يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو ثم البلسم.

تستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع مع الاستمرار عليها للحصول علي شعر ناعم ولامع.

مكونات وصفة زيت الزيتون لتنعيم الشعر الخشن والجاف بدون كيراتينطريقة استخدام زيت الزيتون لتنعيم الشعر الخشن والجافزيت خشب الصندل لتنعيم الشعر الجاف والخشن بديل الكيراتين

يعد زيت خشب الصندل من أفضل الزيوت العطرية التي تعمل علاي علاج جفاف وخشونة الشعر كما يعمل علي توفير الترطيب اللازم للشعر.

كما يحتوي علي عناصر غذائية تحافظ علي رطوبة الشعر من الداخل مما تمنع تقصف نهايات الشعر.

ملعقة كبيرة من زيت خشب الصندل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

قومي بخلط الزيوت في زجاجة فارغة ونظيفة واتركيهم لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بأخذ كمية مناسبة لطول شعرك وافركيها بين راحة يديك حتي تدفأ.

ثم ضعي الزيت علي الشعر بالكامل من الجذور حتي الأطراف.

يترك الزيت علي الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين للحصول علي نتيجة أفضل.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي وتستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع لشعر كالحرير.

وصفة زيت خشب الصندل لتنعيم الشعر الجاف والخشن حريرطريقة استخدام زيت خشب الصندل لتنعيم الشعر الجاف والخشن