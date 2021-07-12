طريقة اللحمة الضاني بالفرن بطريقة سهلة والطعم روعة وشهي أحلى طاجن لحم ضاني في الفرن

طريقة عمل اللحمة الضاني بالفرن مع صينية بطاطس بطريقة سهلة والطعم روعة وشهي لعيد الأضحى المبارك، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي وخصوصا لحم الضاني فنجد أن معظم الناس يقبلون على لحم الضاني لأنه يعتبر من اللحوم الحمراء حيث أن اللحم الضاني يكون خالي من الدهون ويتميز اللحم الضاني بطراوته ورائحته المميزة عند الشواء، ويحتوى لحم الضاني على الكثير من العناصر الغذائية منها المعادن والبروتينات واللحم الضاني يقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل الزهايمر وأمراض الشيخوخة والأنيميا ونحن في هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل طاجن اللحم الضاني بالفرن.

طريقة عمل اللحمة الضاني بالفرن كيلو جرام ونصف من اللحم الضاني.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل الناعم المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

5 ملعقة كبيرة من الكمون.

3 ملاعق كبيرة من الثوم البودرة.

كوب ونصف من البصل المبشور الناعم.

كمية تقدر بثلاثة أكواب من شوربة مرقة الدجاج.

كوب إلا ربع من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. عمل طاجن اللحم الضاني في الفرن نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به القليل من الزيت ونضيف الفلفل والبابريكا والبقدونس والكزبرة والثوم والزنجبيل والزعفران ونخلطهم جميعا حتى نحصل على خليط ناعم. ثم نقوم بغسل لحم الضاني غسلا جيدا ونضعه في وعاء كبي. ونضيف إليه الخليط الذي أعددناه مسبقا وهو خليط الزعفران. بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها زيت الزيتون ونسخنه ونضع به قطع لحم الضاني المضاف إليها البهارات المسبقة. ثم نقلبها على الجانبين حتى يحمر كلا الوجهين لمدة لا تزيد عن دقيقتين. بعد ذلك نقوم بإضافة البصل إلى اللحم الضاني ونقلبه مع اللحم حتى يذبل البصل ويصفر لونه وبعد ذلك نتبل اللحم بالفلفل. نغطى الوعاء بغطاء ونتركه على النار لمدة دقيقتين ثم نضيف الشوربة ونقلبها مع الخليط ثم نضيف البقدونس والكزبرة ونقلب المكونات حتى تمتزج تماما ونضعها على النار مدة لا تقل عن الساعة حتى ينضج اللحم ويتم اختبار نضج اللحم. سوف يتكون على وجه اللحم الضاني رغوة بيضاء يتم إزالتها. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون إلى القدر ونترك القدر على النار لمدة ربع ساعة لتكوين الصلصة ثم نضيف عصير الليمون ونحركه مع الخليط. ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 360 درجة مئوية. نضع قطع اللحم الضاني الناضجة في صينية الفرن وندخلها للفرن ونتركها لمدة ربع الساعة حتى تأخذ لونا ذهبيا ثم نسكب عليها الصلصة. طريقة عمل اللحمة الضاني بالفرنعمل طاجن اللحم الضاني في الفرن الوسوم

طريقة عمل اللحمة الضاني بالفرن مع صينية بطاطس بطريقة سهلة والطعم روعة وشهي لعيد الأضحى المبارك، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحي وخصوصا لحم الضاني فنجد أن معظم الناس يقبلون على لحم الضاني لأنه يعتبر من اللحوم الحمراء حيث أن اللحم الضاني يكون خالي من الدهون ويتميز اللحم الضاني بطراوته ورائحته المميزة عند الشواء، ويحتوى لحم الضاني على الكثير من العناصر الغذائية منها المعادن والبروتينات واللحم الضاني يقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل الزهايمر وأمراض الشيخوخة والأنيميا ونحن في هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل طاجن اللحم الضاني بالفرن.

طريقة عمل اللحمة الضاني بالفرن كيلو جرام ونصف من اللحم الضاني.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل الناعم المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

5 ملعقة كبيرة من الكمون.

3 ملاعق كبيرة من الثوم البودرة.

كوب ونصف من البصل المبشور الناعم.

كمية تقدر بثلاثة أكواب من شوربة مرقة الدجاج.

كوب إلا ربع من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. عمل طاجن اللحم الضاني في الفرن نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به القليل من الزيت ونضيف الفلفل والبابريكا والبقدونس والكزبرة والثوم والزنجبيل والزعفران ونخلطهم جميعا حتى نحصل على خليط ناعم. ثم نقوم بغسل لحم الضاني غسلا جيدا ونضعه في وعاء كبي. ونضيف إليه الخليط الذي أعددناه مسبقا وهو خليط الزعفران. بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع بها زيت الزيتون ونسخنه ونضع به قطع لحم الضاني المضاف إليها البهارات المسبقة. ثم نقلبها على الجانبين حتى يحمر كلا الوجهين لمدة لا تزيد عن دقيقتين. بعد ذلك نقوم بإضافة البصل إلى اللحم الضاني ونقلبه مع اللحم حتى يذبل البصل ويصفر لونه وبعد ذلك نتبل اللحم بالفلفل. نغطى الوعاء بغطاء ونتركه على النار لمدة دقيقتين ثم نضيف الشوربة ونقلبها مع الخليط ثم نضيف البقدونس والكزبرة ونقلب المكونات حتى تمتزج تماما ونضعها على النار مدة لا تقل عن الساعة حتى ينضج اللحم ويتم اختبار نضج اللحم. سوف يتكون على وجه اللحم الضاني رغوة بيضاء يتم إزالتها. بعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون إلى القدر ونترك القدر على النار لمدة ربع ساعة لتكوين الصلصة ثم نضيف عصير الليمون ونحركه مع الخليط. ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 360 درجة مئوية. نضع قطع اللحم الضاني الناضجة في صينية الفرن وندخلها للفرن ونتركها لمدة ربع الساعة حتى تأخذ لونا ذهبيا ثم نسكب عليها الصلصة. طريقة عمل اللحمة الضاني بالفرنعمل طاجن اللحم الضاني في الفرن

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