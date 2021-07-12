5 مشروبات تساعد على هضم لحم عيد الأضحى، دوت الخليج مشروبات تحتوي على فيتامينات ومعادن ومواد غذائية كيميائية تساعد في تحسين عملية هضم اللحوم وتفكيكها، كما تعمل على الوقاية وكذلك علاج مشاكل الهضم الناتجة من تناول اللحوم مثل التلبك المعوي وسوء الهضم والإمساك.

5 مشروبات تساعد على هضم لحم عيد الأضحى

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من المشروبات الصحية التي تساعد في الهضم بشكل عام، ونصح بشربها باعتدال دون إفراط حتى تحقق فوائدها ولا تؤثر على الصحة بشكل سلبي، وهي:

الشاي الأخضر هو أول ما يجب التفكير به وشربه بعد الوجبات الدسمة التي تحتوي على اللحوم بعد نصف ساعة على الأقل من تناولها، فهو يسرع عملية الهضم ويساعد على تحسينها، ويقي المعدة من الاضطرابات الهضمية. عصير الليمون له فوائد مهمة لصحة الجهاز الهضمي ويعتبر مشروب صحي يساعد على الهضم، كما أنه يقضي على البكتيريا المعوية التي يمكن أن تعيق عملية الهضم وتسبب الانتفاخ والغازات، كما أنه يساعد في زيادة إفراز اللعاب والعصارات الهضمية المهمة للهضم. مشروب النعناع وهو من أفضل وألطف المشروبات على المعدة، وشربه بعد الوجبات الدسمة يعزز عملية الهضم ويقضي على المشاكل الهضمية مثل الغازات والانتفاخ وحتى الإمساك. اللبن الرائب خاصة ذلك المدعم بالمكونات الطبيعية المعززة للهضم، وينصح بشربه بعد تناول اللحوم في عيد الأضحى لفوائده الصحية ومنها المساعدة على الهضم والوقاية من الحموضة. شاي الزنجبيل من أهم المشروبات التي تساعد على هضم لحم عيد الأضحى، وذلك لأنه يعمل على تحفيز إفراز اللعاب وعصارة المعدة.

وأخيرا والأهم يعد الماء أهم المشروبات الصحية اتي تساعد على الهضم وينصح بشربه على فترات متقاربة خلال اليوم وبكميات كافية كونه مكون رئيسي للعملية الهضمية ولعملية التمثيل الغذائي بالجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.