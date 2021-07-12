طريقة شوي لحم الخروف في الفرن وتحضير تتبيله لحم الخروف بأقل التكاليف

طريقة شوي لحم الخروف في الفرن كيفية تحضير تتبيله لحم الخروف بأسهل طريقة واقل تكاليف , في الأيام القلية السابقة زادت التساؤلات بشكل كبير حول طريقة شوي وطبخ لحم الخروف , وذلك بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك , فكما نعلم يصادف عيد الأضحى المبارك يوم العشرون من شهر يوليو الحالي فقد تبقي القليل علي حلول عيد الأضحى المبارك , ويعد طبق لحمة الخروف المشوي من اهم واشهر المأكولات في عيد الأضحى المبارك يعد طبق غني بالعديد من العناصر الغذائية والأحماض الامينية المفيدة الجسم وللكبار والصغار لذلك بحثت الكثير من النساء عن طريقة الشوي وطريقة التتبيل , كما أن تكثر العزومات ويتجمع العائلات والأصدقاء ودائما ما يوجد طبق لحم الخروف المشوي علي المائدة , لذلك سيداتي وسادتي خلال المقال التالي سوف نعرض لكم طريقة الشوي وخطوات عمل التتبيلة .

طريقة شوي لحم الخروف

لا تتطلب الوصفة والوقت والنقود والمجهود بل علي النقيد تماما هي وجبة سهلة ولذيذة ويحبها الجميع وسهلة وسريعة التحضير

المقادير المطلوبة هي كما يأتي :

قم بإحضار كيلو ونصف لحم خروف – عدد اثنين ملعقة كبيرة زبادي – عدد اثنين ملعقة كبيرة صلصة طماطم – عدد واحد ونصف ملعقة كبيرة من الكاتشب – نصف ملعقة من الخردل -عدد أربعة معالق كبيرة زيت زيتون – عدد اثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض – ثوم مفروم – حوالي مكعب ونصف مرق دجاج – نصف ملعقة صغيرة من الكركم – نصف ملعقة كبيرة من البابريكا الحلو – نصف ملعقة صغيرة قرفة – نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود – نصف ملعقة صغيرة من الهيل

خطوات شوي لحم الخروف في الفرن

اتبعي الخطوات القليلة القادمة من اجل التحضير بكل سهولة هي كما يأتي :