أسهل طريقة لعمل مربى الفراولة في المنزل بكل سهولة بمكونات بسيطة

مربى الفراولة ، تعد من أكثر أنواع المربى انتشارا وشهرة ومن أكثر أنواع المربى المحببة لدي الناس، كما أنها تعد بمكونات بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة جدا ولا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما يمكن إعداد العديد من أنواع المربى في المنزل مثل مربى المشمش، ومربى التين، وهما أيضا من أنواع المربى المفضلة لدي كثير من الناس، كما يمكن إعداد العديد من الأكلات اللذيذة والفريدة الأخري مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو اللانشون أو مقرمشات الدوريتوس في المنزل بكل سهولة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل مربى الفراولة في المنزل بمكونات بسيطة.مكونات مربى الفراولة
تتكون مربى الفراولة من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في أغلب الأسواق، وسنتعرف فيما يلي على هذه المكونات وهي كالاتي:
- كيلو من الفراولة.
- نصف كيلو من السكر.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- نصف ملعقة جيلاتين حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنه.
تحضير مربى الفراولة سهل جدا وبسيط ولكن يتطلب بعض الوقت علي النار وطريقة تحضير المربى كالتالي:
- أولا نقوم بغسل الفراولة جيدا وبعد غسلها نقوم بتقطيعا لقطع صغيرة ويجب أن تكون الفراولة ناضجة وليست خضراء.
- بعد ذلك نقوم بوضع السكر علي الفراولة التي قمنا بتقطيعها ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نقوم بوضعهم في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراج الفراولة المخلوطة بالسكر وسنجد أن الفراولة أخرجت بعض الماء فنقوم بوضع كل ذلك في إناء علي النار ويكون الإناء سميكا.
- بعدما يغلي الخليط وتنضج الفراولة علي النار نقوم بإضافة عصير نصف الليمونة والجيلاتين.
- ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بضرب الفراولة وهي علي النار بالهاند بلندر.
- ويككننا ترك بعض قطع الفراولة بدون خلط إذا أردنا أن تكون المربى بها بعض قطع الفراولة الكاملة.
- ويمكننا اختبار نضج المربى عن طريق وضع بعض المربى علي طبق ونتركها تبرد فإذا أخذت قوام المربى وتماسكت تكون حينئذ جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يجب التنويه إلي أن المربى تحتوي على كمية كبيرة من السكر فيجب علينا ألا نكثر من تناولها حفاظا علي صحة الجسم.
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مربى الفراولة ، تعد من أكثر أنواع المربى انتشارا وشهرة ومن أكثر أنواع المربى المحببة لدي الناس، كما أنها تعد بمكونات بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة جدا ولا تحتوي على الكثير من الخطوات الصعبة أو المعقدة، كما يمكن إعداد العديد من أنواع المربى في المنزل مثل مربى المشمش، ومربى التين، وهما أيضا من أنواع المربى المفضلة لدي كثير من الناس، كما يمكن إعداد العديد من الأكلات اللذيذة والفريدة الأخري مثل كيكة التوينكيز أو كيكة الهوهوز أو اللانشون أو مقرمشات الدوريتوس في المنزل بكل سهولة، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل مربى الفراولة في المنزل بمكونات بسيطة.مكونات مربى الفراولة
تتكون مربى الفراولة من مكونات بسيطة جدا ومتوفرة في أغلب الأسواق، وسنتعرف فيما يلي على هذه المكونات وهي كالاتي:
- كيلو من الفراولة.
- نصف كيلو من السكر.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- نصف ملعقة جيلاتين حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنه.
تحضير مربى الفراولة سهل جدا وبسيط ولكن يتطلب بعض الوقت علي النار وطريقة تحضير المربى كالتالي:
- أولا نقوم بغسل الفراولة جيدا وبعد غسلها نقوم بتقطيعا لقطع صغيرة ويجب أن تكون الفراولة ناضجة وليست خضراء.
- بعد ذلك نقوم بوضع السكر علي الفراولة التي قمنا بتقطيعها ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نقوم بوضعهم في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراج الفراولة المخلوطة بالسكر وسنجد أن الفراولة أخرجت بعض الماء فنقوم بوضع كل ذلك في إناء علي النار ويكون الإناء سميكا.
- بعدما يغلي الخليط وتنضج الفراولة علي النار نقوم بإضافة عصير نصف الليمونة والجيلاتين.
- ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بضرب الفراولة وهي علي النار بالهاند بلندر.
- ويككننا ترك بعض قطع الفراولة بدون خلط إذا أردنا أن تكون المربى بها بعض قطع الفراولة الكاملة.
- ويمكننا اختبار نضج المربى عن طريق وضع بعض المربى علي طبق ونتركها تبرد فإذا أخذت قوام المربى وتماسكت تكون حينئذ جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يجب التنويه إلي أن المربى تحتوي على كمية كبيرة من السكر فيجب علينا ألا نكثر من تناولها حفاظا علي صحة الجسم.
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