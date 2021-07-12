جدول القيلولات كما نعلم فهو هام وذلك لأن الكثير من الأمهات تحتاج لمعرفة هذا الجدول وذلك لأن قيلولة الطفل من العوامل الأساسية التي تساعد على نمو عقله ونموه بشكل سيلم جسمانيًا، فعندما يحصل الطفل على قيلولة يوميًا بشكل أساسي فأن ذلك مفيد له بشكل كبير وسوف نقوم في مقالنا هذا بالتعرف علي جدول قيلولة المولود الجديد.

جدول القيلولات

تختلف الفترة التي يتم فيها نوم الطفل في اليوم وذلك حسب عمره، وذلك حيث أن هناك تأثير للقيلولة على المولود الجديد لأنها تؤثر على النمو الجسدي والعقلي، وتؤثر كذلك على غذاء الطفل ووزنه، ويكون المعدل الطبيعي للقيلولة للمولود الجديد كالتالي:

من عمر يوم إلى شهرين

يستيقظ الطفل من ساعة إلى ساعتين، ويقضي في النوم من 3 ساعات إلى 4 ساعات خلال النهار ويكون إجمالي عدد ساعات النوم يوميا يصل من 14 وحتى 18 ساعة.

من عمر شهرين إلى 4 أشهر

تصل ساعات نوم الطفل من 13 إلى 14 ساعة يوميًا، وقد يأخذ فترة قيلولة مرتين أو ثلاثة بالنهار بمعدل 4 إلى 8 ساعات من النوم.

من العمر 4 أشهر وحتى 8 أشهر

يكون معدل النوم للطفل من 12 إلى 14 ساعة يوميًا، ولكن القيلولة تكون من 3 إلى 5 ساعات موزعة على 2 إلى 3 فترات.

من عمر 8 أشهر إلى عمر عام

لا تختلف عن المرحلة السابقة كثيرًا والتي تصل إلى 14 ساعة يوميًا، ويكون خلالها فترتين للقيلولة بمعدل 2 إلى 4 ساعات.

تأثير جدول القيلولة على الطفل

هناك تأثيرات عديدة قد تحدث بسبب عدم اتباع الأم جدول القيلولة المناسب لطفلها وقد يؤثر ذلك كالتالي:

التأثير على النمو العقلي والجسدي للطفل

قيلولة الطفل الغير منظمة تؤثر في حدوث مضاعفات لاحقة، فقد يحدث للطفل عدم التركيز وضعف الذاكرة ومشكلات سلوكية والتهيج.

عندما ينام الطفل وقت طويل زائد عما يحتاج فأنه لا يستطيع أن يتناول ما يكفيه من احتياجاته الغذائية اليومية، وذلك يؤثر على النمو بشكل سليم.

حيث أن أطباء الأطفال يوصون بأن يتم إيقاظ الطفل خلال فترة قيلولته الطويلة من أجل أن يتم حصوله على الغذاء اللازم.

فيجب أن يتم أرضاع الطفل من 8 وحتى 12 رضعة يوميًا.

وهناك الكثير من الآباء الذين يترددون في إيقاظ أطفالهم حتى لا يكونوا مصدر إزعاج، ولكن هذه التغذية غير كافية وقد تسبب بشكل غير طبيعي زيادة أو نقصان في وزن الطفل.

القيلولة الطويلة قد تؤثر على غذاء الطفل ووزنه