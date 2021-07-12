طريقة عمل الجرانولا عبر موقعنا، تختلف طريقة تحضير تلك الوجبة من شخص لأخر حيث تٌعتبر من الوجبات الشهية التي تُقدم على وجبة الإفطار نظراً لمذاقها الشهي والصحي في ذات الوقت، وسوف نتطرق للمزيد من المعلومات حول الجرانولا تابعونا خلال السطور القادمة.

طريقة عمل الجرانولا

يُمكنك عمل الجرانولا عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

نصف كوب فقط من اللوز المقطع.

كمية مناسبة من الشوفان.

ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الهال.

ثلث كوب من الجوز المقطع.

ثلث كوب من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من العسل على حسب الرغبة.

نصف ملعقة من الفانيلا.

ربع كوب من رقاق الموز.

القليل من الزبيب المجفف.

ملعقة من الكرز.

التوت البري، ورقائق الشوكولاتة.

ربع كوب من رقائق الموز المجفف.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة. نغلف صينية بواسطة ورق الزبدة. نمزج كلاً من الشوفان والمسكرات، والملح، والقرفة، والهال، ورقائق الموز المجفف. وفي وعاء عميق نضيف العسل، وزيت جوز الهند، والفانيلا ونضعهم في الميكروويف لمدة لا تقل عن ربع ساعة. نسكب مزيج العسل على المزيج السابق ونخلطهم بشكل جيد. نسكب الشوفان في الصينية التي تم تغليفها ونضعها في الفرن التي تم تسخينها. تترك الصينية لمدة ثلث ساعة على الأقل ثم نخرجها من الفرن. نتركها كي تبرد ثم نقدمه بألف هنا.

مكونات الجرانولاطريقة تحضير وعمل الجرانولاما هي فوائد الجرانولا؟

هناك العديد من الفوائد الخاصة بالجرانولا وهي:

فقدان الوزن

يُساهم الجرانولا إلى حد كبير في إنقاص الوزن نظراً لاحتوائه على العديد من الألياف الغذائية الهامة التي تمنح الشعور بالشبع، وتلك الألياف تعمل على إنقاص الوزن بشكل جيد.

صحة الأمعاء

تعمل تلك الحبوب على تعزيز صحة الأمعاء وذلك عن طريق احتوائها على الألياف وأيضاً تعمل على زيادة مستويات البكتيريا الصحية.

تقلل من ارتفاع السكر في الدم

تعمل تلك الحبوب على تخفيف مستوى هضم السكر والكربوهيدرات في الجسم، كما تُقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضاً.

تحسن من ضغط الدم

الكثير من الدراسات أثبتت أن تناول الأطعمة مثل الجرانولا تُساهم في تقليل ارتفاع ضغط الدم.