حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت e.gov.kw موقع وزارة الصحة لتسجيل تلقي لقاح كورونا

حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت، نجحت دولة الكويت في توفير الألاف من اللقاحات لتوزيعها على المواطنين والمقيمين على أراضيها، لحمايتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم مؤخراً وتسبب في حصد الكثير من الأرواح على مستوى العالم، حيث أكدت الدول المصنعة للقاحات بأنواعها أن التطعيم يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار المرض كما أنه يساهم بشكل أساسي في تقليل الأعراض التي تحدث للمصابين، وعليه فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان بالكويت عن فتح باب التسجيل في الحصول على التطعيم، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

في خلال عدة أيام متتالية استقبل الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان الكويتية الكثير من الطلبات لـ حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت، وقد أعلنت الوزارة عن بعض التفاصيل الخاصة بالتسجيل سواء من ناحية الخطوات اللازمة للتسجيل أو لبعض الفئات المستبعدة والتي لا يفضل أخذها للتطعيم لتجنب الأثار الجانبية التي من الممكن أن يتعرضوا لها عند أخذ التطعيم، وتشمل الفئات المستبعدة ما يلي:-

النساء الحوامل. الشباب من هم أقل من 18 عام. اللذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الأمراض المعدية. اللذين يعانون من أنواع من الحساسية لأي نوع من الطعام أو الدواء. من أخذوا اللقاح خلال الثلاثين يوما الماضية.

خطوات حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

كذلك أعلنت الوزارة عن بعض الخطوات السهلة التي يمكن من خلالها حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت، وذلك بعد أن أكدت على تفعيلها للرابط الخاص بموقعها على شبكة الإنترنت لاستقبال التسجيل والحجز، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-

الولوج إلى الرابط الخاص ب وزارة الصحة والسكان الكويتية .

. الدخول على نافذة الخدمات الالكترونية

ومن ثم اختيار أيقونة الحجز المسبق لأخذ لقاح كورونا.

سوف يتم انتقالك للصفحة الخاصة بملء البيانات.

عليك بتدوين كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل ما يلي:-

اسم المواطن رقم الهوية الوطنية. رقم جواز السفر. رقم الهاتف. تأكيد رقم الهاتف. إدخال البريد الالكتروني. تحديد قائمة الممنوعات.