ماسك القهوة لتقشير الوجه بملعقة واحدة من القهوة هتخلصك من البقع وتوحيد لون البشرة

من المعروف عن القهوة أنها من أهم مشروبات الطاقة التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص في الصباح لبدء يومهم، وذلك لأنها تمدهم بالحيوية والنشاط، وبالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والجمالية، وسوف نقدم لكم بعض وصفات القهوة لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت لتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع خلال ثواني قليلة، وتعتبر غير مكلفة لأن مكوناتها موجودة في كل بيت. ماسك القهوة لتقشير الوجه ماسك القهوة لتقشير الوجه مكونات الماسك: ثلاثة ملاعق كبار من القهوة.

ملعقتين كبار من مسحوق الكاكاو.

ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة التحضير: في بولة صغيرة نضع القهوة ونضيف لها الكاكاو وعصير الليمون.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على خليط ممتزج.

نضيف القليل من الماء للحصول على عجينة ناعمة.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه كله مع الابتعاد عن الفم والعينين.

نتركه حوالي ساعة على الأقل.

ثم نقوم بغسله بالماء البارد بشكل جيد للتخلص من القهوة تماماً.

نرطب الوجه بعد ذلك بالمرطب المناسب، ويكرر هذا الماسك مرة أسبوعياً. ماسك القهوة لتوحيد لون البشرة ماسك القهوة لتوحيد لون البشرة المكونات: ربع كوب من بن القهوة.

ملعقتين كبار من الحليب السائل. طريقة التحضير: نقوم بمزج كلاً من القهوة والحليب مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً لكي يتفتح المسام.

ثم نوزع الماسك بشكل جيد على الوجه كله.

ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسله جيداً بالماء البارد، ونكرره مرتين في الأسبوع. ماسك القهوة لعلاج البقع الداكنة ماسك القهوة لعلاج البقع الداكنة المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد في بولة.

ونقلب المكونات حتى تتجانس مع بعضها ويصبح قوامها كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة 30 دقيقة.

ونقوم بتدليك الوجه بحركات دائرية جيداً.

ثم نغسله بالماء الفاتر والغسول المناسب. وبذلك نكون قد قدمنا لكم ماسك القهوة المفيد للبشرة، الذي يعالج البقع ويفتح البشرة وأيضا تقشير البشرة. الوسوم

من المعروف عن القهوة أنها من أهم مشروبات الطاقة التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص في الصباح لبدء يومهم، وذلك لأنها تمدهم بالحيوية والنشاط، وبالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والجمالية، وسوف نقدم لكم بعض وصفات القهوة لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت لتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع خلال ثواني قليلة، وتعتبر غير مكلفة لأن مكوناتها موجودة في كل بيت. ماسك القهوة لتقشير الوجه ماسك القهوة لتقشير الوجه مكونات الماسك: ثلاثة ملاعق كبار من القهوة.

ملعقتين كبار من مسحوق الكاكاو.

ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة التحضير: في بولة صغيرة نضع القهوة ونضيف لها الكاكاو وعصير الليمون.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على خليط ممتزج.

نضيف القليل من الماء للحصول على عجينة ناعمة.

نقوم بتوزيع الماسك على الوجه كله مع الابتعاد عن الفم والعينين.

نتركه حوالي ساعة على الأقل.

ثم نقوم بغسله بالماء البارد بشكل جيد للتخلص من القهوة تماماً.

نرطب الوجه بعد ذلك بالمرطب المناسب، ويكرر هذا الماسك مرة أسبوعياً. ماسك القهوة لتوحيد لون البشرة ماسك القهوة لتوحيد لون البشرة المكونات: ربع كوب من بن القهوة.

ملعقتين كبار من الحليب السائل. طريقة التحضير: نقوم بمزج كلاً من القهوة والحليب مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ جيداً لكي يتفتح المسام.

ثم نوزع الماسك بشكل جيد على الوجه كله.

ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسله جيداً بالماء البارد، ونكرره مرتين في الأسبوع. ماسك القهوة لعلاج البقع الداكنة ماسك القهوة لعلاج البقع الداكنة المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد في بولة.

ونقلب المكونات حتى تتجانس مع بعضها ويصبح قوامها كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه، ونتركه لمدة 30 دقيقة.

ونقوم بتدليك الوجه بحركات دائرية جيداً.

ثم نغسله بالماء الفاتر والغسول المناسب. وبذلك نكون قد قدمنا لكم ماسك القهوة المفيد للبشرة، الذي يعالج البقع ويفتح البشرة وأيضا تقشير البشرة.

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