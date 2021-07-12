طريقة إزالة الشعر من الجسم: بمكون واحد فقط دون الم مكون جبار2021

نقدم لكم طريقة إزالة الشعر من الجسم ، بمكون واحد فقط رهيب في إزالة الشعر من الجسم والوجه والمناطق الحساسة، ويعمل بشكل كبير علي التخلص من الشعر من جميع المناطق في اسرع وقت ودون الم، ويعطيكي جسم لامع دون شعر نهائيا، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة إزالة الشعر من الجسم باستخدام مكون جبار مكون واحد فقط يخلصكم من الشعر نهائيا2021.

مكونات طريقة إزالة الشعر من الجسم باستخدام مكون واحد فقط

سوف نتعرف علي مكونات طريقة التخلص من الشعر الموجود في الجيم والمناطق الحساسة في اسرع وقت قبل العيد وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من البيكينج صودا (صودا الخبز).

معلقتين من عصير الليمون.

معلقتين من عصير الليمون. معلقة من الملح.

معلقتين من معجون الاسنان.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير المكون الجبار في إزالة الشعر فوري من الجسم قبل العيد دون الم ولا تعب وهي كالاتي:-

نخضر وعاء عميق ثم بضع بداخله البيكينج صودا ثم نضيف عصير الليمون ونتركهم لمدة خمس دقائق. ثم نقلبهم ونضيف عليهم الملح ومعجون الاسنان ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي ومتجانس. نقوم بتنظيف كل الاماكن الموجود بها شعر في الجسم والمراد إزالة الشعر منها تنظيف جيداً. ثم نضع طبقة من الخليط علي مكان الشعر ونتركها لمدة 5 دقائق ثم نزيل الخليط باستخدام قطعة من القمش. سوف نلاحظ ان تم إزالة الشعر فوري ثم نكرر الوصفة عندما ينمو الشعر مرة اخري وتعتبر وصفة رهيب.

نصائح يجب اتباعها عند الاستخدام وإزالة الشعر من الجسم

سوف نتعرف معا علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند الاستخدام بشكل فوري ويجب اتباعها حفظا علي سلامتكم وهي كالتالي:-

يجب اختبار الخليط علي اليد اولا قبل استخدامه في المناطق الحساسة حفظا علي صحتكم.

نضع الخليط مرة واحده فقط علي المكان المراد تنظيفه وسوف تحصلين علي افضل نتائج.

نستخدم الخليط عندما يكثر الشعر في مكان معين في وجهك او جسمك منع للأحراج.

ننرك الخليط لمدة 5 دقائق اقل تقدير او اكثر للحصول علي درجات أزالة افضل بكثير.

نحتفظ بباقي كمية الخليط داخل الثلاجة لحين الاستخدام مرة اخري لإزالة الشعر.

أسرار نجاح إزالة الشعر بالمكون الجبار

سوف نتعرف علي اسرار نجاح إزالة الشعر نهائيا باستخدام مكون واحد فقط وهي كما يلي:-