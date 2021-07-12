قبل العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاحمر الكستنائي وتغطية كاملة لشيب الشعر بدون صبغات

قبل العيد اسرار صبغ الشعر باللون الاحمر الكستنائي، صبغ الشعر باللون الاحمر الكستنائي التي يفضله فئة كبيرة من الفتيات، مما يجعلهم يجرون دائماً وراء الصبغات الكيميائية التي تحمل أضرار كثيرة على صحة الشعر، نظراً لأنها مكونة من مركبات كيميائية تسبب تلف وتساقط الشعر، ويفقد للشعر لمعانه وحيويته، فما بالك بالحصول على مكونات طبيعية تساعدك على تغير لون الشعر وتمكنك من القيام بمهام صبغ الشعر باللون الاحمر الكستنائي، كما أنها تساعد في المحافظة على صحة وحيوية الشعر ويساعد على تغذيته، ويساعد في علاج تلف الشعر ويقضي على الجفاف، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كيف يمكنك القيام بذلك في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل.

تعرفي معنا على الطرق والوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على اللون الأحمر الكستنائي للشعرالاسود مع تغطية شيب الشعر وتغيير لون الشعر طبيعي فى منزلك بطرق بسيطة وبكل سهولة كالتالي:

يتم القيام بمزج 10 ملاعق من مسحوق الحناء ويضاف لها 3 ملاعق من خل التفاح.

من ثم يتم إضافة 3 ملاعق من مسحوق القهوة ويقلب الخليط معاً ويضاف له القليل من الماء الساخن تدريجياً.

يترك الخليط لمدة لا تقل 3 ساعات وبعد ذلك يتم إضافة عصير ليمونة واحدة.

يطبق الخليط على الشعر بشكل كامل ويتم تركه لمدة لا تقل عن 3 ساعات حتى تحصلين على اللون المرغوب.

ويمكنك تكرار الخلطة مرة اسبوعيا لثبات اللون.

نقوم بإحضار 10 ملاعق من الحناء ويضاف لها ثلاث ملاعق من خل التفاح.

كوب من عشبة البابونج المغلي وكمية من الماء الدافئ.

تقلب المكونات معاً على الشعر وتترك عدة ساعات حتى نحصل على درجة اللون المرغوب بها.

فهي من أفضل الخلطات الطبيعية لتغيير الشعر الى الون الأحمر.