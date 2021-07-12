بدون فرن وبدون عجن البيتزا السائلة في خمس دقائق بيتزا الطاسه أسهل واسرع بيتزا

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بدون فرن وبدون عجن البيتزا السائلة في خمس دقائق ، أصبح الآن بإمكان كافة ربات البيوت التعرف على طريقة عمل بيتزا الطاسة بكل سهولة التي تحرص كل سيدة على القيام بها في المنزل بمكونات بسيطة موجودة بالمنزل، حيث أن بيتزا الطاسة من بين الوصفات الشهية والاقتصادية، ويتم تداولها بشكل كبير بداخل المطاعم ويقبل عليها الملايين من الأشخاص، كما أنها سهلة وسريعة التحضير لا تأخذ وقت طويل مثل بيتزا الفرن، وتحمل طعم لذيذ، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على أسرار نجاح بيتزا الطاسة، حتى يتم القيام بها في المنزل بطعم وقوام كما يجب أن يكون، تعالي معنا لتتعرفي على كيفية عمل بيتزا الطاسة بالمنزل دون أي جهد.بدون فرن وبدون عجن البيتزا السائلة في خمس دقائق
تعرفي معنا على طريقة سهلة وبسيطة لعمل بيتزا الطاسة لتكفي عدد كبير من الأشخاص من خلال الآتي:
المكونات:
- 200 جرام من الدقيق
- القليل من الملح.
- القليل من الزعتر.
- نصف ملعقة من السكر.
- ملعقة من الروز ماري.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- لبن رائب.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- في البداية نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بنخل الدقيق بشكل جيد حتى لا يتكتل أثناء العجن، ونتخلص من أي شوائب تظهر به أثناء العجن.
- من ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والملح والسكر والخميرة وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- نقوم بإضافة الزعتر والروز ماري وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس.
- من ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ومن ثم يتم إضافة اللبن الرائب تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى أن نحصل على القوام المطلوب.
- نقوم بتقسيم العجين لقطعتين ونأخذ جزء منها ويفرد في طاسة مجهزة ومبطنة بالقليل من الزبدة مع الضغط عليها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة صلصة البيتزا على الوجه ونضع عليها حلقات الطماطم والفلفل الألوان.
- توضع على النار وتغطى حتى تنضج قليلاً وتجف الصلصة، ومن ثم ترفع من على النار ونضع عليها المشروم أو اللحم والدجاج
- والتونة كما تفضلين ويتم توزيع ميكس الجبن أو الجبن الموتزريلا وتوضع على النار من جديد وغطى وتترك حتى تمام النضج ويتم إذابة الجبن على الوجه.
- ترفع من على النار وتوضع بأطباق التقديم ساخنة وبألف هنا وشفا.
الوسوم
بدون فرن وبدون عجن البيتزا السائلة في خمس دقائق ، أصبح الآن بإمكان كافة ربات البيوت التعرف على طريقة عمل بيتزا الطاسة بكل سهولة التي تحرص كل سيدة على القيام بها في المنزل بمكونات بسيطة موجودة بالمنزل، حيث أن بيتزا الطاسة من بين الوصفات الشهية والاقتصادية، ويتم تداولها بشكل كبير بداخل المطاعم ويقبل عليها الملايين من الأشخاص، كما أنها سهلة وسريعة التحضير لا تأخذ وقت طويل مثل بيتزا الفرن، وتحمل طعم لذيذ، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على أسرار نجاح بيتزا الطاسة، حتى يتم القيام بها في المنزل بطعم وقوام كما يجب أن يكون، تعالي معنا لتتعرفي على كيفية عمل بيتزا الطاسة بالمنزل دون أي جهد.بدون فرن وبدون عجن البيتزا السائلة في خمس دقائق
تعرفي معنا على طريقة سهلة وبسيطة لعمل بيتزا الطاسة لتكفي عدد كبير من الأشخاص من خلال الآتي:
المكونات:
- 200 جرام من الدقيق
- القليل من الملح.
- القليل من الزعتر.
- نصف ملعقة من السكر.
- ملعقة من الروز ماري.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- لبن رائب.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- في البداية نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بنخل الدقيق بشكل جيد حتى لا يتكتل أثناء العجن، ونتخلص من أي شوائب تظهر به أثناء العجن.
- من ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والملح والسكر والخميرة وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.
- نقوم بإضافة الزعتر والروز ماري وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس.
- من ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون ومن ثم يتم إضافة اللبن الرائب تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى أن نحصل على القوام المطلوب.
- نقوم بتقسيم العجين لقطعتين ونأخذ جزء منها ويفرد في طاسة مجهزة ومبطنة بالقليل من الزبدة مع الضغط عليها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة صلصة البيتزا على الوجه ونضع عليها حلقات الطماطم والفلفل الألوان.
- توضع على النار وتغطى حتى تنضج قليلاً وتجف الصلصة، ومن ثم ترفع من على النار ونضع عليها المشروم أو اللحم والدجاج
- والتونة كما تفضلين ويتم توزيع ميكس الجبن أو الجبن الموتزريلا وتوضع على النار من جديد وغطى وتترك حتى تمام النضج ويتم إذابة الجبن على الوجه.
- ترفع من على النار وتوضع بأطباق التقديم ساخنة وبألف هنا وشفا.
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