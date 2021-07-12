بدون فرن وبدون عجن البيتزا السائلة في خمس دقائق بيتزا الطاسه أسهل واسرع بيتزا

بدون فرن وبدون عجن البيتزا السائلة في خمس دقائق ، أصبح الآن بإمكان كافة ربات البيوت التعرف على طريقة عمل بيتزا الطاسة بكل سهولة التي تحرص كل سيدة على القيام بها في المنزل بمكونات بسيطة موجودة بالمنزل، حيث أن بيتزا الطاسة من بين الوصفات الشهية والاقتصادية، ويتم تداولها بشكل كبير بداخل المطاعم ويقبل عليها الملايين من الأشخاص، كما أنها سهلة وسريعة التحضير لا تأخذ وقت طويل مثل بيتزا الفرن، وتحمل طعم لذيذ، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على أسرار نجاح بيتزا الطاسة، حتى يتم القيام بها في المنزل بطعم وقوام كما يجب أن يكون، تعالي معنا لتتعرفي على كيفية عمل بيتزا الطاسة بالمنزل دون أي جهد.

بدون فرن وبدون عجن البيتزا السائلة في خمس دقائق

تعرفي معنا على طريقة سهلة وبسيطة لعمل بيتزا الطاسة لتكفي عدد كبير من الأشخاص من خلال الآتي:

المكونات:

200 جرام من الدقيق

القليل من الملح.

القليل من الزعتر.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة من الروز ماري.

ملعقة من زيت الزيتون.

لبن رائب.

ملعقة من البيكنج بودر.