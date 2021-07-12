هدية لعرايس العيد معلقة واحدة ضفيها على الشامبو تطويل وتكثيف الشعر في اسبوع نتيجة رهيبة

هدية لعرايس العيد معلقة واحدة ضفيها على الشامبو تطويل وتكثيف الشعر، تهتم كل النساء بكل ما يتعلق بتفاصيل جمالهن، سواء كان ذلك للبشرة أو الشعر، ونبحث دائمًا عن طرق لها فوائد جمالية رائعة وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية طويلة وسميكة وناعمة، واليوم سنتعلم معًا كيفية الاستفادة من ماء الأرز لزيادة نمو الشعر والحصول على شعر قوي وصحي ولامع، دون استخدام أي نوع من أنواع الشامبو الكيميائي.

هدية لعرايس العيد معلقة واحدة ضفيها على الشامبو تطويل وتكثيف الشعر

الطريقة سهلة وبسيطة للغاية، نقوم بغسل كوب من الأرز للتخلص من جميع الشوائب ونقع الأرز في كوباً من الماء في قدر عميق مع التحريك المستمر ونتركه طوال الليل، وفي الصباح نأخذ الماء الناتج واحفظيها في زجاجة شامبو فارغة واحتفظي بها في الثلاجة.

يتم شطف الشعر بماء الأرز، ثم يتم وضع الشامبو والبلسم عليه أثناء تدليك فروة الرأس بالمزيج لتحفيز نمو الشعر مرة أخرى.

ثم نقوم بشطف الشعر وغسله مرة أخرى بماء الأرز فقط ليعمل كبلسم طبيعي.

و يمكن إضافة بعض الزيوت العطرية إليها أثناء شطف الشعر الأخير.

ويمكنك الاحتفاظ بماء الأرز في الثلاجة لحين استخدامها لترطيب البشرة أو الشعر بالشكل الذي تريده لتحقيق أفضل النتائج المرضية.

سحق بعض الأسبرين وأضف 6 ملاعق كبيرة من الشامبو.

يوضع الخليط على الشعر عند الأستحمام وغسل الشعر ويترك لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم يجفف الشعر جيداً.

ثم بعد ذلك يتم ترطيبه بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون، مع الحرص على القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع حتى تحصل على أفضل النتائج.

يوجد العديد من فوائد الأسبرين للشعر ومن أهمها: