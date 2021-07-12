العجينة اليابانية السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا اقتصادية وناجحة

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حدالعجينة اليابانية السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات ، العجينة السحرية من ضمن العجائن العجيبة جدا التي تقوم باستخدامها بشكل دائم كما أنها من ضمن العجينة التي تدخل في الحلويات او في بعض المخبوزات التي نتناولها، وتساعد على تيسير الهضم، كما أن هذه العجينة أيضا يمكننا ان نقوم باضافة كمية من الخميرة، والسكر، لكي نحضر البيتزا السهله والبسيطة، كما تساعد ايضا هذه العجينه جميع ربات المنزل على ان يقوم بتحضير الباتيه والكرواسون والكيزر، وهذه العجينة، لها أشكال متعددة، تختلف تماما عن باقي المكونات التي نقوم بتحضيرها داخل المنزل ولهذا السبب لدينا اليوم الحل الأمثل في تحضير العجينة السحرية البسيطة لجميع انواع المخبوزات.
العجينة اليابانية السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات المكونات:-
- 2 كوب كبير من الدقيق ويفضل أن يكون منخول.
- كوب الا ربع من الزيت.
- نصف كوب فقط من السمنة سائله.
- ملعقتين من النشا.
- نصف ملعقة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة من الملح.
- 2 كوب كبير من المياه، ويتم زيادة حسب ماتحتاج العجينة .
طريقة التحضير
- نبدا اولا بنخل الدقيق جيدا حتى نتخلص من أى شوائب توجد فيه.
- ثم نحضر وعاء واسع وعميق نضيف فيه كمية من الملح والخل والدقيق.
- نخلط جميع المكونات مع اضافة الماء بشكل تدريجي.
- كما نحصل على قوام مناسب متجانس يتم تقطيع العجينة على الشكل التي نرغب فيه.
- ثم نستمر في العجن مرة ثانية حتى نقوم بلم العجينة جيدا.
- ولكن إذا كان لدينا العجان الكهربائي يمكنك ايضا نقوم باستخدامها فهي سوف تساعد على تطرية العجينة.
- نبدأ بتقطيع العجينة ثم نقوم بفرده باستخدام الملعقة الخشبية.
- ونبدا بتركها مرة ثانيه حتى تختمر وهذه المرة قد تكون لمدة ساعة كاملة في فصل الشتاء وربع ساعة أو نصف ساعة في فصل الصيف.
- وعندما يتم نضجها نقوم بتحضير الطريقة التي نرغب فيها إذا كانت الباتيه أو إذا كانت البيتزا.
- نقوم بوضع كافة مكونات البيتزا ونضعها عليها الجبن أو الحشو التي ترغبي فيه.
- ثم نقوم بإضافتها داخل الفرن، كما تترك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وسوف يستطيع بعد ذلك نتناولها فهي عجينة هشه مميزة جدا.
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حدالعجينة اليابانية السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات ، العجينة السحرية من ضمن العجائن العجيبة جدا التي تقوم باستخدامها بشكل دائم كما أنها من ضمن العجينة التي تدخل في الحلويات او في بعض المخبوزات التي نتناولها، وتساعد على تيسير الهضم، كما أن هذه العجينة أيضا يمكننا ان نقوم باضافة كمية من الخميرة، والسكر، لكي نحضر البيتزا السهله والبسيطة، كما تساعد ايضا هذه العجينه جميع ربات المنزل على ان يقوم بتحضير الباتيه والكرواسون والكيزر، وهذه العجينة، لها أشكال متعددة، تختلف تماما عن باقي المكونات التي نقوم بتحضيرها داخل المنزل ولهذا السبب لدينا اليوم الحل الأمثل في تحضير العجينة السحرية البسيطة لجميع انواع المخبوزات.
العجينة اليابانية السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات المكونات:-
- 2 كوب كبير من الدقيق ويفضل أن يكون منخول.
- كوب الا ربع من الزيت.
- نصف كوب فقط من السمنة سائله.
- ملعقتين من النشا.
- نصف ملعقة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة من الملح.
- 2 كوب كبير من المياه، ويتم زيادة حسب ماتحتاج العجينة .
طريقة التحضير
- نبدا اولا بنخل الدقيق جيدا حتى نتخلص من أى شوائب توجد فيه.
- ثم نحضر وعاء واسع وعميق نضيف فيه كمية من الملح والخل والدقيق.
- نخلط جميع المكونات مع اضافة الماء بشكل تدريجي.
- كما نحصل على قوام مناسب متجانس يتم تقطيع العجينة على الشكل التي نرغب فيه.
- ثم نستمر في العجن مرة ثانية حتى نقوم بلم العجينة جيدا.
- ولكن إذا كان لدينا العجان الكهربائي يمكنك ايضا نقوم باستخدامها فهي سوف تساعد على تطرية العجينة.
- نبدأ بتقطيع العجينة ثم نقوم بفرده باستخدام الملعقة الخشبية.
- ونبدا بتركها مرة ثانيه حتى تختمر وهذه المرة قد تكون لمدة ساعة كاملة في فصل الشتاء وربع ساعة أو نصف ساعة في فصل الصيف.
- وعندما يتم نضجها نقوم بتحضير الطريقة التي نرغب فيها إذا كانت الباتيه أو إذا كانت البيتزا.
- نقوم بوضع كافة مكونات البيتزا ونضعها عليها الجبن أو الحشو التي ترغبي فيه.
- ثم نقوم بإضافتها داخل الفرن، كما تترك في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وسوف يستطيع بعد ذلك نتناولها فهي عجينة هشه مميزة جدا.
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