الرقاق باللحمه المفرومه بطريقة جدتى الاصلية بطعم وريحة الزمن الجميل طرى مورق ومقرمش

الرقاق باللحمه المفرومه بطريقة جدتى الاصلية ، الرقاق باللحمة المفرومة هو من ضمن المأكولات السهلة والسريعة التي تقوم في تحضيرها داخل المنزل من المأكولات الأساسية داخل مائده الافطار بالاخص في عيد الاضحى المبارك والتي يقوم بتقديم عدد كبير من الأسر المختلفة في شهر رمضان الكريم ويمكن أيضا أن نقوم بتقديمها بطرق مختلفة وسهلة وبسيطة فهي ذات طعم رائع ولهذا السبب جئنا اليوم ومع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك نقدمه لكى بطريقة أفضل لكي يتم تحضيرالرقاق باللحمة المفرومه بكل سهولة كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي جميع المكونات بالطريقة السهلة التي سوف نتحدث عنها خلال هذا المقال عبر موقع ثقفنى. الرقاق باللحمه المفرومه بطريقة جدتى الاصلية : المقادير: 250 جرام من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب الا ربع من المياه.

نصف ملعقة من النشا.

نصف كوب من الشوربة.

كوب الا ربع من الزبدة السائلة.

نصف ملعقة من السكر .

نصف ملعقة من الملح. مكونات حشوالرقاق كوب من السمن السائل.

بصل مكعبات.

ملعقتين من الثوم المفروم.

كيلو من اللحم المفروم.

5 ملاعق من الصلصة.

ورق لورا.

بهارات لحم مفروم .

نصف ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة: الدقيق مع السكر والملح ثم قومي باضافة المياه تدريجيا.

وقوي بعد ذلك بخلط هذه المكونات جيدا.

وعندنا تحصلي على عجينة متماسكة، نتركها أو يمكنك الدخول باستخدام العجانه الكهربائيه فهي تسهل عليك الكثير وتساعدك بشكل أفضل.

يتم ترك العجينة لمدة 15 دقيقة ثم قومي بعمل شكل دوائر صغيرة.

ونبدا برش كمية قليلا من الدقيق عليها.

كما ناخذ كل واحده على حده ونقوم بفرد العجينة جيدا لتصبح دائرة خفيفة السمك.

ثم نقوم بوضعها في صاج دائري.

ثم نقوم بإخراجها نبدأ بوضعها في إناء به كمية متوسطة من الشوربة.

ثم نغمس فيها الرقاق، ونقوم بوضعها في الصينية.

ثم نقوم باضافة كمية وفيرة من اللحمة المفرومة.

بعد ذلك نقوم بوضع الرقاق، مع كمية اخرى اللحمة المفرومة.

ويتم تكرار هذه الخطوة عدة مرات لحين انتهاء الرقاق و كمية اللحم التي تتواجد لدينا وبالهناء والشفاء. الوسوم

الرقاق باللحمه المفرومه بطريقة جدتى الاصلية ، الرقاق باللحمة المفرومة هو من ضمن المأكولات السهلة والسريعة التي تقوم في تحضيرها داخل المنزل من المأكولات الأساسية داخل مائده الافطار بالاخص في عيد الاضحى المبارك والتي يقوم بتقديم عدد كبير من الأسر المختلفة في شهر رمضان الكريم ويمكن أيضا أن نقوم بتقديمها بطرق مختلفة وسهلة وبسيطة فهي ذات طعم رائع ولهذا السبب جئنا اليوم ومع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك نقدمه لكى بطريقة أفضل لكي يتم تحضيرالرقاق باللحمة المفرومه بكل سهولة كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي جميع المكونات بالطريقة السهلة التي سوف نتحدث عنها خلال هذا المقال عبر موقع ثقفنى. الرقاق باللحمه المفرومه بطريقة جدتى الاصلية : المقادير: 250 جرام من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب الا ربع من المياه.

نصف ملعقة من النشا.

نصف كوب من الشوربة.

كوب الا ربع من الزبدة السائلة.

نصف ملعقة من السكر .

نصف ملعقة من الملح. مكونات حشوالرقاق كوب من السمن السائل.

بصل مكعبات.

ملعقتين من الثوم المفروم.

كيلو من اللحم المفروم.

5 ملاعق من الصلصة.

ورق لورا.

بهارات لحم مفروم .

نصف ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود. طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة: الدقيق مع السكر والملح ثم قومي باضافة المياه تدريجيا.

وقوي بعد ذلك بخلط هذه المكونات جيدا.

وعندنا تحصلي على عجينة متماسكة، نتركها أو يمكنك الدخول باستخدام العجانه الكهربائيه فهي تسهل عليك الكثير وتساعدك بشكل أفضل.

يتم ترك العجينة لمدة 15 دقيقة ثم قومي بعمل شكل دوائر صغيرة.

ونبدا برش كمية قليلا من الدقيق عليها.

كما ناخذ كل واحده على حده ونقوم بفرد العجينة جيدا لتصبح دائرة خفيفة السمك.

ثم نقوم بوضعها في صاج دائري.

ثم نقوم بإخراجها نبدأ بوضعها في إناء به كمية متوسطة من الشوربة.

ثم نغمس فيها الرقاق، ونقوم بوضعها في الصينية.

ثم نقوم باضافة كمية وفيرة من اللحمة المفرومة.

بعد ذلك نقوم بوضع الرقاق، مع كمية اخرى اللحمة المفرومة.

ويتم تكرار هذه الخطوة عدة مرات لحين انتهاء الرقاق و كمية اللحم التي تتواجد لدينا وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرقاق باللحمه المفرومه بطريقة جدتى الاصلية بطعم وريحة الزمن الجميل طرى مورق ومقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.