صبغ الحواجب بالقهوة والنشا بالبيت في 5 دقائق بطريقة أشهر من صالونات التجميل

صبغ الحواجب بالقهوة والنشا في 5 دقائق في البيت، تبحث النساء دائمًا عن الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعدهن في تجميل أنفسهن في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل لاستخدام مواد باهظة الثمن وضارة ، ولأن إظهار جمال الحواجب يمكن أن يغير من المظهر العام لكي ، ومن خلال موقع ثقفني سنتعرف على طريقة مبتكرة لصبغ الحواجب بالقهوة والنشا في 5 دقائق وسوف تعمل هذه الوصفة على جعل الحواجب أغمق.

صبغ الحواجب بالقهوة والنشا بالبيت

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة والنشا في البيت، يمكن للأصباغ المنزلية أن تحسن شكل حاجبيك وتجعل حاجبيك يبدوان أكثر سمكاً وامتلاءً، وهي الأفضل مقارنة بصبغات الشعر شبه الدائمة المستخدمة في الصالونات لأنها غالية الثمن وتسبب الحساسية، لذلك يمكنك محاولة صبغ حواجبك بالقهوة والنشا في المنزل.

4 ملاعق من القهوة المطحونة.

ملعقتين من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيرة نشا ذرة.

أعواد قطنية.

فرشاة مسكارا نظيفة.

أضيفي القهوة في وعاء مناسب ثم أضيفي له الماء الساخن، قومي بتقليب القهوة والماء، ثم ضيفي النشا وقلبيهم جيداً حتي تحصلي على عجينة متماسكة قدراً ما. قومي بغمس العود القطني بخليط القهوة والنشا ووزعيه على حواجبك برفق. قبل الذهاب للنوم بساعة استخدمي فرشاة مسكارا نظيفة في توزيع الخليط على حاجبك بالكامل والتأكد من عدم وجود تكتلات. اتركي الخليط لمدة لا تقل عن 8 ساعات ثم أغلسي حاجبيك بالماء الفاتر.

مكونات وصفة صبغة الحواجب بالقهوة والنشاطريقة التحضير والاستعمالطريقة صبغ الحواجب بالحناء

صبغ الحواجب بالحناء من أقدم الطرق في استعمالها حيث تناسب هذه الصبغة السيدات ذوي الشعر الحمر، أو المائل للبني.

مكونات صبغة الحناء

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الحناء.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

¼ ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من مسحوق النيلة.

ملعقة كبيرة من الماء الساخن.

في وعاء نظيف أخلطي الحناء والماء، وزيت جوز الهند معًا حتي تحصلي على عجينة متماسكة. أضيفي مسحوق النيلة إذا كنتي تريدي لونً بني للصبغة. نظفي حاجبيك قبل استعمال الخليط، ثم قومي بوضع الفازلين حول الحاجبين. وزعي الصبغة على الحاجبين باستخدام أعواد قطنية أو فرشاة صغيرة، وتجنبي خروج الحناء من الحاجبين. أتركي الصبغة على الحاجبين لمدة ثلاث ساعات، ثم أغسلي حاجبك بماء فاتر.

طريقة التحضير والاستعمال