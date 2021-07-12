لن تصدقي ما يفعله كريم الخميرة سيجعل شعرك الخشن والجاف ناعم زي الحرير خلال ساعة

كريم الخميرة يعتبر من أفضل الكريمات الطبيعية التي تقوم بفرد الشعر الخشن بكل سهولة لأنه يحتوي على مكونات طبيعية تقوم بتغذية الشعر وتجعله أكثر نعومة وجمال، وتتميز الخميرة بفوائدها المذهلة في فرد الشعر وذلك من خلال خلطها ببعض المكونات ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن فتابعونا. طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن المكونات : كيس من الخميرة الفورية.

4 ملاعق من النشا.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به الخميرة مع زيت الزيتون ونقلب حتى تذوب الخميرة تماما ثم نقوم بوضع العسل ونقلب حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع النشا تدريجيا مع الاستمرار في التقليب لحين الحصول على قوام مثل الكريم ثم نقوم بغسل الشعر جيدا.

نقوم بتنشيف الشعر بمنشفة قطنية أو نتركه حتى يجف في الهواء وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى عدة أجزاء ثم نقوم بفرد هذا الكريم بداية من الجذور وحتى الأطراف.

ثم نقوم بتمشيط الشعر عدة مرات حتى يصبح الشعر مفرود تماما بعد ذلك نقوم بلف الشعر على شكل دائرة ويغطي بقبعة الاستحمام ثم يترك لمدة ساعتين.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء وشامبو خالي من المواد الكيميائية ونضع القليل من البلسم عليه وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. كريم الخميرة والزبادي للشعر كريم الخميرة والزبادي للشعر المكونات : ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

نصف كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بخلط الخميرة مع الحليب ونقلب جيدا ثم نترك المكونات جانبا لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل الخميرة ثم نضيف الزبادي ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع العسل مع زيت الزيتون ونقلب جميع المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس مثل الكريم ثم نقوم بوضع المزيج في الثلاجة ونتركه لمدة 30 دقيقة.

نقوم بوضع الكريم على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يمشط ونتركه لمدة ساعة مع تغطية الشعر وبعد ذلك يغسل الشعر بالطريقة المعتادة. الوسوم

كريم الخميرة يعتبر من أفضل الكريمات الطبيعية التي تقوم بفرد الشعر الخشن بكل سهولة لأنه يحتوي على مكونات طبيعية تقوم بتغذية الشعر وتجعله أكثر نعومة وجمال، وتتميز الخميرة بفوائدها المذهلة في فرد الشعر وذلك من خلال خلطها ببعض المكونات ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن فتابعونا. طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن طريقة عمل كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن المكونات : كيس من الخميرة الفورية.

4 ملاعق من النشا.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به الخميرة مع زيت الزيتون ونقلب حتى تذوب الخميرة تماما ثم نقوم بوضع العسل ونقلب حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع النشا تدريجيا مع الاستمرار في التقليب لحين الحصول على قوام مثل الكريم ثم نقوم بغسل الشعر جيدا.

نقوم بتنشيف الشعر بمنشفة قطنية أو نتركه حتى يجف في الهواء وبعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى عدة أجزاء ثم نقوم بفرد هذا الكريم بداية من الجذور وحتى الأطراف.

ثم نقوم بتمشيط الشعر عدة مرات حتى يصبح الشعر مفرود تماما بعد ذلك نقوم بلف الشعر على شكل دائرة ويغطي بقبعة الاستحمام ثم يترك لمدة ساعتين.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء وشامبو خالي من المواد الكيميائية ونضع القليل من البلسم عليه وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. كريم الخميرة والزبادي للشعر كريم الخميرة والزبادي للشعر المكونات : ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

نصف كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بخلط الخميرة مع الحليب ونقلب جيدا ثم نترك المكونات جانبا لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل الخميرة ثم نضيف الزبادي ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع العسل مع زيت الزيتون ونقلب جميع المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس مثل الكريم ثم نقوم بوضع المزيج في الثلاجة ونتركه لمدة 30 دقيقة.

نقوم بوضع الكريم على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ثم يمشط ونتركه لمدة ساعة مع تغطية الشعر وبعد ذلك يغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

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