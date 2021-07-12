معجزة ربانية بكريم القهوة لتبييض وتقشير الوجه وازالة الجلد الميت وتفتيحها 10 درجات مهما كان السواد

خلال فترة الصيف وبسبب التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر يتحول لون البشرة ويصبح مائل إلى السواد، وبسبب ذلك يلجأ الكثير من الناس عن طرق ووصفات طبيعية من أجل تبييض الوجه والتخلص من الجلد الميت المتراكم على البشرة، وهذا ما سوف نقدمه لكم في هذا المقال فتابعونا. طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه المكونات : 3 ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الكاكاو الخام. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به القهوة مع الكاكاو ثم نضيف عصير الليمون ونقلب للحصول على قوام يشبه الكريم ومن الممكن إضافة قطرات من الماء للحصول على النتيجة المطلوبة.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ونقوم بوضع كريم مرطب وسوف تندهشي من النتيجة.

هذا الكريم يقوم بتقشير البشرة ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وبالتالي يجعل البشرة أكثر بياض ونعومة، وهو يساهم أيضا في التخلص من الحبوب والبقع التي توجد في الوجه. ماسك القهوة والعسل لتفتيح وتقشير البشرة ماسك القهوة والعسل لتفتيح وتقشير البشرة المكونات : ملعقة من العسل.

ملعقة من القهوة. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بخلط العسل مع القهوة في وعاء ونقوم جيدا للحصول على خليط كريمي سهل الفرد ثم نقوم بوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بفرك الماسك على الوجه باستخدام اليد وبعد ذلك يغسل بالماء البارد هذا الماسك يساعد في الحصول على بشرة ناصعة البياض. فالقهوة تعتبر مقشر طبيعي للبشرة وتساهم في التخلص من الجلد الميت، أما العسل يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية تقوم بتغذية البشرة وتجعلها أكثر نعومة ولمعان، ويقوم أيضا بتطهير الوجه من الجراثيم والبكتيريا التي تتراكم عليه بسبب عوامل الجو الخارجية. ماسك القهوة والحليب لتفتيح البشرة والهالات السوداء ماسك القهوة والحليب لتفتيح البشرة والهالات السوداء المكونات : ملعقة من القهوة.

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

ربع كوب حليب. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض للحصول على مزيج متجانس ثم نقوم بوضع الماسك على الوجه، ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة. الوسوم

خلال فترة الصيف وبسبب التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر يتحول لون البشرة ويصبح مائل إلى السواد، وبسبب ذلك يلجأ الكثير من الناس عن طرق ووصفات طبيعية من أجل تبييض الوجه والتخلص من الجلد الميت المتراكم على البشرة، وهذا ما سوف نقدمه لكم في هذا المقال فتابعونا. طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه طريقة عمل كريم القهوة لتبييض الوجه المكونات : 3 ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الكاكاو الخام. طريقة التحضير والاستخدام : نحضر وعاء ونضع به القهوة مع الكاكاو ثم نضيف عصير الليمون ونقلب للحصول على قوام يشبه الكريم ومن الممكن إضافة قطرات من الماء للحصول على النتيجة المطلوبة.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ونقوم بوضع كريم مرطب وسوف تندهشي من النتيجة.

هذا الكريم يقوم بتقشير البشرة ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وبالتالي يجعل البشرة أكثر بياض ونعومة، وهو يساهم أيضا في التخلص من الحبوب والبقع التي توجد في الوجه. ماسك القهوة والعسل لتفتيح وتقشير البشرة ماسك القهوة والعسل لتفتيح وتقشير البشرة المكونات : ملعقة من العسل.

ملعقة من القهوة. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بخلط العسل مع القهوة في وعاء ونقوم جيدا للحصول على خليط كريمي سهل الفرد ثم نقوم بوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بفرك الماسك على الوجه باستخدام اليد وبعد ذلك يغسل بالماء البارد هذا الماسك يساعد في الحصول على بشرة ناصعة البياض. فالقهوة تعتبر مقشر طبيعي للبشرة وتساهم في التخلص من الجلد الميت، أما العسل يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية تقوم بتغذية البشرة وتجعلها أكثر نعومة ولمعان، ويقوم أيضا بتطهير الوجه من الجراثيم والبكتيريا التي تتراكم عليه بسبب عوامل الجو الخارجية. ماسك القهوة والحليب لتفتيح البشرة والهالات السوداء ماسك القهوة والحليب لتفتيح البشرة والهالات السوداء المكونات : ملعقة من القهوة.

2 ملعقة من الكاكاو الخام.

ربع كوب حليب. طريقة التحضير والاستخدام : نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض للحصول على مزيج متجانس ثم نقوم بوضع الماسك على الوجه، ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق بنفسك ومن أول مرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة ربانية بكريم القهوة لتبييض وتقشير الوجه وازالة الجلد الميت وتفتيحها 10 درجات مهما كان السواد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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