اتحداكي لو ما بيض بشرتك وجسمك بكريم تبييض وتفتيح الوجه والجسم كله وازالة الجلد الميت في ثواني

اكثر ماتهتم به المرأة أن تكون دائمًا بأجمل مظهر، واجمل جسم وبشرة، وبدون اي مشاكل، فكثير مايتم انفاق الكثير من الاموال، من أجل الحصول على العديد من مستحضرات التجميل من أجل القضاء على عيوب الجسم سواء كان بقع أو اسمرار، يمكنك الان عمل الكثير من الوصفات الطبيعية لتبيض الجسم، بدون اي تكاليف، أو أضرار، ويمكن استخدامه في جميع اجزاء الجسم، حتى المناطق الحساسة.

وصفات طبيعية لتبييض الجسم وتنعيمه

وصفة السكر والعسل وزيت الزيتون

يمكنك استخدام بعض المواد الطبيعية لتفتيح الجسم، ولهذه الوصفة العديد من الفوائد فإن السكر يساعد على سنفرة البشرة وإزالة الجلد الميت من الجلد، وتنظيف البشرة، كما يعمل العسل وزيت الزيتون على تنعيم وترطيب البشرة، ويساعد على التهدئة الكاملة للبشرة والتطبيق هذه الوصفة لابد من اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

٣ ملاعق من السكر

بعد القطرات من زيت الزيتون

٢ ملعقة من العسل النحل

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات الثلاثة في إناء واحد،ثم قومي بخلطهم جيدًا، قلبي المكونات جيدًا حتى يصبح متجانس، ومتماسك

قومي بتطبيق الخليط على جسمك وخاصتًا الاماكن الداكنه أو التي يوجد بها أي بقع

قومي بتدليكه بحركات دائرية ليتم تقشير الجسم ثم اتركية على الجسم لمدة نصف ساعة ثم قومي بلأستحمام

وصفة الشوفان مع الترمس المطحون والليمون

الترمس من أهم المواد الطبيعية المعروفة بفوائدها للبشرة، وايضًا الشوفان، فهو يساعد على تفتيح ونضارة وتنظيف البشرة بشكل كبير وطريقة تطبيق الوصفة كلأتي:

المكونات

ربع كوب من مسحوق الشوفان المطحون

ربع كوب من مسحوق الترمس المطحون

بعض القطرات من عصير الليمون

طريقة التحضير

اخلطي كل المكونات في إناء واحد، وقومي بخلطهم جيدًا، حتى يتجانس الخليط جيدًا

قومي بتطبيق الخليط على الجسم في المناطق التي يوجد بها اسمرار

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة ثم اغسلي بشرتك بمياة فاترة.

ويمكن تطبيق هذا الماسك أيضًا على الوجه فهو يساعد أيضًا إلى تفتيح الوجه.

خلطة الليمون والعسل واللبن

الليمون يساعد على تفتيح الجسم، والأماكن الحساسة ايضًا، ويساعد على تقشير الجلد، والخلايا الميته، والتطبيق الخليط لابد من اتباع الآتي:

المكونات

ربع كوب من عصير الليمون مركز

ملعقتين من عسل النحل

ربع كوب من اللبن الحليب

طريقة التحضير