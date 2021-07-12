أسهل طريقة لعمل سلطة البنجر الصحية مثل المطاعم بطريقة سريعة وبسيطة

تعرفي علي طريقة عمل سلطة البنجر بطريقة سهلة وسريعة التحضير، يعرف البنجر بأنه من أنواع الخضروات الجذرية كما يوجد العديد من أنواع البنجر المختلفة، يحتوي البنجر علي الكثير من الفوائد والقيم الغذائية التي يتميز بها، ويمكننا عمل البنجر بأكثر من طريقة فيمكننا عمله سلطة أو مخلل أو يمكن تناوله هكذا. سلطة البنجر سلطة البنجر تعرفي علي عمل أسهل طريقة لعمل سلطة البنجر المفيدة والصحية في البيت. المكونات ثلاثة ثمرات من البنجر

ربع كوب من الليمون

رشه من الملح

ربع كوب من زيت الزيتون

نصف كوب من البقدونس المفروم طريقة التحضير أولا قومي بسلق البنجر في إناء يوجد فيه ماء، وقومي بتركه لمدة ساعة ألا ربع حتي ينضج.

قومي بتقطيع البنجر عندما يبرد الي قطع صغيرة الحجم، ثم ضعيها في وعاء متوسط الحجم.

ضعي زيت الزيتون بعد ذلك علي البنجر مع أضافه الملح، وقومي بتقليبهم معا.

ضيفي بعد ذلك عصير الليمون والبقدونس الي البنجر، وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضهم جيدا.

أصبحت هكذا سلطة البنجر جاهزة ويمكنك تقديمها بجانب الطعام. سلطة تركية بالجبنة سلطة تركية بالجبنة المكونات ثلاثة قطع من الجبنة البيضاء

كوب من الذرة المسلوق

ملعقة صغيرة من الشطة والملح

أربعه وحدات من الطماطم

بصلة واحدة صغيرة الحجم

ملعقة من أوراق البقدونس طريقة الإعداد نقوم بإحضار وعاء متوسط وضعي فيه قطع الجبنة، بعد أن تقومي بنقعها في القليل من الماء الدفئ.

قومي بعد ذلك بتقطيع البصل والطماطم والبقدونس إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ضعي الخضروات الي الجبن بعد ذلك مع أضافه الملح والذرة والشطه، ثم قلبي المكونات مع بعضها ثم يقدم. طريقة عمل سلطة الملفوف طريقة عمل سلطة الملفوف المكونات ستة أكواب من الملفوف المفروم

كوب من الفلفل الأخضر المفروم

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

كوب من الجزر المبشور

نصف كوب من الخل والسكر

حبة واحدة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من الماسترد

نصف ملعقة صغيرة من الملح طريقة التحضير قومي بوضع كل من الملفوف والفلفل الأخضر والجزر وأيضا البصل في وعاء، ثم قومي بتقليب معا.

أحضري وعاء أخر وضعي فيه السكر والخل مع وضع الماسترد والملح أيضا وقلبيهم مع بعضهم جيدا.

قومي بوضع كل من الخلطين علي بعضهم البعض مع تقلبيهم حتي تتجانس جميع المكونات معا.

ضعي السلطة بعد ذلك في الثلاجة لمدة ساعة ثم يمكنك تقديمها. الوسوم

تعرفي علي طريقة عمل سلطة البنجر بطريقة سهلة وسريعة التحضير، يعرف البنجر بأنه من أنواع الخضروات الجذرية كما يوجد العديد من أنواع البنجر المختلفة، يحتوي البنجر علي الكثير من الفوائد والقيم الغذائية التي يتميز بها، ويمكننا عمل البنجر بأكثر من طريقة فيمكننا عمله سلطة أو مخلل أو يمكن تناوله هكذا. سلطة البنجر سلطة البنجر تعرفي علي عمل أسهل طريقة لعمل سلطة البنجر المفيدة والصحية في البيت. المكونات ثلاثة ثمرات من البنجر

ربع كوب من الليمون

رشه من الملح

ربع كوب من زيت الزيتون

نصف كوب من البقدونس المفروم طريقة التحضير أولا قومي بسلق البنجر في إناء يوجد فيه ماء، وقومي بتركه لمدة ساعة ألا ربع حتي ينضج.

قومي بتقطيع البنجر عندما يبرد الي قطع صغيرة الحجم، ثم ضعيها في وعاء متوسط الحجم.

ضعي زيت الزيتون بعد ذلك علي البنجر مع أضافه الملح، وقومي بتقليبهم معا.

ضيفي بعد ذلك عصير الليمون والبقدونس الي البنجر، وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضهم جيدا.

أصبحت هكذا سلطة البنجر جاهزة ويمكنك تقديمها بجانب الطعام. سلطة تركية بالجبنة سلطة تركية بالجبنة المكونات ثلاثة قطع من الجبنة البيضاء

كوب من الذرة المسلوق

ملعقة صغيرة من الشطة والملح

أربعه وحدات من الطماطم

بصلة واحدة صغيرة الحجم

ملعقة من أوراق البقدونس طريقة الإعداد نقوم بإحضار وعاء متوسط وضعي فيه قطع الجبنة، بعد أن تقومي بنقعها في القليل من الماء الدفئ.

قومي بعد ذلك بتقطيع البصل والطماطم والبقدونس إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ضعي الخضروات الي الجبن بعد ذلك مع أضافه الملح والذرة والشطه، ثم قلبي المكونات مع بعضها ثم يقدم. طريقة عمل سلطة الملفوف طريقة عمل سلطة الملفوف المكونات ستة أكواب من الملفوف المفروم

كوب من الفلفل الأخضر المفروم

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

كوب من الجزر المبشور

نصف كوب من الخل والسكر

حبة واحدة من البصل المفروم

ملعقة صغيرة من الماسترد

نصف ملعقة صغيرة من الملح طريقة التحضير قومي بوضع كل من الملفوف والفلفل الأخضر والجزر وأيضا البصل في وعاء، ثم قومي بتقليب معا.

أحضري وعاء أخر وضعي فيه السكر والخل مع وضع الماسترد والملح أيضا وقلبيهم مع بعضهم جيدا.

قومي بوضع كل من الخلطين علي بعضهم البعض مع تقلبيهم حتي تتجانس جميع المكونات معا.

ضعي السلطة بعد ذلك في الثلاجة لمدة ساعة ثم يمكنك تقديمها.

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