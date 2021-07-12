زربيان لحم منال العالم الاصلي سهلة وبخطوات بسيطة ومقادير متوفرة

زربيان لحم منال العالم ، أحد أشهر الأكلات العربية والشرقية المعروفة، وخاصة في دول الخليج العربي، ويقول البعض بأن الزربيان عدني الأصل، في حين يطلق عليه البعض مسمى، الزربيان السعودي، وله أكثر من طريقة للطهي، منها طريقة الزربيان السعودي والزربيان العدني بالدجاج، وطريقة عمل الزربيان اليمني، باعتباره وجبة يمينة أصيلة, وتختلف طريقة عمل الزربيان، من دولة إلى أخرى، وفقًا للتوابل والبهارات وكمياتها، ونوع اللحم المستخدم في الوصفة، فبالطبع مذاق الزربيان بالدجاج، يختلف عن مذاق الزربيان باللحم، ولكن في النهاية كلها وصفات، تستحق التجربة على سبيل التجديد، خاصة وأن طريقة الزربيان السعودي، أو طريقة عمل الزربيان الحضرمي، من أشهر وصفات عمل الزربيان الاصلي بوجه عام.

أبدعت الشيف منال العالم، في عمل الكثير والعديد من الوصفات، من مطابخنا العربية الأصلية، ومن أشهر وصفاتها طريقة عمل منسف اللحم الأردني، وطريقة دجاج مسالا منال العالم، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، وطريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وهي طرق متعددة لأشهر وجبات ووصفات الأطباق الرئيسة، على موائدنا العربية، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك، يمكنك تجربة طريقة لحم خروف مشوي في الفرن، أو تجربة زربيان لحم منال العالم، واستخدمي لحوم الأضاحي بطريقة مختلفة، وتعلمي طريقة عمل الأرز بقطع اللحم، أو طريقة رز باللحم منال العالم.

كيلو من لحم الخروف.

2 حبة بطاطس كبيرة (بطاطا).

حبة بصل كبيرة الحجم، ومقطعة شرائح.

حبة بنادورا كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات.

10 فصوص ثوم مهروسة جيدًا.

نصف كوب زبادي.

1/3 كوب زيت.

لتران ونصف مياه.

سوف تحتاجين إلى ملعقة صغيرة واحدة من كل مما يلي:

فلفل أسود مطحون جيدًا.

بهار مشكل، أو بهارات زربيان جاهزة.

كمون مطحون.

زنجبيل مطحون.

فلفل أحمر حار مطحون (شطة).

بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة وليست عود.

وسوف تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من كل مما يلي:

ملح طعام ناعم.

عصير ليمون.

عُصفر.

4 أكواب أرز بسمتي (اغسليه وانقعيه في المياه لمدة ساعة).

كوب من البصل المقلي للتزيين.

قطعة فحم كبيرة وورقة قصدير وزيت للتبخير.