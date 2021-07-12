الفوائد والأضرار من شرب الماء البارد المثلج على الجسم

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فوائد وأضرار شرب الماء البارد، شرب الماء بالمقدار الكافي للجسم يوميًا يسمح له بالقيام بوظائفه الحيوية بنجاح وتوفير مقدار كبير من الطاقة ويحمي الجسم والبشرة من الجفاف والكثير من فوائد الماء للجسم لا يمكن حصرها وفي فصل الصيف نحتاج لشرب الماء طوال الوقت وخاصةً الماء البارد والبعض منا يعتقد أن لتلك العادة أضرار والبعض الآخر يعتقد أن لها مزايا واليوم نعرفكم على مزايا وأضرار الماء البارد على الجسم.فوائد الماء البارد للجسم
يوفر الماء المثلج للجسم العديد من المزايا منها:
- يحمي من جفاف الجسم وخاصةً لمن يعانون من كثرة التعرق على الرغم من بذل مجهود.
- توضح بعض الدراسات أن الماء البارد أثناء التمارين الرياضية يزيد من قوة الجسم وطاقته ويسمح له بالقيام بالتمارين بكل نشاط لأنه يهدأ من درجة حرارة الجسم بالداخل.
- يسرع من حرق الدهون ومن عملية التمثيل الغذائي وله دور كبير في حرق السعرات الحرارية.
- يزيد الماء البارد طاقة الجسم في الحرق لذلك يوضح بعض الأشخاص أنه يسرع من خسارة الوزن الزائد.
- يعالج مشكل الفم الكريهة ويقتل البكتيريا الموجودة في الفم واللسان.
وبعد أن تعرفنا على مزايا الماء المثلج على الجسم الآن هذه مخاطر الماء البارد للجسم:
- بعض الأشخاص المصابين بحالات مرضية معينة مثل الأمراض المؤثرة على قناتي فالوب أو المريء لا يفضل شرب الماء البارد لهم لأنه يزيد من شدة الأعراض.
- قد يسبب كثرة شرب الماء البارد الإصابة بالصداع البسيط وخاصةً للنساء.
- مرضى ارتخاء المريء يسبب لهم الماء البارد صعوبة في تناول الماء والطعام ويفضل لهم استخدام الماء الدافئ.
- بعض الأشخاص يوضحون أن نتيجة شربهم للماء البارد فقد أصيبوا بالتهابات الحلق أو الإصابة بنزلات البرد على الرغم من عدم توافر دليل علمي لتلك الآراء.
- كما وقد يسبب بطء في عملية الهضم ويقلل من حجم الأوعية الدموية فلا يتم امتصاص العناصر الغذائية التي تصل للجسم بسهولة.
- قد ينتج عنه ضعف في الجهاز المناعي.
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فوائد وأضرار شرب الماء البارد، شرب الماء بالمقدار الكافي للجسم يوميًا يسمح له بالقيام بوظائفه الحيوية بنجاح وتوفير مقدار كبير من الطاقة ويحمي الجسم والبشرة من الجفاف والكثير من فوائد الماء للجسم لا يمكن حصرها وفي فصل الصيف نحتاج لشرب الماء طوال الوقت وخاصةً الماء البارد والبعض منا يعتقد أن لتلك العادة أضرار والبعض الآخر يعتقد أن لها مزايا واليوم نعرفكم على مزايا وأضرار الماء البارد على الجسم.فوائد الماء البارد للجسم
يوفر الماء المثلج للجسم العديد من المزايا منها:
- يحمي من جفاف الجسم وخاصةً لمن يعانون من كثرة التعرق على الرغم من بذل مجهود.
- توضح بعض الدراسات أن الماء البارد أثناء التمارين الرياضية يزيد من قوة الجسم وطاقته ويسمح له بالقيام بالتمارين بكل نشاط لأنه يهدأ من درجة حرارة الجسم بالداخل.
- يسرع من حرق الدهون ومن عملية التمثيل الغذائي وله دور كبير في حرق السعرات الحرارية.
- يزيد الماء البارد طاقة الجسم في الحرق لذلك يوضح بعض الأشخاص أنه يسرع من خسارة الوزن الزائد.
- يعالج مشكل الفم الكريهة ويقتل البكتيريا الموجودة في الفم واللسان.
وبعد أن تعرفنا على مزايا الماء المثلج على الجسم الآن هذه مخاطر الماء البارد للجسم:
- بعض الأشخاص المصابين بحالات مرضية معينة مثل الأمراض المؤثرة على قناتي فالوب أو المريء لا يفضل شرب الماء البارد لهم لأنه يزيد من شدة الأعراض.
- قد يسبب كثرة شرب الماء البارد الإصابة بالصداع البسيط وخاصةً للنساء.
- مرضى ارتخاء المريء يسبب لهم الماء البارد صعوبة في تناول الماء والطعام ويفضل لهم استخدام الماء الدافئ.
- بعض الأشخاص يوضحون أن نتيجة شربهم للماء البارد فقد أصيبوا بالتهابات الحلق أو الإصابة بنزلات البرد على الرغم من عدم توافر دليل علمي لتلك الآراء.
- كما وقد يسبب بطء في عملية الهضم ويقلل من حجم الأوعية الدموية فلا يتم امتصاص العناصر الغذائية التي تصل للجسم بسهولة.
- قد ينتج عنه ضعف في الجهاز المناعي.
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