سر عمل كريم النشا والخيار... بمكونات طبيعية لتفتيح البشرة سبع درجات قبل العيد

كريم النشا والخيار، يعتبر من الكريمات التي يفضلها الكثير من النساء والفتيات لأنها تحتوي على مكونات طبيعية، وهذه الوصفات توارثتها الناس من الأجداد وهى بمثابة كنز لدى السيدات، ومن السهل عمل هذا الكريم الرهيب في المنزل، ويوجد الكثير من الوصفات والماسكات الطبيعية منها كريم الأرز الياباني وكريم النشا الكوري وأخرى كثير من وصفات التفتيح، وسوف نتعرف على سر عمل كريم النشا والخيار بمكوناته الطبيعية لتفتيح البشرة سبع درجات قبل العيد. مكونات كريم النشا والخيار مكونات كريم النشا والخيار سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والخيار بمكونات طبيعية في المنزل وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من النشا البودر. نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. خمس قطرات من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الخيار المفروم. طريقة تحضير عمل النشا والخيار بالمنزل طريقة تحضير عمل النشا والخيار بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والخيار لتفتيح الوجه بطريقة سهلة وبسيطة وهى كما يلي:- يتم إحضار وعاء صغير وعميق، ويفضل من البلاستيك ثم نضع به النشا والخيار المفروم.

ثم نقوم بخلط المكونات السابقة وتقليبهم تقليب جيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون ثم ماء الورد.

ثم نخلطهم جيداً مع الخليط السابق حتى يتجانس الخليط ويصبح كريم.

يتم وضع الكريم في علبة من الزجاج محكمة الغلق ثم نضعها داخل الثلاجة على درجة حرارة متوسطة. طريقة الاستخدام سوف نتحدث على طريقة استخدام النشا والخيار وهى كالتالي:- نقوم في البداية بغسل الوجه بالماء وصابون الترطيب غسلاً جيداً. يتم تنشيف الوجه بالمنشفة ويجب أن تكون نظيفة. يفضل اختبار الكريم قبل استخدامه على البشرة ووضعه على الأيدي. ثم يتم توزيع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي ثم ندلكه حتى يتشرب الوجه بأكمله من الكريم. نقوم بترك الكريم على البشرة لمدة ساعة. يتم استخدام الوصفة كل يوم مرة في الصباح ومرة في المساء ولمدة أسبوعين متتاليين. نصائح يجب مراعاتها عند استخدام وصفة الكريم سوف نقدم لكم بعض النصائح عند استخدام وصفة النشا والخيار في النقاط التالية وهى:- يجب غسل الوجه جيدا قبل استعمال الكريم.

تنشيف الوجه بمنشفة ناعمة على البشرة.

من المفترض قبل استعمال الخلطة يجب اختبارها لاكتشاف حساسية الكريم على البشرة. فوائد كريم النشا والخيار فوائد كريم النشا والخيار سوف نتعرف معاً على بعض فوائد كريم النشا والخيار للبشرة وهى كالآتي:- يعملان على تفتيح البشرة تفتيح فوري ومن أول استعمال للكريم. يجعل البشرة ناعمة وصافية من الحبوب والرؤوس السوداء التي بالوجه. يقضي على الاسمرار الموجود بالوجه من سنين. يعمل على إزالة طبقات الجلد الميت. يعمل على فتح مسام البشرة وتغذيتها. الوسوم

كريم النشا والخيار، يعتبر من الكريمات التي يفضلها الكثير من النساء والفتيات لأنها تحتوي على مكونات طبيعية، وهذه الوصفات توارثتها الناس من الأجداد وهى بمثابة كنز لدى السيدات، ومن السهل عمل هذا الكريم الرهيب في المنزل، ويوجد الكثير من الوصفات والماسكات الطبيعية منها كريم الأرز الياباني وكريم النشا الكوري وأخرى كثير من وصفات التفتيح، وسوف نتعرف على سر عمل كريم النشا والخيار بمكوناته الطبيعية لتفتيح البشرة سبع درجات قبل العيد. مكونات كريم النشا والخيار مكونات كريم النشا والخيار سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والخيار بمكونات طبيعية في المنزل وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من النشا البودر. نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. خمس قطرات من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من الخيار المفروم. طريقة تحضير عمل النشا والخيار بالمنزل طريقة تحضير عمل النشا والخيار بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والخيار لتفتيح الوجه بطريقة سهلة وبسيطة وهى كما يلي:- يتم إحضار وعاء صغير وعميق، ويفضل من البلاستيك ثم نضع به النشا والخيار المفروم.

ثم نقوم بخلط المكونات السابقة وتقليبهم تقليب جيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون ثم ماء الورد.

ثم نخلطهم جيداً مع الخليط السابق حتى يتجانس الخليط ويصبح كريم.

يتم وضع الكريم في علبة من الزجاج محكمة الغلق ثم نضعها داخل الثلاجة على درجة حرارة متوسطة. طريقة الاستخدام سوف نتحدث على طريقة استخدام النشا والخيار وهى كالتالي:- نقوم في البداية بغسل الوجه بالماء وصابون الترطيب غسلاً جيداً. يتم تنشيف الوجه بالمنشفة ويجب أن تكون نظيفة. يفضل اختبار الكريم قبل استخدامه على البشرة ووضعه على الأيدي. ثم يتم توزيع الكريم على الوجه والرقبة والأيدي ثم ندلكه حتى يتشرب الوجه بأكمله من الكريم. نقوم بترك الكريم على البشرة لمدة ساعة. يتم استخدام الوصفة كل يوم مرة في الصباح ومرة في المساء ولمدة أسبوعين متتاليين. نصائح يجب مراعاتها عند استخدام وصفة الكريم سوف نقدم لكم بعض النصائح عند استخدام وصفة النشا والخيار في النقاط التالية وهى:- يجب غسل الوجه جيدا قبل استعمال الكريم.

تنشيف الوجه بمنشفة ناعمة على البشرة.

من المفترض قبل استعمال الخلطة يجب اختبارها لاكتشاف حساسية الكريم على البشرة. فوائد كريم النشا والخيار فوائد كريم النشا والخيار سوف نتعرف معاً على بعض فوائد كريم النشا والخيار للبشرة وهى كالآتي:- يعملان على تفتيح البشرة تفتيح فوري ومن أول استعمال للكريم. يجعل البشرة ناعمة وصافية من الحبوب والرؤوس السوداء التي بالوجه. يقضي على الاسمرار الموجود بالوجه من سنين. يعمل على إزالة طبقات الجلد الميت. يعمل على فتح مسام البشرة وتغذيتها.

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