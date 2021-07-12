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طريقة عمل المسقة بدون لحمة ومن غير ما تشرب زيت تحضريها في 5 دقايق وطعمها روعه، المسقعه هي من الأكلات المصرية الشعبية التي يحبها الجميع ويتفنن في عملها كي تكون بأفضل مذاق كما أنها شهية جدًا ومن الأكلات المشهورة عالميًا ويحبها أشهر الأمراء والرؤساء أيضًا.عمل المسقة بدون لحمة ومن غير ما تشرب زيت تحضريها في 5 دقايق وطعمها روعه
مكونات عمل المسقعة
- نصف كيلو باذنجان رومي.
- ربع كيلو فلفل رومي.
- ربع كيلو فلفل طويل.
- نصف كيلو طماطم.
- ٣ فصوص ثوم.
- ٢ ثمرة بطاطس.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة فلفل أسمر.
- نصف ملعقة ببريكا.
- في الخلاط نضع الطماطم ونقوم بخلطها جيدًا ثم في صينية على النار نضع فصوص الثوم المهروسة على النار مع القليل من الزيت مع التقليب حتى اللون الأصفر ثم نضيف الطماطم ونتركها كي تغلي حوالي ربع ساعة مع إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات.
- قبل التجهيز بحوالي ساعتين نقوم بتقطيع الباذنجان والفلفل والبطاطس ووضعهم في ماء بملح وتركهم.
- تصفية البطاطس والفلفل والباذنجان من الماء والملح والبدء في تحميرهم على النار ثم تركهم يتصفوا من الزيت.
- في الطماطم نتأكد من أنها أصبحت سميكة ثم نبدأ بوضع الفلفل والبطاطس والباذنجان وتركهم يغلوا لمدة دقيقتين ثم إغلاق النار وتُقدم باردة أفضل.
مكونات عمل المسقعة
- ٢ ثمرة باذنجان رومي.
- ربع كيلو فلفل رومي.
- ٢ ثمرة بطاطس.
- ٢ فص ثوم.
- نصف كيلو طماطم.
- ملعقة صلصة.
- لحمة مفرومة (حسب الرغبة).
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ببريكا وبهارات حسب الرغبة.
- في وعاء على النار نضع اللحمة مع التقليب مع الثوم المفروم لدقائق قليلة فقط
- يتم خلط الطماطم جيدًا ثم وضعها في صينية ووضع عليها الملح والفلفل الأسود والبهارات واللحمة المفرومة.
- يتم تقطيع البطاطس والفلفل والباذنجان وغسلهم جيدًا بالماء والملح ووضعهم في الصينية ورش حوالي ملعقتين زيت عليهم ثم إدخالها الفرن حوالي ٢٠ أو ٢٥ دقيقة على نار متوسطة.
- وهكذا تكون جاهزة ويتم تقديمها باردة.
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طريقة عمل المسقة بدون لحمة ومن غير ما تشرب زيت تحضريها في 5 دقايق وطعمها روعه، المسقعه هي من الأكلات المصرية الشعبية التي يحبها الجميع ويتفنن في عملها كي تكون بأفضل مذاق كما أنها شهية جدًا ومن الأكلات المشهورة عالميًا ويحبها أشهر الأمراء والرؤساء أيضًا.عمل المسقة بدون لحمة ومن غير ما تشرب زيت تحضريها في 5 دقايق وطعمها روعه
مكونات عمل المسقعة
- نصف كيلو باذنجان رومي.
- ربع كيلو فلفل رومي.
- ربع كيلو فلفل طويل.
- نصف كيلو طماطم.
- ٣ فصوص ثوم.
- ٢ ثمرة بطاطس.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة فلفل أسمر.
- نصف ملعقة ببريكا.
- في الخلاط نضع الطماطم ونقوم بخلطها جيدًا ثم في صينية على النار نضع فصوص الثوم المهروسة على النار مع القليل من الزيت مع التقليب حتى اللون الأصفر ثم نضيف الطماطم ونتركها كي تغلي حوالي ربع ساعة مع إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات.
- قبل التجهيز بحوالي ساعتين نقوم بتقطيع الباذنجان والفلفل والبطاطس ووضعهم في ماء بملح وتركهم.
- تصفية البطاطس والفلفل والباذنجان من الماء والملح والبدء في تحميرهم على النار ثم تركهم يتصفوا من الزيت.
- في الطماطم نتأكد من أنها أصبحت سميكة ثم نبدأ بوضع الفلفل والبطاطس والباذنجان وتركهم يغلوا لمدة دقيقتين ثم إغلاق النار وتُقدم باردة أفضل.
مكونات عمل المسقعة
- ٢ ثمرة باذنجان رومي.
- ربع كيلو فلفل رومي.
- ٢ ثمرة بطاطس.
- ٢ فص ثوم.
- نصف كيلو طماطم.
- ملعقة صلصة.
- لحمة مفرومة (حسب الرغبة).
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ببريكا وبهارات حسب الرغبة.
- في وعاء على النار نضع اللحمة مع التقليب مع الثوم المفروم لدقائق قليلة فقط
- يتم خلط الطماطم جيدًا ثم وضعها في صينية ووضع عليها الملح والفلفل الأسود والبهارات واللحمة المفرومة.
- يتم تقطيع البطاطس والفلفل والباذنجان وغسلهم جيدًا بالماء والملح ووضعهم في الصينية ورش حوالي ملعقتين زيت عليهم ثم إدخالها الفرن حوالي ٢٠ أو ٢٥ دقيقة على نار متوسطة.
- وهكذا تكون جاهزة ويتم تقديمها باردة.
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