طريقة الموهيتو بالتوت الأزرق زي المحلات

طريقة الموهيتو عبر موقعنا، يُعتبر هذا العصير أحد انواع العصائر التي يفضل تناولها الكثيرين وخاصة في فصل الصيف نظراً للجو الحار، لذا يُمكنك عمله بطرق مختلفة، حيث تبحث الكثير من السيدات عن الطريقة المُثلى لتحضيره، لذا اليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص هذا الموضوع تابعونا.

طريقة الموهيتو

هناك العديد من الطرق التي يُمكنك القيام بها لكي تحصل على عصير ذات مذاق مختلف ولذيذ في ظل ظروف الجو الحار:

نصف كوب من أوراق النعناع الطازج.

حبتان من الليمون.

كمية مناسبة من مشروب السفن اب.

كوبان من الثلج المجروش.

نبدأ أولاً بغسل الليمون بشكل جيد ثم نقطعها إلى شرائح طويلة. بعد ذلك نوزعها على الأكواب نضيف إليها أوراق النعناع الطازج ثم السفن اب والثلج. يتم تقليب المزيج ثم يتم تقديمه بارداً.

مكونات الموهيتوطريقة تحضير وعمل الموهيتوطريقة الموهيتو زي المحلات

يُمكنك تحضيره بكل سهولة ويُسر والحصول على مذاق شهي مثل المحلات عن طريق ما يلي:

كمية مناسبة من أوراق النعناع.

ملعقة من السكر الأسمر.

ثلث كوب من لايم معصور.

قطع من الثلج المجروش.

ربع كوب من السفن اب.

يتم مزج كلاً من النعناع مع السكر وعصير اللايم بشكل جيد. نضيف إليهم بعض الثلج ثم شرائح اللايم. نسكب بعد ذلك السفن اب ثم نقدم العصير بألف هنا.

المكوناتطريقة التحضيرطريقة الموهيتو بالتوت الأزرق

إليكم طريقة عمله بالتوت فيما يلي:

المكونات

عدة شرائح من الليمون.

علبة من السفن اب.

كمية من الثلج المجروش.

عشر حبات من التوت الأزرق.

عدد من أوراق النعناع.

نضع الليمون في كوب ونضيف إليه التوت الأزرق. بعد ذلك نضيف السفن اب وباقي المكونات ونمزجهم بشكل جيد. نسكب المزيج في كوب للتقديم بألف هنا وصحة.

طريقة التحضير

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان وهو طريقة الموهيتو وذكرنا لكم العديد من الطرق ونود أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يتعلق بالمعلومات السابقة يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات نحن في انتظاركم.