طريقة صبغ الشعر بالبيت عبر موقعنا، ترغب الكثير من السيدات في الحصول على لون شعر مُميز بالإضافة إلى رغبتهن المستمرة في التجديد، مما يدفعهن لشراء الكثير من الصبغات ولكن يجب أخذ الحذر نتيجة احتوائها على العديد من المواد الكيميائية الضارة بفروة الرأس، لذا ننصحك باستخدام المواد الطبيعية لتلاشي أضرار الصبغة الكيميائية على فروة الرأس.

طريقة صبغ الشعر بالبيت

هناك العديد من الطرق التي يُمكنك من خلالها صبغ الشعر عن طريقها وهي:

عصير الليمون

يحتوي الليمون على العديد من الخصائص التي تُساهم إلى حد كبير في تفتيح لون الشعر، لذا يُمكنك استخدامه عن طريق ما يلي:

وضع كمية مناسبة في وعاء من عصير الليمون.

يتم استعمال عصير الليمون بواسطة فرشاة أسنان.

بعدها ينبغي عليكِ تعريض شعرك للشمس لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو.

الشاي الأسود

يُعتبر الشاي من أبرز المواد الطبيعية المُستخدمة في صبغ الشعر حيث يُمنحه اللون البني، ويُمكنك استعماله عن طريق الآتي:

قم بمزج كمية مناسبة من الماء مع كمية من أوراق الشاي الأسود.

نرفع المزيج السابق على نار متوسطة الحرارة ويترك حتى يغلي.

يُرفع الخليط عن النار ويتم تصفيته بواسطة مصفاه.

يتم وضعه على فروة ارأس ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو.

أكليل الجبل

تُستخدم عُشبه إكليل الجبل في صبغ الشعر ويُمكنك استخدامه عن طريق ما يلي:

قم بوضع كمية مناسبة من أكليل الجب في ماء.

نرفع الخليط على نار هادئة ويترك لمدة ساعة.

بعدها نضعه جانباً لمدة لا تقل عن أربع ساعات.

نصفي المزيد ونضيف إليه بودرة الطين الأخضر.

نضع الخليط السابق على الشعر ويترك لمدة لا تتجاوز ساعة.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

يتم استعماله للحصول على لون مُميز وجميل ولا مثيل له.

نمزج كلاً من عصير الشمندر مع الجزر ويتم خلطهم بشكل جيد.

نوزعهم على فروة الرأس ويترك على الشعر ويتم تغطيته بقبعة استحمام أو كيس بلاستيك لمدة لا تقل عن ساعة.

نغسل الشعر بخل التفاح ويتم تكرار هذا الخليط للحصول على نتيجة مرغوب بها.

عصير الشمندر والجزر