دراسة: تأثير وجبة الإفطار على صحة القلب والكوليسترول

لطالما تحدث كثير من الدراسات الطبية على مر السنين حول أهمية وجبة الإفطار وعدد فوائدها وحذرت من إهمالها، إلا أن الدراسات الحديثة تناولت مكونات وجبات الإفطار حتى تكون وجبة صحية مفيدة،

وجبة الإفطار وصحة القلب:

أكدت دراسة أجرتها جامعة أوهايو الأمريكية ونشرها موقع " Verywell Health "، أن وجبة الإفطار لها فوائد مهمة للصحة العامة معروفة سابقا إلا أن الدراسة أضافت أن إهمال وجبة الإفطار يحرم الجسم من فيتامينات ومعادن معينة تتواجد في مكونات أصناف وجبة الإفطار، وبالتالي يؤثر ذلك على كميات ونوعيات الأطعمة في الوجبات الأخرى خلال اليوم.

وتوصلت الدراسة في نتائجها النهائية أن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يفقدون العناصر الغذائية الرئيسية، مثل الكالسيوم وفيتامين ج، والتي توجد عادة في أطعمة الإفطار المدعمة مثل الزبادي والحليب والحبوب، وهذه العناصر لها فوائد مهمة لصحة القلب ومستوى الكوليسترول في الدم.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن البالغين الذين تخطوا وجبة الإفطار تناولوا المزيد من الكربوهيدرات والسكريات والدهون المشبعة وأكلوا كمية أقل من الألياف في وقت لاحق من اليوم مقارنة بمن تناولوا وجبة الإفطار، وهذا ما يضر صحة القلب ويرفع من مستوى الكوليسترول.

أضرار إهمال وجبة الإفطار:

أكدت ستيفاني فانيلي إخصائية تغذية ومؤلفة مشاركة في الدراسة في جامعة ولاية أوهايو ،أن المشاركين الذين تخطوا وجبة الإفطار كان لديهم نظام غذائي منخفض الجودة بشكل عام بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا وجبة الإفطار، وأنهم استهلكوا المزيد من الكربوهيدرات بما في ذلك السكريات المضافة ، وإجمالي الدهون بما في ذلك المشبعة ، وأقل من الألياف.

وأوضحت أن تناول المزيد من الدهون المشبعة أكثر من الموصى به يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأضافت أن الأشخاص الذين تخطوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة لاستهلاك وجبات خفيفة ذات جودة أقل.

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